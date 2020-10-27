Спасти генерала Семака: в Дортмунде Дзюба и команда покажут, готовы ли они сражаться за своего тренера

Появились сообщения о возможной отставке рулевого «Зенита». Поражение от «Боруссии» в ЛЧ сделает их правдоподобнее Фото: Артем КИЛЬКИН

Очередной кризис «Зенита» пришел в самое неподходящее время. Самый богатый клуб страны собирался громко заявить о себе в Лиге чемпионов, но дома неожиданно уступил самому слабому сопернику по группе – «Брюгге». Затем последовало поражение от «Рубина» в РПЛ, и тут же появились слухи, что главному тренеру питерской команды Сергею Семаку уже ищут замену. Впереди у «Зенита» матч с дортмундской «Боруссией». Если команда Семака вновь проиграет, слухи могут стать реальностью.

Пока новости о поиске боссами «Зенита» главного тренера не выглядят правдоподобно. Там якобы контактировали с Маурисио Почеттино, но сложно представить, что топ-тренер всей Европы что-то забыл в России. Но к Сергею Семаку действительно есть вопросы. Когда он появился в разобранном «Зените», набитом кучей разномастных игроков, главной его задачей было разгрести завалы, выбрать тех игроков, кто ему нужен, и навести порядок.

Сергей Богданович со всем этим справился на отлично. Вычистил скамейку запасных, навел порядок в раздевалке, взбодрил ветеранов и выиграл два чемпионата. Но когда пришло время выходить на следующий уровень, и что-то показать в Лиге чемпионов, внезапно оказалось, что «Зенит» устарел. С «Брюгге» эта была уже уставшая от успеха команда. Ее игроки уже не могли себя заставить лететь вперед – им нечего было доказывать и себе и другим.

«Зениту» не хватило свежих тренерских идей и той самой «свежей крови». Для чего клубы покупают новых игроков? В том числе и для того, чтобы они своей дерзостью и стремлением показать себя и взбодрить старых. Но кого берет «Зенит»? Тех, кому уже ничего особо не надо – Ловрен профессионал, но ему уже 31 год, все лучшее у него уже было в прошлом. 20-миллионный Вендел молод, но его еще не вписали в игру. Малком вечно травмирован, и вообще, когда игрок переходит их такого клуба, как «Барселона» в такой чемпионат, как РПЛ, к его мотивации часто возникают вопросы.

У Азмуна подозрение на ковид, Дзюба выглядит уставшим, в обороне все непрочно. Но прежде всего матчи с «Брюгге» и «Рубином» показали, что главная пробелам «Зенита» сейчас – это погасшие эмоции. «Боруссия» Дортмунд - как раз та команда, которая может быть сильным раздражителем. Но беда в том, что Дортмунд тоже оказался на краю: в первом туре Лиги чемпионов «влетел» «Лацио» - 1:3. И теперь во главе со своим чудо-бомбардиром Холандом не может отступать. Обыграть такую команду в гостях будет подвигом. Тут и будет понятно, готов ли Дзюба и команда в Дортмунде сражаться за своего главного тренера. Если нет, то возможно, Семаку нужно будет сыграть на опережение – зачем быть с командой, которая за тебя не борется.