Владельцы отелей готовятся закрывать бизнес

Удар коронавируса испытали на себе все, кто занимаются обслуживанием туристов Фото: Shutterstock

И ДАЖЕ НОВЫЙ ГОД НЕ ПОМОЖЕТ!

Тяжелые времена настали для гостиничного бизнеса. Удар коронавируса испытали на себе все, кто занимаются обслуживанием туристов — крупные отели, мелкие и средние, хостелы и посуточники.

- А что вы хотите — из каждого утюга несется: коронавирус, ограничения — конечно, туристы опасаются и предпочитают отсидеться дома, отменяют бронирования, - обрисовал ситуацию для «КП» вице-президент по туризму ОПОРЫ России Алексей Кожевников. - Скоро надо будет оплачивать налоги, а денег у отелей нет — потому что не заработали. Выручка упала на 40-60%. Даже всероссийский 20-процентный кэшбек не спасает.

Напомним, речь идет о государственной программе, по которой туристы могут вернуть часть потраченных на отпуск денег. Ее, к слову, продлили до 10 января 2021 г. (чтобы захватить новогодние каникулы), включили туры выходного дня (в первоначальном варианте этого не было) и повысили потолок выплат до 20 тысяч руб.

Но и эти меры не очень помогают. Иностранные туристы не едут из-за закрытия границ, внутренний деловой туризм сократился из-за того, что отменяются многие выставки и межрегиональные конференции. Из-за этого, кстати, несут убытки и те, кто сдают квартиры посуточно в районах, расположенных вблизи известных выставочных центров — в Москве, например, это Экспоцентр и Крокус.

- Все же о массовом закрытии отелей пока говорить рано, мне известны лишь единичные такие случаи, - сказал «КП» вице-президент Российской гостиничной ассоциации Алексей Мусакин. - Но если ситуация не изменится, не будет предпринято никаких государственных мер помощи, то к весне, а то и раньше многие отели начнут закрываться. И даже Новый Год не спасет! Потому что в Новый год обычно зарабатывают на банкетах, а сейчас действует ограничение до 23 часов. Может, отменят это ограничение, а может и нет. Поэтому отельеры ничего гостям обещать не могут. А те не бронируют. В итоге отелям не поступает денег и нечем оплачивать налоги, платить персоналу.

КАК СПАСАЮТСЯ

Во-первых, резко упали цены. В Москве внутри Садового кольца можно уже снять номер меньше чем за 2 тыс руб — такого прежде никогда не бывало. Это крепенькие три звезды. Гранды — и те поумерили аппетиты. Рэдиссон-Славянская — 3 тыс, Мариотт на Тверской, номер, на минуточку, делюкс с двумя кроватями кинг-сайз — и всего 4400. Когда такое было?!

Во-вторых, отели начали сдавать свои номера вдолгую — на несколько месяцев. Причем, ценник ниже, чем на такие квартиры в окрестностях — потому что без кухни. Дело пошло. В районе Садового кольца за 30 тыс руб.в месяц номер найти практически невозможно, есть за 40 тыс.

В-третьих, некоторые отели смело продают свои номера в собственность, как апартаменты. Тоже идут нарасхват — дешевле, чем квартиры в окрестностях. Для большей привлекательности в номерах стали даже монтировать небольшие кухни.

- Еще вариант — многие хостелы и небольшие отели планируют заселять студентов, - сказала «КП» сопредседатель Лиги малых отелей и хостелов Наталья Петровская.

А ЧТО НА МОРЕ?

- Приморские отели пока держатся, но ситуация там складывается по-разному, - сказал Кожевников. - В Краснодарском крае сравнительно неплохая заполняемость. А в Крыму из-за того, что власти не объяснили правил работы, некоторые отели так и не открылись.

ГДЕ ИНТУРИСТЫ?

Из-за закрытия границ поток иностранных туристов резко снизился. Да и по всему миру люди стали меньше ездить в другие страны. Из-за этого даже произошло сокращение штатов у одного из популярнейших мировых агрегаторов Airbnb. Но сервис работает, как и его основной конкурент Booking. Ими активно стали пользоваться российские клиенты — это удобно, поскольку в системе предусмотрены отзывы туристов, и новый гость может прочесть впечатления о жилье и хозяине.

ЧТО С ПОСУТОЧНИКАМИ И ХОСТЕЛАМИ?

У них тоже клиентов стало намного меньше. В этом секторе цены тоже упали. Многие посуточники переводят свои квартиры в долгую аренду. Те, кто не имеют собственных квартир, а управляют чужими, выходят из бизнеса.

В СМИ говорилось о закрытии 800 малых гостиниц и хостелов. Корреспондент «КП» прошел по своему району и примерно полтора десятка мини-отелей и хостелов как работали так и работают.

- Информации о закрытии у меня нет, - сказала Петровская. - Но налицо сокращение заполняемости в 2-3 раза и такое же снижение расценок. Проблема еще в том, что многие отели и мини-гостиницы не являются собственниками своих помещений в отличие от большого числа владельцев посуточных квартир. Арендаторам придется идти к собственникам и просить об отсрочке арендных платежей.

ЖДУТ ПОМОЩИ ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Представители туристической отрасли считают, что в ноябре может повториться ситуация, как во время первой волны коронавируса — бизнес окажется на грани гибели.

- Обычно в весенне-осенний период заполняемость отелей 55%, сейчас — на уровне 25%, а в прошедшем мае, когда была полная катастрофа — заполняемость падала до 7%, - сказал Мусакин.

Уже в ноябре ситуация может повториться. Руководители туриндустрии направили премьер-министру Мишустину письмо с просьбой о помощи (оно есть в распоряжении «КП»).

- Загрузка в ноябре-декабре ожидается на уровне 3-7%, - говорится в письме.

При этом отсрочки, предоставленные турбизнесу весной, уже заканчиваются, и некоторые платежи нужно будет вносить уже с ноября.

- Организациям гостиничной отрасли до конца 2020 года необходимо будет уплатить значительную сумму налогов, а некоторым выплатить кредиты, выданные банками под 0 или 2%, - говорится в письме. - При дальнейшем сохранении падения выручки в гостиничной отрасли выплачивать налоги, заработную плату и выполнять прочие обязательства бизнесу будет проблематично.

Руководители отрасли попросили премьера предоставить им налоговые льготы, кредиты и субсидии.

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