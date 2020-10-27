Что происходит в Нагорном Карабахе, свежие новости на 27 октября 2020 года: обстановка на границе Армении и Азербайджана

Армянские резервисты проходят курс обучения бойца на стрельбище под Ереваном. Фото: REUTERS

БОДРЫЕ НОВОСТИ ИЗ БАКУ

"В течение дня 26 октября и в ночь на 27 октября армянские вооруженные силы, не соблюдающие новый режим гуманитарного прекращения огня, подвергли обстрелу из различных видов оружия позиции подразделений Азербайджанской Армии на разных направлениях фронта и населенные пункты вблизи прифронтовой зоны. Боевые операции продолжались в основном на Ходжавендском, Физулинском и Губадлинском направлениях фронта. Попытки противника атаковать были пресечены, и он был отброшен назад, неся потери. В результате мер, принятых Азербайджанской Армией, был уничтожен передовой пункт управления 18-й мотострелковой дивизии вооруженных сил Армении. Среди убитых также находится начальник штаба дивизии полковник Сергей Шакарян", - сообщает Минобороны Азербайджана.

Представители ведомства также перечисляют потери противника: "выведено из строя большое количество живой силы, 1 танк Т-72, 4 Д-30 и 3 Д-20 гаубицы-пушки, 1 ЗРК "Оса-АКМ", 1 РСЗО БМ-21 "Град", 1 радиолокационная станция и 6 единиц автомобильной техники противника".

"Азербайджан, придерживаясь нового режима гуманитарного прекращения огня, сдержанно относится к провокациям противника по всему фронту и принимает лишь адекватные меры", - сообщает Баку.

"Руководство Армении уже должно осознать и смириться с тем, что восстановленные государственные границы - это не зона конфликта, а признанные международным сообществом государственные границы, определяющие полноправные суверенные территории Азербайджана. Нерушимость государственной границы должна быть обеспечена. Любая провокация в этом направлении расценивается как акт агрессии по отношению к нашей территориальной целостности", - заявляет пограничная служба Азербайджана.

Азербайджан заявил, что появившаяся информация об обстреле территории Армении с беспилотников и ракетами ложна и предупредил, что Баку имеет право уничтожать любые легитимные военные объекты, угрожающие его территории, независимо от его месторасположения.

Участники пикета в поддержку Азербайджана у посольства в Москве. Фото: REUTERS

ГОРЬКИЕ ВЕСТИ С КАРАБАХА

"Зафиксировав очередное нарушение режима прекращения огня и обстрелы государственной территории Армении, Министерство обороны Армении сообщает, что ему придется нанести ответный удар в направлении азербайджанских войск. Войска Армении приняли превентивные меры для предотвращения азербайджанских посягательств на южном направлении Республики Армения", - заявила официальный представитель Минобороны Армении Шушан Степанян.

Она заметила, что азербайджанская все больше использует беспилотники и продолжала вести огонь в направлении южной границы Республики Армения.

"Сегодня примерно в 10.00-10.15 утра азербайджанская сторона вновь нарушила режим прекращения огня, обстреляв позиции армянской пограничной охраны, расположенные в юго-восточном направлении, на стыке с Ираном. Противник также применил боевые беспилотники, один из которых упал на территории Армении", - дает сводку Минобороны Армении.

"Вопреки усилиям стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленным на утверждение в регионе гуманитарного перемирия, военно-политическое руководство Азербайджана продолжает игнорировать и нарушать все договоренности. Как и в предыдущих случаях, договоренность, достигнутая при посредничестве Соединенных Штатов Америки и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ было грубо нарушено со стороны официального Баку. Азербайджан возобновил наступательные действия по всей протяженности линии фронта с использованием ракетно-артиллерийских средств", - заявил президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян.

Арутюнян отметил, что "безопасность и права народа не могут быть предметом компромисса, и в этом вопросе наша решительность превыше всех обстоятельств и желаний".

КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ СО СТОРОНЫ

"В Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской Республике с 27 сентября погибли 39 мирных жителей, в том числе малолетняя девочка", - во вторник утром на брифинге сообщил начальник криминалистического управления Следственного комитета Армении Рафаел Варданян.

По словам следователя, под обстрелом беспилотников, минометов и артиллерии Азербайджанских войск побывали более 120 населенных пунктов Нагорного Карабаха.

Варданян отметил, что армия Азербайджана "использовала запрещенное оружие, в частности кассетные боеприпасы из-за которых только на территории Армении погибли 8 человек, а 11 получили ранения".

Напомним, внешнеполитические ведомства Армении, США и Азербайджана 25 октября, по итогам встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом и сопредседателями Минской группы ОБСЕ, заявили о гуманитарном перемирии, которое должно было наступить с 08.00 26 октября. Но оно не наступило.

Уже дважды - 10 октября при посредничестве России, 18 октября при посредничестве Франции - стороны заявляли о прекращении огня. Но каждый раз стороны сообщают о новых потерях противника. Заложниками этой парадоксальной ситуации стали десятки тысяч человек по обе стороны границы.

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