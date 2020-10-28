Анекдоты: Производители килек в томатном соусе выражают благодарность банкам, занимающимся ипотечным кредитованием населения

В действительности Англия - всего лишь второй потребитель чая в мире. На первом месте с гигантским отрывом - наша бухгалтерия на работе...
* * *
- Дети, вы знаете, что бутоны тюльпана на ночь закрываются, а утром опять открываются.
- Как пивной ларек?
- Да, Вовочка, как пивной ларек.
* * *
У мужиков только одно на уме - чтобы не вымерло человечество.
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- Не бойся, я с тобой!
- Вот это и страшно.
* * *
- Как я могу ехать, если у тебя только две педали?! В автошколе их было три.
- У меня автомат…
- Не угрожай мне!
* * *
- Почему-то, когда вы улыбаетесь, один глаз у вас веселый, а другой грустный-грустный такой.
- Веселый - это искусственный.
* * *
Вопрос в интернете:
«Муж разлил кофе на новый ковер. Подскажите, пожалуйста, как отмыть пятна крови».
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Должен ли работодатель оплачивать туалетную бумагу работнику, который работает удаленно?
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Не спешите радоваться, если девушка говорит вам, что у нее нет молодого человека, - может быть, у нее есть немолодой и сильно не бедный!
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Молодость - время, когда у тебя куча энергии, которую ты можешь потратить на что угодно! Например, неделями не выходить из дома, сидя в интернете.
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В мире науки. Созданный в «Сколково» искусственный интеллект приписал себе 60 лет и ушел на пенсию.
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- Дорогая, у меня опять в носке дырка!
- Я знаю. Это не дырка, это противоугонка.
* * *
- А вы кто?
- Эксперт-баллистик уголовного розыска.
- А чем вы занимаетесь?
- А чем попало.
* * *
В малообеспеченной семье во время ссоры мнут одноразовую посуду.
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Встреча с друзьями лет через десять: «А у кого-нибудь сохранились наши общие фотки, где мы были еще без масок?»
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Охотник на уток после осечки расстраивается.
Охотнику на медведей после осечки расстраиваться некогда.
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- Вчера сорвала голос…
- Пела в караоке?
- Нет, пока доказывала мужу, что умею молчать.