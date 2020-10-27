Москвичка проснулась после вечеринки от того, что таксист облизывал ей грудь

В данный момент полиция устанавливает подробные обстоятельства того вечера и проверяют причастность к ним водителя такси Фото: Михаил ФРОЛОВ

День рождения подруги получил совершенно неожиданное развитие для 23-летней москвички по имени Анна. Всё начиналось как обычно, торжественный повод отмечали в одном из ресторанов на Берсеневская набережной, неподалёку от Красного Октября. Туда Анна с букетом цветов и подарком приехала к назначенному времени. Веселье продолжалось несколько часов, на вечеринке было много алкоголя. В какой-то момент девушка поняла, что уже очень пьяна и пора останавливаться. Она попрощалась с именинницей и попросила помочь ей вызвать такси. Аню сильно клонило в сон. Подруга заказала машину и убедившись, что девушка села в такси, вернулась к гостям. Именинница была уверена, что Аня благополучно доберётся до дома.

Оказавшись на заднем сидении такси, Аня моментально заснула, и последующие события вспомнить могла не сразу. Когда девушка вновь открыла глаза, она обнаружила себя уже на переднем сидении рядом с водителем, она осмотрелась. Автомобиль был другим, не таким, в который она села около ресторана. Но мысли девушки путались и вскоре она снова уснула. Следующий контакт с реальность шокировал девушку ещё больше. Она проснулась от прикосновений. Девушка открыла глаза и поняла, что она лежит на кровати в незнакомой квартире. Рядом с собой она увидела таксиста. Мужчина недвусмысленно настаивал на сексе с Анной. Девушка оттолкнула нахала и выбежала из квартиры. Оказавшись на улице Аня позвонила в полицию и сообщила о случившемся.

— Поступило сообщение, что гражданка проснулась в неизвестной квартире, увидела, что водитель такси, который ее вез, облизывает грудь ее. Приметы подозреваемого: мужчина был небольшого роста, лысый, — сообщает источник

В данный момент полиция устанавливает подробные обстоятельства того вечера и проверяют причастность к ним водителя такси.

Сама Аня уже много лет ведёт в сети блог по психологии и, в частности, разбирает различные случаи неконтролируемого сексуального влечения. (имя изменено)