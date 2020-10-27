От 0 до 10 рублей: Счетная палата оценила реальный рост пенсий

Аудиторы объяснили, почему в 24 регионах люди не увидели никакой прибавки Фото: Shutterstock

Сейчас согласование проходит бюджет Пенсионного фонда России на следующий год. В документе говорится, что в следующем году пенсия (точнее, страховая ее часть) вырастет на 6,3%, потом еще на 5,9%, а в 2023-м – на 5,6%. Получается, через 3 года средняя выплата неработающему пенсионеру составит 19 258,66 рублей.

Но в Счетной палате опасаются, что новый бюджет не исправит всех странностей российской пенсионной системы. А их хватает.

Так, аудиторы утверждают, что, несмотря на регулярные индексации, многие пенсионеры либо не видят никаких прибавок, либо они в буквальном смысле копеечные. Вот, как это получается. По закону, человек не может получать меньше прожиточного минимума пенсионера. Если в том или ином регионе не хватает денег, чтобы обеспечить должный уровень выплат, доплачивать будет федеральный центр.

Например, в Саратовской области на начало прошлого года тот самый прожиточный минимум пенсионера составлял 8278 рублей. А страховая пенсия – 5132,12 рублей. Три с лишним тысячи на человека доплачивали из Москвы. Затем пенсии проиндексировали, то есть прибавили 360 рублей с копейками. А прожиточный минимум в регионе решили не менять. В итоге местная пенсия немного подобралась к средней по стране, а значит, Москва уменьшила доплату. На бумаге пенсия выросла, а на деле – нет.

- Если прожиточный минимум пенсионера в регионе не меняется в течение нескольких лет, это может привести даже к уменьшению размера пенсионных выплат, - предупреждают в Счетной палате. – В этом году прожиточный минимум остался на уровне 2019-го в 24 субъектах федерации. В этих регионах, по данным ПФР, пенсионные выплаты увеличились на сумму от 0 до 10 рублей.

Такая проблема есть далеко не только в Саратовской области. В 5 регионах – Липецкая и Омская области, Дагестан, Татарстан, Удмуртия – прожиточный минимум не меняли с 2018 года, еще в 10 – с прошлого.

- К счастью, эту проблему уже решили. С этого года постановлено, что доплата не будет сокращаться на уровень индексации, - рассказал «КП» проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Отметим, что со следующего года прожиточный минимум в России будут считать по-новому. Вместо стоимости продуктовой корзины для чиновничьих формул станут использовать медианный среднедушевой доход – то есть самую распространенную зарплату в регионе.

- Эти изменения не гарантируют ежегодное увеличение прожиточного минимума пенсионера, - уверены аудиторы Счетной палаты. – Стабильный рост материального обеспечения пенсионеров, получающих социальные доплаты, обеспечен не будет.

В чем тут подвох?

- Во-первых, стоимость продуктовой корзины пересчитывают раз в квартал, а среднедушевой медианный доход – раз в 2 года. Это методология Росстата, ее пока никто не менял. То есть расчеты могут серьезно отстать от реальной жизни, - считает Александр Сафонов. – Во-вторых, этот показатель складывается из множества других: зарплаты, пособия, доходы от собственности и многое другое. Может получиться, что одни из этих величин будут расти, другие падать, а среднем получится ноль. То есть не будет оснований для повышения пенсий. А цены-то продолжат расти.

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