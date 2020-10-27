Жена знаменитого режиссера возглавляет Благотворительный фонд "Русский силуэт" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Татьяна Михалкова счастлива в браке с Никитой Михалковым без малого 50 лет. Жена знаменитого режиссера возглавляет Благотворительный фонд "Русский силуэт". А до замужества блистала на подиуме. Татьяна Евгеньевна много лет была музой модельера Вячеслава Зайцева. И даже после рождения детей могла похвастаться роскошной фигурой.

Татьяна Михалкова разместила в блоге серию редких фото своей семьи. Внимание подписчиков привлек снимок, где супруга Никиты Михалкова предстала в белом купальнике, демонстрируя идеальную фигуру. От осиной талии и длинных ног многодетной матери глаз не отвести.

Михалкова идет по берегу моря. Рядом с ней - старшая дочь Анна. Никита Сергеевич посадил на плечи младшую Надю. Рядом с ним - сын Артем. И хотя памятный кадр был сделан лет 20 назад на одном из курортов, многие подписчики восхитились тем, как прекрасно выглядит супруга мэтра.

Жена Никиты Михалкова в белом купальнике показала честное фото Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Отметим, Татьяна Евгеньевна не раз подчеркивала, что мода - это ее профессия и жизнь. Однако попала она на подиум совершенно случайно.

Однажды Михалкова возвращалась домой по Кузнецкому мосту. Была расстроена, потому что ее не приняли на работу в Авиационный институт. Ей отказали из-за якобы неподобающего внешнего вида - красавица носила слишком короткие для потенциального наставника молодежи юбки и распущенные длинные волосы. Заметив объявление о наборе манекенщиц в Общесоюзный Дом Моделей одежды, решилась зайти на кастинг. Члены худсовета ее кандидатуру единодушно одобрили, оценив красоту претендентки. Неожиданно для себя самой она стала манекенщицей. Татьяна блистала на подиуме не только в России, но и за рубежом.