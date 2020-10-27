Анфиса Резцова: У биатлонистов медали отбирают, а заступиться за них некому

Анфиса Резцова Фото: Евгения ГУСЕВА

- Анфиса Анатольевна, непонятно, что будет с новым сезоном у биатлонистов… Но у вас, как я понимаю, свои заботы?

- Вот Кристина (24-летняя дочь Резцовой, член сборной России по биатлону) малого родит в январе и, я полагаю, что она полгодика хотя бы покормит, а потом пусть приступает к тренировкам, дальше готовиться.

- Мальчика ждут, да?

- Нет, нет, малого, ребенка. Нет, они пока не знают. Она делала два или три раза УЗИ и ничего не показали. Под вопросом, неясно, кто там. Но это неважно, кто будет - мальчик или девочка. Во-первых, первенец, во-вторых, самое главное, чтобы здоровенький был. Бабушке все равно, с кем сидеть - с внучкой, с внуком…

- Удачно у Кристины получается, сезона у биатлонистов, похоже, не будет…

- Ну, скорее всего. В любом случае он будет скомкан. Поэтому я думаю, что вовремя ей господь вот так послал малыша. И, дай бог, чтобы все было хорошо, чтобы все здоровенькие были… Хотя вот сейчас в Тюмени у них будет Кубок России, Дарьюшка (старшая дочь Анфисы Резцовой Дарья Виролайнен) планирует из Финляндии тоже приехать в Тюмень, поучаствовать. Она говорит - мам, я никуда отбираться не собираюсь, я просто постартоваться хочу…

- А вот мы читаем, что в мужской биатлонной сборной есть больные коронавирусом…

- Я не знаю. Я сплетни не хочу собирать, мне главное, чтобы у меня все родные и близкие были здоровенькими. А остальное мне как-то без разницы, карантин, не карантин, напридумывают там себе…

- Соревнования откладываются, но новостей в биатлоне хватает. К примеру, биатлонистка Алена Иванова собралась выступать за сборную Молдавии.

- Ну, и пусть. У нас это не первая кто будет переходить, у нас уже в моду вошло переходить…

- Ей 26 лет, она говорит, в сборную России все равно не попадаю, а там есть шанс.

- Я не знаю об этом. У меня девочки сейчас не в команде, поэтому я даже не читаю, какие у них там новости. Вот Дашенька если выступит в Тюмени, посмотрим просто…

- А Кубок мира-то будет?

- Ну, вроде как в Швеции планируется открытие сезона и последующие два этапа вроде как в Швеции провести хотят. Но точных данных пока нет.

- А еще сегодняшняя новость. Спортивный арбитражный суд в Лозанне так и не вернул Евгению Устюгову его олимпийские медали, начиная с 2010, но у него есть возможность подать апелляцию.

- Ну, не с 2010-го, у него как бы с Сочи-2014 проблемы начались…

- В том то и дело, что ему приплели еще Ванкувер-2010, где он выиграл золото в масс-старте. То есть почти все отобрали… Это как-то отражается на других наших спортсменах?

- Я не знаю, как насчет других - отражается или не отражается - на самом Женьке, я думаю, что это просто смертельно отражается. И то, что спустя столько времени вот эти ярлыки опять стали вешать на парня… ребята, ну оставьте уже его в покое, дайте ему спокойно жить, любить, растить детей, жить нормальной человеческой жизнью. Ну, сколько можно уже трепать нервы-то и грязь всю эту выливать? Ну, немножко отцепитесь… Вот как хорошо было в советское время, мы были далеки от политики, нас никто не трогал, мы никуда не лезли. Сейчас все это настолько, боже мой, политизировано. И сами же олимпийцы лезут туда в депутаты. Ну, зачем? Идите вон тренируйте! Пропагандируйте здоровый образ жизни, спорт, детей привлекайте к спорту. Но не в депутаты.

И главное, самое обидное, заступиться некому у нас за биатлонистов. Я просто очень уважаю Елену Валерьевну Вяльбе (президент федерации лыжных гонок), которая отбивала каждого спортсмена в Лозанне. Просто каждого. Они их отбила и они доказали, что они чистые и сильные.

- А новый президент СБР Виктор Майгуров что-то делает?

- Я не знаю. Он, как руководитель-то, слабенький. Ну, какие-то там штрафы выплатил, вроде закрыл все эти долги. А как, чего там, продвигает биатлон - не знаю. Мне кажется, это сложно очень.

- Да, у там сложная ситуация…

- Да, там шило на мыло… Драчонок ушел, Виктор Викторович пришел - ну, он слабенький тоже, как руководитель. Единственный плюс у него, что Витя владеет языками - и немецким, и английским. Он может общаться, и на каких-то конференциях, конгрессах. А так, чтобы наша федерация крепла и была сильнее - ну, не знаю.