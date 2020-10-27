Путину рассказали про «педофила Карлсона»

Путин поблагодарил всех собравшихся за то, что в сложные времена они не пали духом, продолжили работать и «создавали в обществе атмосферу единства». Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Президентский Совет по культуре и искусству в коронавирусном формате выглядел крайне эклектично. Это во время совещаний с чиновниками на заднем плане сплошь скучные кабинеты. А здесь за деятелями культуры виднелись то зрительный зал или фойе театра, то картина во всю стену или даже мраморная статуя.

Путин поблагодарил всех собравшихся за то, что в сложные времена они не пали духом, продолжили работать и «создавали в обществе атмосферу единства».

Впрочем, доклад советника президента Владимира Толстого о ситуации в сфере культуры был полон трагизма.

- Не хочу драматизировать ситуацию, - оговорился Толстой, но получилось именно так.

В провале или на грани разорения из-за пандемии и отсутствия работы оказались все отрасли культуры - кинематограф и кинопрокат, театры и музеи. Особенно тяжело пришлось циркам.

- Цирковые артисты с животными, работающие по принципу конвейера, застряли в тех городах, где их застряла пандемия. У многих сейчас даже нечем кормить животных, а они-то точно ни в чем не виноваты, - сказал Толстой.

- Животные, конечно, не виноваты. А летучие мыши? - неожиданно отреагировал Владимир Путин. - Тоже не виноваты? Шучу!

Но пообещал дать поручение оказать помощь и цирковым артистам, и их животным.

Актер и режиссер Владимир Машков посетовал на ограничение заполняемости театров - не более чем на 50%.

- Я думаю, что коллеги с пониманием к этому относятся. Нужно сделать так, чтобы не закрыться совсем, - ответил Путин. - В Испании ввели какие жесткие ограничения - до мая прямо! Я помню свои дискуссии с вашими коллегами, мы будем делать все для того, чтобы учреждения культуры работали.

Глава комитета Госдумы по культуры Елена Ямпольская обрушилась на возрастную маркировку художественных произведений.

- Абсурдная маркировка мешает всем, - показала она работу этой системы на практике. - «Тихий Дон» - 18+. Роман включен в школьную программу, но если его продадут или выдадут ребенку, последует наказание. «Ромео и Джульетта» 16+, героев два года как не было в живых, а про них нашим детям нельзя даже читать. «Библия» и «Коран» - 16+. Это не рекомендация, это императивы, за которые следует наказание. «Аленький цветочек» и «Крокодил Гена» - 16+. «Малыш и Карлсон» - 16+, почему не 18? Мужчина без определенного рода занятий подозрительно дружит с маленьким мальчиком, надо идти на полный запрет.

Ямпольская предложила оставить только одну маркировку 18+, а все остальное упразднить.

- Мы уже не в первый раз к этому возвращаемся, давайте вернемся еще раз, - согласился Путин, пообещав дать соответствующее поручение.