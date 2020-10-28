Коронавирус в России: В Челябинске ждут «скорую» по пять дней, а под Новосибирском - ночуют в больницах на лестницах

Острее всего нехватка бригад «скорой помощи» ощущается в Челябинске. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По всей стране чуть ли не каждый день вспыхивают новые скандалы, связанные с коронавирусом. Пока некоторые чиновники отчитываются о том, что ситуация под контролем, россиянам приходится по несколько дней ждать «скорую» помощь, часами стоять в очередях к врачу, и по всему городу бегать в поисках жаропонижающих препаратов.

Медиков в Челябинске сейчас в среднем люди ждут по 5 дней. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Острее всего нехватка бригад «скорой помощи» ощущается в Челябинске. Медиков сейчас в среднем люди ждут по 5 дней. Но чиновники разводят руками, мол, не хватает ни водителей, ни медиков. Лучшее, что удастся сделать, сократить время ожидания «скорой» до трех дней.

Лучшее, что удастся сделать, сократить время ожидания «скорой» до трех дней. Фото: Валентина ВАГАНОВА

- Мы трудоустроили 20 водителей на машины скорой помощи. Еще 60 учащихся старших курсов медицинской академии и училищ нужно набрать, чтобы сформировать 20 бригад. Тогда интервал ожидания сократится до трех суток, - заявила первый замгубернатора Ирина Гехт.

Людям от этого не легче, в тяжелом состоянии счет в ожидании помощи идет на минуты, а не на дни.

Людям от этого не легче, в тяжелом состоянии счет в ожидании помощи идет на минуты, а не на дни. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

УЧАСТКОВОГО ЗА 4 ДНЯ ТАК И НЕ ДОЖДАЛИСЬ

В Екатеринбурге врачи работают на пределе. Ждать бригаду экстренной медпомощи приходится по несколько часов, а участковые врачи и вовсе не приезжают на вызовы. Заразившейся ковидом жительнице Екатеринбурга помощь оказали только через четыре дня.

- В прошлую пятницу проснулась и поняла, что больше не чувствую вкусов и запахов. А в воскресенье тест подтвердил COVID-19, - говорит жительница Екатеринбурга Мария. - Все эти дни я звонила в регистратуру своей поликлиники, и каждый раз мне отвечали, ждите врача, а «скорую» вызывайте, если будет «совсем плохо». В итоге врач не пришел даже в понедельник. Прождав его четыре дня, мой вызов все-таки передали в службу неотложной помощи.

К женщине пришел 26-летний фельдшер из неотложки и посоветовал вызвать врача-участкового. Мол, раз у нее положительный тест, подтвержденный Роспотребнадзором, то врач просто обязан прийти на вызов.

Ростов. Тела умерших попали на видео. Фото: стоп-кадр с видео

ПАЦИЕНТЫ НОЧУЮТ В КОРИДОРАХ

Во многих региональных медучреждениях ситуация аховая. В больнице города Куйбышева под Новосибирском кровати для больных коронавирусом поставили на лестнице, а одну пожилую женщину и вовсе разместили на деревянной лавочке. В региональном минздраве говорят, что другого выхода не было, отказать в помощи людям они не имели права, больница переполнена, а отправить на амбулаторное лечение людей не могут, так как в аптеках нет нужных лекарств, поэтому пришлось выкручиваться.

В других городах люди мучаются не меньше. В Оренбурге пациенты сами приезжают в больницу и полдня ждут госпитализацию. Врачей катастрофически не хватает.

В медучреждениях ситуация не лучше. В больнице города Куйбышева под Новосибирском кровати для больных коронавирусом поставили на лестнице. Фото: предоставлено «Сибкраем»

- Моей 69-летней маме больше недели назад стало плохо - тошнило, рвало, сильно болел бок, практически ничего не ела, постоянно жаловалась на слабость. У нас были подозрения, что что-то с кишечником. В итоге, после долгого хождения по врачам, ее направили в минувшую субботу сделать компьютерную томографию и поставили диагноз «двусторонняя пневмония» с поражением легких в 40 процентов. Мы приехали в больницу в 11 часов утра. Госпитализировали ее в ковид-центр только полшестого вечера, когда она уже от боли практически лежала на кушетке и плакала, что отсюда живая не выйдет, - рассказывает жительница Оренбурга. - Врач один на десятки пациентов - мечется, и осматривает, и в компьютер данные заносит, бегает палаты ищет. Такими темпами она или уволится, или сама сляжет, не дай-то Бог! Неужели нельзя дать в помощь еще коллег?

ОЧЕРЕДИ НА ТОМОГРАФИЮ ПО 10 ЧАСОВ

Многие благовещенцы жалуются на огромные очереди у кабинета компьютерной томографии. Люди стоят в очередях по 10 часов. Здоровые и больные – все вместе. Кроме того, в больнице нет даже туалета.

- Сегодня ночью скорая отвезла меня на КТ в детскую областную больницу, там вроде сейчас один КТ действует, не считая платных услуг. Атмосфера ужаснейшая. Я простояла в очереди шесть часов. Ночью пошло быстрее. До этого люди сидели в очереди по 12-15 часов. Очень мало мест для сидения, туалета нет. И самое страшное, что все скопом стоят в одну очередь – и те, у кого положительный анализ на коронавирус, и те, у кого нет анализов, – рассказала местная жительница Анна.

В региональном минздраве говорят, что другого выхода не было. Фото: предоставлено «Сибкраем»

МОРГИ ПЕРЕПОЛНЕНЫ

В других регионах в больницах умирают люди, а их тела негде хранить. На днях в соцсетях появилось видео из новокузнецкого морга, на котором видны десятки тел, упакованные в черные полиэтиленовые мешки. Они лежали и на столах, и на полу буквально друг на друге. Автор, снимая видео, даже не знал, куда поставить ногу. Два тела были завернуты в одеяла.

Позднее министерство здравоохранения подтвердило, что все эти люди действительно скончались от пневмонии и коронавирусной инфекции, и объяснило, почему в морге скопилось столько тел. Во-первых, число заболевших и соответственно и число умерших за последние недели значительно возросло, родственники самих умерших тоже болеют и не могут забрать скончавшихся. К тому же врачей-патологоанатомов не хватает. Было принято решение смонтировать дополнительные поверхности для хранения тел. Чиновника минздрава, отвечающего за здравоохранение Новокузнецка, уволили.

Похожая ситуация произошла в Таганроге. В соцсетях появилось видео - завернутые в черные пакеты трупы умерших лежали в коридоре, а врачи спокойно проходили мимо. Глава администрации города Андрей Лисицкий пояснил, что в пандемию смертность возросла, а морг всего один, другого выхода не было.

В медучреждениях ситуация не лучше. В больнице города Куйбышева под Новосибирском кровати для больных коронавирусом поставили на лестнице. Фото: предоставлено «Сибкраем»

В АПТЕКАХ НАПРЯЖЕНКА С ЛЕКАРСТВАМИ

В Саратове несколько дней соцсети пестрят паническими постами о невозможности купить лекарства от симптомов простуды, жаропонижающие и антибиотики. Гневные комментарии переполняют личные страницы чиновников всех уровней. По их словам, граждане сами во всем виноваты - скупают таблетки пачками. Теперь ежедневно официальные источники публикуют аптеки, где можно купить то или иное лекарство, но эта мера не спасает - люди все равно не могут найти антибиотики.

Такой дефицит приводит не просто к панике, но и к настоящим трагедиям. Жительница Саратова Екатерина Сарайчикова безуспешно искала лекарства для больной матери.

- В новостях прочитала, что на следующей неделе нам обещают поступление лекарств в аптеки. 24 октября пыталась заказать их, забронировать в онлайн аптеках, ближайшая дата поступления 10 ноября. Я прекрасно понимаю, что 10 ноября они мне уже будут не нужны, точнее моей маме, - написала Екатерина Сарайчикова.

Пользователи соцсетей откликнулись на пост, собрали необходимые лекарства и предложили передать их женщине, но было уже слишком поздно. 72-летняя женщина умерла в скорой, не дождавшись госпитализации.

Подготовили Ирина ФАДЮШИНА («КП»-Челябинск»), Екатерина САЛТЫКОВА («КП»-Екатеринбург»), Ульяна ДЖАНКОВА («КП»-Новосибирск»), Екатерина САРЫЧЕВА («КП»-Оренбург»), Полина ПАСЬКО («КП»-Благовещенск»), Михаил СТРИЖЕВ («КП-Ростов»), Александр УРИЕВСКИЙ («КП-Саратов»), Лариса МАЦУРАК («КП-Кемерово»)

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