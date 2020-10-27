Краткое руководство к почти вечной жизни

Автор книги, врач Юлия Юсипова, отвечает на вопросы, почему мы стареем и реально ли сохранить молодость

«Комсомольская правда» выпустила книгу - «Дорожная карта к долголетию». Буквально за считанные дни она стала лидером продаж. Автор книги, врач Юлия Юсипова, отвечает на вопросы, почему мы стареем и реально ли сохранить молодость. Не верите? Прочитайте сами!

«Что самое ужасное в старении?», — спрашивает заносчивый юноша в фильме «Простая история». И получает пугающий ответ: «Помнить, каково это быть молодым». Мы боимся не возраста, но потерять здоровье и активность. Но разве мы обязаны стареть?

С этого парадоксального вопроса начинается книга врача Юлии Юсиповой. «Геронтология — это рок-н-ролл в науке», — уверена она. Даже на нашей памяти продолжительность жизни выросла. Мы перестали называть пожилыми людей в пятьдесят, и даже в шестьдесят лет! С точки зрения современной науки, организм человека имеет колоссальный запас прочности. И в наших силах им воспользоваться. Автор «Дорожной карты к долголетию» больше десяти лет изучает науку о старении. Книга получилась таким крепким науч-попом, в котором научная составляющая перевешивает. На каждое утверждение приводится исследование, а при чтении придется разобраться с клеточной биологией и генетикой. Даже сложные теории здесь объясняются легко.

«Комсомольская правда» выпустила книгу - «Дорожная карта к долголетию»

Может ли ожирение зависеть от недосыпа?

Да. Нарушение циркадных ритмов (биологические часы организма) угнетает нервную, эндокринную, сердечно-сосудистую и иммунную системы. Самый простой способ сбить «внутренние часы» — работать вечером за компьютером или смотреть в смартфон. Яркий экран посылает обманный сигнал в мозг о том, что сейчас день.

Может ли диета замедлить старение?

Да. Двадцатилетнее исследование в Национальном центре исследования приматов в Висконсине показало, что ограничение калорий на 30% замедляет старение.

Почему ковид-19 оказывал более негативное воздействие на пожилых людей?

Иммуносенесценция – это бич, связанный со старением. Именно из-за иммуносенесценции организм перестает узнавать раковые клетки и развиваются онкозаболевания. Именно из-за этого организм перестает узнавать бета-амилоид в нашем мозгу и наступает деменция... люди чаще подвергаются респираторным заболеваниям и при старении иммунной системы, и при наличии дефицитов, например витаминов группы В, витаминов С, А, Е.

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