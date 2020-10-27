Российские НПЗ «Роснефти» переходят на катализаторы собственной разработки

Сызранский нефтеперерабатывающий завод - один из крупнейших в стране – приступил к промышленной эксплуатации новой разработки специалистов компании «Роснефть». Катализатор РН-КАТ загружен в реакторы установки гидроочистки вакуумного газойля, что позволяет получить дополнительные объемы бензина и дизеля, соответствующих самым высоким экологическим требованиям, отмечает представитель «Роснефти». – Российский катализатор вакуумного газойля демонстрирует эффективность на уровне лучших мировых образцов. Низкая начальная температура эксплуатации прогнозирует более продолжительный межрегенерационный цикл по сравнению с использовавшимися ранее импортными катализаторами.

В современной нефтепереработке катализатор ключевой и одновременно один из самых наукоемких элементов технологического процесса. В процессе нефтепереработки нефть разделяется на фракции – легкие и тяжелые, каждая из которых подвергается дальнейшей переработке и очистке. Чем тяжелее фракция, тем больше серы. Задача катализаторов гидроочистки нефтяных фракций удалить соединения серы и азота. Если этого не сделать, сера попадет в топливо и двигатель автомобиля. Что, в свою очередь, ведет к снижению эффективности топливной и выхлопной систем, и к загрязнению окружающей среды.

Все предприятия «Роснефти» выпускают топливо экологического стандарта Евро-5. Для сравнения: в 90-е годы допускалось содержание серы в дизеле в 0.2%. В современном дизеле Евро-5 содержание серы – 0.001%, то есть в 200 раз ниже. Соответственно, нынешние катализаторы должны быть в 200 раз эффективней, чем предшественники.

До 2019 года единственной возможностью российских нефтепереработчиков для производства дизельных топлив было использование импортных катализаторов. «Роснефть» первой в России выпустила собственный катализатор, стартовая партия которого была загружена на одном из уфимских НПЗ. Уже 13 месяцев катализатор работает в установке и по оценкам специалистов, сможет работать до полутора лет. Ни один западный катализатор не выдерживает и года. В этом году специалисты российской нефтяной компании сделали три загрузки катализаторов на предприятиях Рязани и Уфы.

Программа импортозамещения стала одним из важных направлений стратегии развития «Роснефть – 2022». Это касается не только катализаторов, но и технологий, оборудования по всей цепочке производства нефтепродуктов. На Сызранском НПЗ, где предстоит доказать эффективность катализатора вакуумного газойля, до 90% оборудования, которое закупается для строительства и реконструкции завода – отечественного производства.