«АйХёрб Ру» признан невиновным в нарушении Закона «О рекламе»

Генеральный директор ООО «АйХёрб Ру» Илья Микин

В апреле 2020 года СРО «Союз производителей биологически активных добавок к пище» (СРО БАД) обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с жалобой на распространение в поисковых системах Google и «Яндекс» рекламы маркетплейса iHerb, а также фитопрепарата с корнем кавы-кавы. Согласно жалобе СРО БАД, в состав указанного препарата входило вещество, внесенное в Перечень растений и продуктов их переработки, объектов животного происхождения, микроорганизмов, грибов и биологически активных веществ, запрещенных для использования в составе биологически активных добавок к пище (приложением к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011). Тогда же ФАС возбудило дело по признакам нарушения законодательства РФ о рекламе.

13 октября дело в отношении ООО «АйХёрб Ру» было рассмотрено и прекращено. На сайте ФАС опубликована информация, что Комиссия ФАС России пришла к заключению, что в рекламе Интернет-магазина iHerb отсутствуют признаки нарушения пунктов 1, 2 статьи 7 Федерального закона «О рекламе».

«Важно отметить, что упомянутый в материалах дела продукт, содержащий корень кавы, не имеет в своем составе психотропных или наркотических веществ и разрешен в других странах. Кроме того, на момент возбуждения дела ФАС он в любом случае не был доступен для заказа из России», - пояснил гендиректор ООО «АйХёрб Ру» Илья Микин, комментируя решение ФАС.

«iHerb — это глобальный маркетплейс, который продает продукцию в более чем 150 странах мира. Регулирование в каждой из 150 стран, в которые осуществляется доставка, может отличаться и, к тому же, постоянно меняется. Поэтому, несмотря на то что iHerb сотрудничает с производителями из Японии, Южной Кореи, США, Канады, ЕС – то есть высокоразвитых стран, в каждой из которых накоплен существенный опыт регулирования качества товаров, представленных на маркетплейсе, периодически могут случаться коллизии, когда какой-либо товар, представленный на витрине iHerb, может не соответствовать национальному регулированию. Как только iHerb узнает о таком несоответствии, компания немедленно блокирует продажу спорных продуктов пользователям из этой страны. Это же правило iHerb применяет и в России», - добавил Илья Микин.