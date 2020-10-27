Кирилл Гапеев: «Мы хотим, чтобы вокруг наших городов не росли кучи мусора»

Гендиректор Группы «ВИС» рассказал о проекте создания мусоросортировочных комплексов в Новосибирской области

Одна из главных экологических задач на ближайшие годы и десятилетия – это мусорная реформа. Полигоны переполняются не только в столичной агломерации. Подобные проблемы есть и в других регионах. Для их оперативного решения нужно менять всю инфраструктуру сбора и переработки твердых коммунальных отходов. О том, как эта задача реализуется в отдельном взятом регионе, в интервью «КП» на XI Международном форуме «Экология» рассказал Кирилл Гапеев, генеральный директор Группы «ВИС».

- Кирилл Игоревич, расскажите вкратце, чем занимается ваша компания?

- Мы управляем полным жизненным циклом важных инфраструктурных проектов, где строительство – это важная часть, существенная, но не вся. Построить сложные объекты качественно, в срок и в деньги – это серьезнейшая компетенция. Но она существует. А вот придумать, построить, эксплуатировать, профинансировать – это компетенция, которой обладает уже не такое большое количество компаний. Она является достаточно уникальной. При этом совокупность наших проектов, которыми мы управляем, составляет фактически полный жизненный цикл жизни человека. В нашем портфеле перинатальный центр, много детских садов, школы, дороги, мосты.

- Вы в том числе занимаетесь главной проблемой на экологическом фронте – решением мусорной проблемы. Как вы вошли на этот рынок?

- Действительно, одной из сфер нашей деятельности является участие в реформе ТКО. Мы занимаемся комплексным решением проблемы в Новосибирской области и немного в Томской. Одна из компаний нашей группы является региональным оператором в Новосибирской области и имеет заключенное в 2016 году концессионное соглашение на строительство двух мусоросортировочных комплексов общей мощностью 800 тысяч тонн в год.

- Когда планируете их запустить?

- Мы продолжаем находиться на бумажных этапах. С точки зрения концессии — это очень важный этап. Необходимо договориться с концедентом, с финансирующей организацией. Должны урегулировать все существенные аспекты будущего взаимодействия. Чтобы построить завод и начать его эксплуатировать необходимо предусмотреть много нюансов. Тем не менее бумажная работа сильно затянулась. Мы работаем над уточнением формулировок действующего концессионного соглашения вместе с правительством Новосибирской области. Видим их желание реализовать этот проект. Но идет все достаточно долго. Для сравнения, мы за это время заключили пять серьезнейших концессий в других регионах.

- Когда эта бумажная работа должна закончиться?

- Ситуация не безнадежная. В июле договорились с правительством Новосибирской области о внесении определенных изменений в концессионное соглашение, их парафировали, отправили на согласование в ФАС России. Там документ одобрили. Строить можно и нужно. Ожидаем, что вскоре все вопросы будут урегулированы. И мы все очень быстро побежим работать по этому концессионному соглашению.

- Почему это нужно сделать как можно быстрее?

- Ситуация в Новосибирской области с точки зрения ТКО очень серьезная. В Новосибирске живет 1,7 млн. человек. Две свалки находятся в черте города. Они переполнены, они горят. Люди этим дышат. При существующей ситуации и действующей нормативной базе один из полигонов должен быть закрыт немедленно. Но сложно представить, что будет в Новосибирске, если его закроют. Новосибирск находится на двух берегах реки Обь. Дорожная ситуация, пока не построят следующий мост, достаточно напряженная. Полигоны находятся на разных берегах.

- Если в регионе такая сложная ситуация, почему процесс согласования затягивается?

- Я не думаю, что это делается умышленно. И мы не строим теории заговора. Но просто фиксируем факт, который есть сегодня. Если хотя бы один из полигонов будет закрыт, представьте то количество мусоровозов, которые будут пробираться на другой берег по тем мостам, которые днем стоят в пробках. Сегодня один мусоровоз выполняет от двух до трех рейсов. А если из-за сложной дорожной ситуации он сможет выполнять только полтора рейса? Что будет с вывозом мусора?

- Планируете ли вы реализовать систему раздельного сбора мусора в «подшефных» регионах?

- Мы занимаемся проектом «Экология» не только потому, что он важный инфраструктурный. Мы хотим, чтобы вокруг наших городов не росли такие кучи мусора. Для этого необходимо те фракции, которые никуда никогда не денутся, изъять и далее переработать. Это очень сложный процесс. Чтобы он запустился, это не только от власти зависит. Например, два года моя семья раздельно собирает мусор. Но это достаточно неудобно. Представьте, вы едете с приусадебного участка. Раньше довезли один мешок до помойки, выкинули и поехали дальше. А теперь мы только органику там выбросили. А несколько других пакетов везем с собой в Санкт-Петербург. В одном – стекло, в другом – пластик, в третьем – бумага. Все дребезжит. И все это потом еще в разных местах приходится выбрасывать. Нужно быть очень сознательным гражданином, чтобы заниматься этой историей.

- Учитывая личный опыт, в Новосибирске будете более удобную инфраструктуру создавать?

- Да, конечно. Существует запрос от части граждан. И этот запрос нужно удовлетворить. Расставить баки для раздельного сбора. Отдельно - для органики, для всего влажного и для того, что можно в дальнейшем переработать. Но недостаточно просто расставить баки, нужно создать инфраструктуру для сортировки и переработки. Это проблему можно решить только комплексно. Думаю, рано или поздно эта проблема будет решена по всей стране, потому что другого варианта просто нет.

- Сориентируйте по срокам. Когда будет подписано соглашение, сколько времени вам потребуется на строительство новых заводов?

- По концессионному соглашению мы обязаны будем построить в течение 33 месяцев. Но у нас большой опыт в строительстве. Мы возвели несколько крупнейших электростанций, самый крупный блок находится в Киришах, ПГУ-800. Поэтому я могу оценить, что мы уложимся в 24 месяца. Вместе с проектированием. Для этого придется хорошо поработать, но мы к этому готовы.

СПРАВКА «КП»

Группа «ВИС» – российский инфраструктурный холдинг, один из лидеров рынка государственно-частного партнерства (ГЧП). Входит в список системообразующих компаний России. Холдинг инвестирует собственные средства в создание объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры и реализует проекты ГЧП и концессий «под ключ», управляя каждым этапом их жизненного цикла. Группа «ВИС» ведет операционную деятельность с 2000 года. За это время создано 98 крупных объектов энергетической, промышленной, транспортной, социальной и нефтегазовой инфраструктур в 23 городах России и Европы. Сегодня крупные инфраструктурные проекты реализуются в Московской, Новосибирской областях, Хабаровском крае, в Якутии, Югре и на Ямале. Общий портфель контрактов сформирован до 2047 года