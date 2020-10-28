Анекдоты: Производители килек в томатном соусе выражают благодарность банкам, занимающимся ипотечным кредитованием населения

В действительности Англия - всего лишь второй потребитель чая в мире. На первом месте с гигантским отрывом - наша бухгалтерия на работе...

* * *

- Дети, вы знаете, что бутоны тюльпана на ночь закрываются, а утром опять открываются.

- Как пивной ларек?

- Да, Вовочка, как пивной ларек.

* * *

У мужиков только одно на уме - чтобы не вымерло человечество.

* * *

- Не бойся, я с тобой!

- Вот это и страшно.

* * *

- Как я могу ехать, если у тебя только две педали?! В автошколе их было три.

- У меня автомат…

- Не угрожай мне!

* * *

- Почему-то, когда вы улыбаетесь, один глаз у вас веселый, а другой грустный-грустный такой.

- Веселый - это искусственный.

* * *

Вопрос в интернете:

«Муж разлил кофе на новый ковер. Подскажите, пожалуйста, как отмыть пятна крови».

* * *

Должен ли работодатель оплачивать туалетную бумагу работнику, который работает удаленно?

* * *

Не спешите радоваться, если девушка говорит вам, что у нее нет молодого человека, - может быть, у нее есть немолодой и сильно не бедный!

* * *

Молодость - время, когда у тебя куча энергии, которую ты можешь потратить на что угодно! Например, неделями не выходить из дома, сидя в интернете.

* * *

В мире науки. Созданный в «Сколково» искусственный интеллект приписал себе 60 лет и ушел на пенсию.

* * *

- Дорогая, у меня опять в носке дырка!

- Я знаю. Это не дырка, это противоугонка.

* * *

- А вы кто?

- Эксперт-баллистик уголовного розыска.

- А чем вы занимаетесь?

- А чем попало.

* * *

В малообеспеченной семье во время ссоры мнут одноразовую посуду.

* * *

Встреча с друзьями лет через десять: «А у кого-нибудь сохранились наши общие фотки, где мы были еще без масок?»

* * *

Охотник на уток после осечки расстраивается.

Охотнику на медведей после осечки расстраиваться некогда.

* * *

- Вчера сорвала голос…

- Пела в караоке?

- Нет, пока доказывала мужу, что умею молчать.