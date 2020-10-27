Россияне все чаще ограничивают доступ детей в интернет

Опрос: россияне все чаще ограничивают детям доступ в интернет Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Все больше родителей стараются ограничить доступ детей в интернет. К такому выводу пришли эксперты "Ромир".

Согласно опросу, большинство родителей (68%) выступает за то, чтобы ограничивать доступ детей к гаджетам. 56% опрошенных хотели бы создать второй аккаунт для того, чтобы отслеживать действия ребенка в интернете. При этом, только 16% родителей не видят никакой необходимости в подобных запретах и ограничениях. Интересно, что примерно такой же процент опрошенных выступает категорически против того, чтобы их дети использовали смартфоны.

- Глобальная дезинформация, деструктивные сообщества и огромное количество негативного контента, который способен за коротки период оказать негативное влияние на детскую психику. Это повышает уровень тревоги. В этой ситуации надо отдать должное родителям, которые предприняли меры по обеспечению информационной безопасности детей, - объяснил президент холдинга «Ромир», доктор социологических наук Андрей Милехин.

Эксперты подчеркивают, что год назад индекс родительской лояльности был слегка выше. Сейчас же опасения родителей заметно возросли. Постоянный доступ детей к гаджетам во время самоизоляции россияне восприняли негативно. Этим как раз объясняется желание родителей минимизировать время, которое дети проводят с гаджетами. Особенно явно эта озабоченность стала проявляться во время режима самоизоляции, когда школьники начали проводить гораздо больше времени в интернете.