Пандемия пережитков холодной войны: парламентарии БРИКС обсудили выход из коронакризиса

Председатель Госдумы Вячеслав Володин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пандемия коронавируса прочно вошла в повестку всех международных форумов. О том, как противостоять новой угрозе и эффективно восстановить экономику, обсудили в ходе VI парламентского форума БРИКС. Заседание глав парламентов России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР прошло в режиме видеоконференции.

- Мир быстро меняется, появляются новые угрозы, такие как коронавирусная инфекция. Интересы глобальной стабильности требуют своевременного реагирования на эти вызовы, - констатировал председатель Госдумы Вячеслав Володин. - Мы видим, как пандемия становится еще одной сферой политической конфронтации и недобросовестной конкуренции. И мы должны противопоставить этому международное сотрудничество в интересах здоровья и благополучия людей.

Страны-участницы организации еще 5 лет назад договорились о сотрудничестве и взаимодействии в рамках борьбы с инфекционными заболеваниями. В этом году, в период пандемии, эти план был реализован.

- Потенциал стран БРИКС уникален: Китай и Индия являются одними из главных поставщиков лекарственных препаратов на мировом рынке, ЮАР обладает крупнейшей медицинской промышленностью на африканском континенте, Бразилия - в Латинской Америке, - напомнил Володин.

ТОТАЛЬНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ

Пандемия стала испытанием не только для государств, но и для всего мирового сообщества, подчеркнула глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.

- Россия оказала помощь более чем 40 странам в борьбе с инфекцией, - отметила она. - Мы знаем, что подобные проекты осуществляли и наши партнеры по БРИКС.

Вместе с тем, Матвиенко заметила, что многие страны вместо того, чтобы действовать сообща в условиях пандемии, напротив, замкнулись на себе.

- Казалось бы, в таких условиях государства должны демонстрировать большую солидарность и сообща противостоять новым вызовам. Однако вместо этого мы, наоборот, сталкиваемся с пандемией пережитков времен холодной войны, - сказала она.

В рамках восстановления стран от последствий коронакризиса, прежде всего подорвавшего экономику, глава Совфеда предложила создать целевую группу, которая поможет странам БРИКС в период после пандемии COVID-19.

ТРИ КИТАЙСКИХ СОВЕТА

Ряд рекомендаций по восстановлению экономики и противостоянию инфекции представил председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.

- Перед лицом вируса Китай сделал все, что было в его силах. Мы мобилизовали все ресурсы, какие у нас были, чтобы разработать стратегию по борьбе с COVID-19. Сейчас мы отмечаем, что китайская экономика выходит на плато и восстанавливается. Мы видим небольшой рост ВВП впервые с начала пандемии, - отметил парламентарий. - Китай в самые ранние сроки предоставил ВОЗ всю информацию о коронавирусе и выделил 50 млн. долларов на разработку мер по преодолению COVID-19. Пекин также дал 2 млрд. долларов развивающимся странам для укрепления их систем здравоохранения.

По его словам, парламентарии БРИКС должны взять на себя ответственность и стабилизировать экономики своих государств для ускорения восстановления общемировой экономики.

- Для этого у меня есть несколько предложений. Во-первых, мы должны наращивать сотрудничество в области здравоохранения. Также необходимо разработать законодательную систему для борьбы с вирусом. Во-вторых, мы должны укреплять сотрудничество в плане борьбы с коронавирусной инфекцией, а также обмениваться информацией и накопленным опытом, трудиться над разработкой новых вакцин. В-третьих, необходимо предоставить поддержку ВОЗ и содействие ВТО для развития торговли и взаимных инвестиций.

Южноафриканские парламентарии выступили с предложением найти в пандемии не только отрицательные стороны, но и положительные.

- Эпидемия коронавируса является серьезным испытанием для всех нас, но она же - испытание нашей силы. Пандемия открыла многие возможности, мы должны ими воспользоваться, - отметила спикер Национальной Ассамблеи ЮАР Танди Модисе.

- В ЮАР предпринимались все меры, чтобы смягчить последствия пандемии. Но экономика нашей страны при этом все равно серьезно пострадала. Мы благодарим государства, входящие в БРИКС, которые оказали помощь ЮАР в период пандемии. В условиях эпидемии у нас стали более тесными отношения с Россией и Китаем, а также Индией.