Павел Крашенинников: Болезни депутатов на качество Конституционного здания не влияют. Оно у нас - из «закаленных кирпичей»

Глава Комитета по законодательству Павел Крашенинников Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Несмотря на определенные ограничения, связанные с коронавирусом, и выбывание из строя депутатов, заболевших этим недугом, Государственная Дума продолжает законотворческую деятельность.

Глава Комитета по законодательству Павел Крашенинников в беседе с обозревателем kp.ru Александром Гамовым подтвердил, что народные избранники приступили к активному обсуждению уже второго пакета законов, присланных из Кремля от президента.

- Но прежде всего надо упомянуть два конституционных закона о правительстве и о конституционном суде, - уточнил Павел Крашенинников. - Это из первого пакета, мы их выпускаем в третьем чтении, то есть, они уже становятся законами. И уходят в Совет Федерации. ( На момент публикации интервью документы о новом порядке формирования правительства и конституционном суде уже приняты. – А.Г.)

Дальше у нас есть проект из второго чтения, связанный с безопасностью, с внешней разведкой, с уполномоченным по правам человека.

А из второго пакета как раз законопроекты, связанные с ведущей ролью Конституции в системе правовых актов российских.

- Это те проекты, которые связаны с поправкой, утверждающей верховенство российских законов над международными, я правильно понимаю?

- Точно. О верховенстве нашей Конституции и соотношении наших законов с международными договорами. Эти проекты законодательно определяют, что делать, если международные договоры соответствуют Конституции, а их интерпретация межгосударственными органами вызывает сомнение, спор, дискуссию.

- То есть, сегодня вы намерены сосредоточиться именно на этих законопроектах?

- Да. Именно на этих проектах, третье, второе и первое чтение в один день рассмотрим. Мне кажется, что так все подготовлено, что мы к концу дня будем иметь два закона уже принятых.

- Есть ли у вас уверенность, что Совет Федерации, в который вы передадите на утверждение законы, сработает так же быстро, как Дума?

- Да. Я знаю, мы работаем вместе. На мой взгляд, все нормально. Конечно, они будут рассматривать, будут задавать вопросы. Так и должно быть.

- А вот из Кремля нет такого, типа «поднажмите, ребята»? У меня впечатление, что президент вас поторапливает.

- Да нет. У нас задача – качественные тексты выпустить. Плюс они должны между собой быть взаимоувязаны. И, соответственно, с Конституцией. Поэтому все звенья государственные: Кремль, Дума, Совет Федерации - системно работают, а не каждый отдельно. Мы вместе возводим такое законодательное здание на основе Конституции. И, конечно, нормативная база у нас в соответствии с поправками выстраивается. И мы хотим, чтобы это было, с одной стороны, красиво, с другой стороны - системно работало.

- А вот это здание, оно из железобетона? Оно сборное, монолитное? Пластмасса там есть?

- Вы знаете, я бы сопроматовские какие-то категории не стал использовать. Это же образное выражение. Здание для общества, чтобы оно, общество, публичная власть функционировали не сами по себе, а в системе.

Впрочем, можно сказать, что нормы права, которые заложены в законах, это такие кирпичики. И важно, чтобы это были универсальные нормы, а не временные, выведенные в угоду какой-то конкретной ситуации. Надо, чтобы они в любые периоды нашей жизни работали, чтобы сбоев не было ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра.

- Это хорошо закаленные кирпичи, я так понял.

- Пускай будет так.

- Спикер Госдумы Володин докладывал президенту, что 91 народный избранник либо заболел, либо уже переболел коронавирусом. Это как-то влияет на законотворческий процесс?

- Влияет, потому что мы периодически вместо трех дней в неделю работаем два дня. Заседания проводим либо в форме онлайн-конференции, либо с помощью опросного голосования. Это сказывается на скорости работы. Но, в принципе, с учетом того, что мы не уходим в вынужденные отпуска, и все же продолжаем делать дело, как мы говорим, смежниками с администрацией, правительством, с судебными органами, мне кажется, трудимся вполне плодотворно. Конечно, неудобства есть, но что делать? Надо на вызовы времени отвечать.

- И параллельно Госдума изучает проект бюджета на три года, я так понимаю?

- Этим непосредственно занимается Комитет Госдумы по бюджету и налогам, который возглавляет Андрей Макаров. Они и в выходные дни работают. Мы стараемся друг другу не мешать, наоборот, помогаем. Новые нормы, связанные с социальными гарантиями, с индексациями, которые были приняты поправками в Конституцию, они уже в бюджете есть. Их даже никто не обсуждал, их просто туда включили.

- Остается только пожелать вам успехов. Вы еду-то с собой взяли? У вас же в Думе из-за коронавируса пищеблок не работает.

- На самом деле это, действительно, проблема. Эти перекусы, печенье и пирожки… Не наедаешься толком. Сухомятка к добру не приводит…

- А с чем пирожки вам супруга напекла?

- Да всякие. Вот на данный момент с картошкой, да. На стабильность веса это никак не влияет, скорее, наоборот.

- А на качество законов?

- А вот на качество законов - нет, не влияет. Не переживайте!

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