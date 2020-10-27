Четверть миллиарда рублей. Создатели хейт-шоу «Что было дальше» за год заработали в 3,5 раза больше Юрия Дудя

Шоу «Что было дальше?» зарабатывает 3,55 миллиона долларов в год

Прошло время, когда банкиры и бизнесмены могли надувать щеки или кокетливо улыбаться, когда журнал Forbes подсчитывал их заработки и ранжировал раз в год. Теперь у нашего времени новые герои — тиктокеры, блогеры, инфлюенсеры (с флюорографией слово не связано, так называют «лидеров мнений» — из инстаграма в том числе). Можно долго смеяться и закатывать глаза, вопрошая «Да кто это?», но прямо сейчас эти молодые в общем-то ребята рубят такую «капусту», которая и нефтяникам не всегда снилась. А еще задают тренды, диктуют повестку и подают пример десяткам миллионов молодых людей в возрасте от 12 лет. Вот сколько они зарабатывают по подсчетам журнала Forbes

1. Шоу «Что было дальше?» (канал Labelcom) — 3,55 миллиона долларов в год (почти 270 миллионов рублей).

Примитивный в общем-то формат программы в Youtube (готовится продюсерами ТНТ, поэтому и денежки за рекламу текут к ним в руки), смысл которой в том, чтобы угадать, чем закончится рассказанная гостем история. Ведут проект стендап-комики Нурлан Сабуров и Алексей Щербаков, юмористический тандем «Лена Кука» — Арсенуко Масаев и Рустам Саидахмедов, а еще пятый ведущий, которого несколько раз меняли (Артур Чапарян, Сергей Детков, Илья Макаров). Если поначалу гости программы — в диапазоне от Анатолия Вассермана и Михаила Шуфутинского до Богдана Титомира и Сарика Андреасяна — и правда рассказывали истории, которые комики пытались «пробить». Но затем акцент, что ведущие продолжают отрицать, полностью сместился в тотальное высмеивание, а то издевательство над теми, кто пришел. Троллинг — самое мягкое, чем это можно назвать (ссылки найдете в интернете, опубликовать видеозапись мы не можем).

Так же как и бои Хабиба Нурмагомедова, связанное с унижением шоу смотрят десятки миллионов человек (иногда у одного только выпуска более 30 миллионов просмотров). Популярность неформатных ребят настолько зашкаливающая, что все они имеют крутые рекламные контракты, аншлаги на концертах и приходят в гости к самому Ивану Урганту на Первый канал.

2. Валентин Петухов — технический блогер Wylsacom — 3,41 миллиона долларов в год (262 миллиона рублей).

Дроп-тесты смартфонов, прямые трансляции презентаций, распаковка планшетов, секреты ноутбуков и прочие «шок-сливы» — это все специализация видеоблога Wylsacom. Если вы повернуты на «яблоках» и других видах средств для связи, вам сюда.

Валентин Петухов — технический блогер Wylsacom

Грустный человек с гаджетами в руках просто сидит на темном фоне и рассказывает про технические новинки. Разве таких каналов мало? А вот реклама плывет именно к Валентину. Про новинки Apple, Samsung, Xiaomi и других брендов люди, прежде чем купить, заходят послушать именно к нему. Оттого и крупнейшие контракты с операторами связи и банками.

- Есть вещи, которые приходится покупать. Вот у нас вышел вчера дробтест айфонов, классический, тут, конечно, пришлось закупаться самим. И многие другие вещи. На самом деле, если посчитать на месяц и дальше умножить на год, достаточно большая статья расхода. Продакшн, например, шоу еще более дорогой, хотя в Ютубе в принципе все можно делать при определенном подходе достаточно бюджетно. Но в целом цифры приятные, - прокомментировал в эфире радио "Комсомольская правда" Валентин Петухов

3. Александр Гудков и «Чикен карри» — 1,13 миллионов долларов в год (87 миллионов рублей)

Александр Гудков и «Чикен карри»

Скандальный комик, некогда соведущий «Вечернего Урганта» и актер Comedy Woman, несмотря ни на что создает самые хайповые проекты. И шутку про дух генерала Карбышева ему простили, и крысу в некрополе кремлевской стены — тоже, и все хулиганства ютуб-шоу Comment out . Ну как простили? Пока миллионы просмотров есть, реклама будет идти. Закон рынка, ничего личного.

В ютуб-шоу Comment Out приходят звездные гости, которые должны отправлять колкие, а порой и крайне оскорбительные комментарии коллегам. Можно отказаться, тогда придется выполнить экзотическое задание: например, нарисовать пенис в паспорте или на щеке, запустить жабу в штаны или простоять полчаса в бочке с рассолом. Пусть в проекте проскакивают шутки про флаг белорусской оппозиции как кровавую прокладку, пусть Анита Цой в рамках задания предлагает Валерии пописать в штаны на камеру, пусть Никиту Михалкова называют **** дедушкой, а ведущий проекта Владимир Маркони официально лжет СМИ про то, что развод Гарика Харламова и Кристины Асмус — это фейк и часть их шоу.

Доход копится, копеечка капает, Александр Гудков раз за разом выходит сухим из воды.

Остальные блогеры зарабатывают чуть меньше, но тоже довольно неплохо по сравнению с водителями общественного транспорта.

Вот сколько они зарабатывают по подсчетам журнала Forbes Фото: Рушан КАЮМОВ

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