У Niletto — «Голубой вагон», Клявер — Водяной: На концерте «Союзмультфильма» песенки из детских мультиков споют звезды

С дочерью выступит и Ани Лорак: вместе с девятилетней Софией они порадуют зрителей «Колыбельной медведицы». Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Вирус вирусом, а концерт по расписанию. Так решили в «Союзмультфильме», назначив полноценный онлайн-концерт с участием звезд российского шоу-бизнеса на 30 октября. Выступления мальчишки и девчонки, а также их родители смогут посмотреть в аккаунтах киностудии в «ВК» и Facebook.

И если раньше было известно лишь о нескольких участниках концерта, то теперь «Союзмультфильм» опубликовал полный список артистов.

Если все пойдет по плану, Денис Клявер исполнит песенку Водяного из мультфильма «Летучий корабль», Дима Билан споет «Песенку Крокодила Гены», Николай Басков - «Чунга-чангу», Диана Арбенина с дочкой Мартой и группой «Ночные снайперы» - «Песенку Чебурашки». С дочерью выступит и Ани Лорак: вместе с девятилетней Софией они порадуют зрителей «Колыбельной медведицы».

- София с большим энтузиазмом поддержала идею принять участие в концерте «Союзмультфильма», - рассказала Лорак. - Ей нравятся наши мультики, а самые любимые из них она пересматривает по многу раз, в том числе и «Умку», и «Чебурашку», и «Гадкого утёнка». Мы репетируем, шьем костюмы специально для выступления.

Кроме ветеранов эстрады, будут и молодые исполнители: «Дельфины» прозвучат в исполнении Burito, Юлианна Караулова выступит в образе Золушки с песней «Хоть поверьте, хоть проверьте». Niletto репетирует «Голубой Вагон», Саша Попова – «Песню царевны Забавы», а Маша Вебер – «Катерок».

Niletto репетирует «Голубой Вагон» Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Наш онлайн-концерт – действительно яркое событие не только для индустрии развлечений, но и в сфере культуры: впервые такой звездный и разноплановый состав артистов представляет свое видение легендарных композиций, созданных нашими знаменитыми классиками – Владимиром Шаинским, Исааком Дунаевским, Юрием Энтиным, Марком Минковым и многими другими, – отметила председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, – тот факт, что песни нашего детства, к которым все участники концерта отнеслись с огромным трепетом, обретут новое звучание, ознаменует еще и связь поколений поклонников анимации в нашей стране и привлечет новую волну внимания к ее классическим произведениям.

Ставит концерт Александр Игудин (мюзиклы «Красная шапочка», «Новые приключения Алладина»). Режиссер объяснил, что во время трансляции концерта на экране появится виртуальный мир, состоящий из элементов павильона киностудии, сказочного старинного города и узнаваемых образов Москвы. В каждый музыкальный номер будет интегрирован герой мультфильма. При помощи современных технологий артисты во время выступления будут общаться и танцевать вместе с мультипликационными персонажами.

Покажут выступления 30 октября.