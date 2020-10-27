"Локомотив" показал хорошую игру с "Баварией". Фото: REUTERS

Третью осень подряд "Локомотив" играет в Лиге Чемпионов после долгого перерыва. Вторую осень подряд к нему приезжают очень крутые соперники. Если год назад в Черкизово играл сам Роналду с "Ювентусом", то вечером 27 октября на поле "РЖД Арены" гостила сама "Бавария". Этот клуб в 2020 году крушит всех на своем пути - в победном розыгрыше Лиги Чемпионов разгромил "Барселону" 8:2, а на старте немецкого сезона за 5 туров забил 22 гола.

ПРИЛЕТ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Германия не входит в число тех стран, с которыми Россия возобновила после коронавирусного локдауна авиасообщение. Так что чартерный рейс с "Баварией" на борту, прибывший за 24 часа до старта поединка, не значился на табло аэропорта "Шереметьево". Можно было заметить, что после обеда из аэропорта Мюнхена вылетел в Шереметьево самолет. Его ждали в 19:30. А на табло - ничего. Борт "Люфтганзы", сделав круг над севером Подмосковья, припарковался недалеко от шереметьевского терминала А. Там базируется бизнес-авиация.

Рейс из Мюнхена на табло в Шереметьево не значился. Фото: Евгений НЕСЫН

И если год назад толпы фанатов обступили прилетевший с Роналду "Ювентус" и бежали за автобусом с командой, то "Баварию" и ее первые шаги на русской земле никто попросту не увидел. За победителем Лиги Чемпионов в Москве осенью 2020 года никто не бегал. Коронавирус бушует и чем меньше контактов - тем лучше. Ждали мюнхенский клуб только два автобуса и несколько автомобилей - настолько представительной была делегация немецкой команды. Пройдя все послеполетные процедуры, команда поздно вечером уже обосновалась в отеле.

Тайный прилет "Баварии" в Россию не увидел никто.

В Москве "Бавария" даже не тренировалась на футбольном поле - последнее перед игрой занятие прошло на базе в Германии. А в день игры - только небольшая разминка в одном из холлов гостиницы, где остановились немцы. Все - вечером команда уже была на стадионе. Визит "Баварии" в Россию краткий - ничего кроме матча не занимает клуб.

Делегацию "Баварии" встречают в бизнес-терминале "Шереметьево". Фото: Евгений НЕСЫН

"ЛОКОМОТИВУ" ДАВАЛИ СОВЕТЫ ПОБЕДИТЕЛИ "БАВАРИИ"

4 года назад осенью 2016-го "Бавария" приезжала в морозный тогда Ростов-на-Дону, где сенсационно уступила 2:3 "Ростову", которым тогда руководил Курбан Бердыев. В день матча в соцсетях ростовчане давали наставления "Локомотиву":

Осенью 2016 года "Бавария" проиграла в Ростове-на-Дону 2:3. Решающий гол забил со щтрафного Нобоа. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Не бойтесь их защитников, они падают на ровном месте, а в случае штрафного, просто перебросьте мяч через стенку!

Томас Мюллер играл за "Баварию" осенью 2016-го, приехал в Россию и сейчас. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На что москвичи ответили:

- Спасибо! Надеемся, что вы не перепутали инструкции.

И приложили скриншоты с результатами матчей. "Ростов" в сентябре в Германии проиграл 0:5, а в ноябре победил дома 3:2 "Баварию".

НА "БАВАРИЮ" ПЫТАЛСЯ ПРОЙТИ КУРЬЕР "ЯНДЕКС.ЕДЫ"

Матч победителя Лиги Чемпионов в коронавирусном 2020-м году дано было увидеть не каждому - на игру с "Баварией" уже давно закончились билеты и за сутки до матча выпустили в продажу последнее, что было - места в VIP-ложу. Цены на которые начинались от 15 000 рублей. Словом, ажиотаж перед приездом немецкого клуба был внушительный. "Баварию" ждали все - всем хотелось посмотреть на эту "космическую" команду.

Забавная сценка разыгралась примерно за пару часов до начала матча. К служебному входу, куда пропускали волонтеров и журналистов, внезапно подошел в полном обмундировании курьер "Яндекс.Еды".

Человек в форме курьера не был допущен за периметр стадиона. Фото: Евгений НЕСЫН

- Да мне только пройти и передать заказ! - говорил парень, утверждая, что вообще ему не интересен футбол. Хотя могло со стороны показаться, что это такой хитрый способ пройти на матч с "Баварией". В итоге его так и не пропустили за периметр стадиона.

СМОЛОВ - В СТАРТЕ, А МАГКЕЕВ - СТАЛ ЗРИТЕЛЕМ

В стартовом составе у "Локомотива" появился Федор Смолов. Именно про него за сутки перед игрой вспомнил главный тренер "Баварии", назвав одним из сильнейших форвардов "Локо".

Но за считанные минуты до начала поединка пришлось сделать замену. Станислав Магкеев получил травму перед игрой с "Баварией" и превратился в зрителя поединка.

Смолов не забил в начале матча. Фото: REUTERS

- Вместо Станислава Магкеева, получившего небольшое повреждение на предматчевой разминке, в стартовом составе выйдет Даниил Куликов, - сообщила пресс-служба "Локомотива".

Старт матча для "Локо" - неплохой. Уже на 3-й минуте после подачи Антона Миранчука Смолов пробил головой, оставшись один у ворот Нойера. Но попал в руки великому немецкому вратарю. От такой неожиданности, кажется, удивился больше всех Смолов.

А вот "Бавария" - забила. Горетцка отличился на 13-й минуте. Фото: REUTERS

Но моменты стартовой дерзости сменились резко вздохом разочарования - на 13-й минуте Горетцка забил "Локомотиву". Не долго продержался вице-чемпион России прошлого сезона. Однако же к чести "Локо", всю остальную часть первого тайма команда продержалась просто на отлично! "Локомотив" имел прям пару-тройку шансов, чтобы отыграться. И казалось, что 0:1 - не приговор, свой гол москвичи забьют.

Вратарь "Баварии" Нойер успевал к мячу, играя последнего защитника. Фото: REUTERS

Но пока что - перерыв и один гол отставания от "Баварии" по итогам 45 минут. Но все это время не покидало ощущение, что гости как настоящая немецкая машина - еще не перешли на вторую-третью скорость.

БОЖЕНЬКА VAR ЗА НАС

И когда начался второй тайм, то главный вопрос, который витал в воздухе - а насколько хватит "Локомотиву" сил против такой "Баварии"? Все ждали гола, но все-таки за "Локо" играют люди, а у них могут закончиться силы. И на 65-й минуте показалось, что игра будет похоронена.

Мурило сбил Левандовски, который пошел рьяно в атаку на ворота Гильерме. И судья уже поставил мяч "на точку", И даже польский суперфорвард думал, в какой угол бить. Однако же после просмотра видеоповтора решение отменили. Выдохнули. В этот раз - повтор сыграл за нас.

Кажется, такой игре "Локомотива" удивился даже тренер клуба Марко Николич. Фото: REUTERS

И что же случилось через пять минут? "Локо" забил! Мощно, яростно и красиво. По флангу пробежал Зе Луиш, катнул мяч на Антона Миранчука. И брат-близнец забил! 1-1, и весь стадион хором повторяет: "Антон Миранчук!". Но на этом еще не все - сил у этого "Локомотива" на "Баварию" было столько, что через три минуты Зе Луиш уже сам в одиночку пробежал к воротам Нойера и пробил отлично.

70-я минута - Антон Миранчук забивает Нойеру. Фото: REUTERS

А потом уже и Антон Миранчук оказался в одиночестве за спинами защитников "Баварии" и должен был забить второй, но не вышло. Расплата пришла сразу же - Йосуа Киммих с 20 метров зарядил низом в дальний угол ворот. И на стадионе - сразу же тишина.

Нужно было отыгрываться нашим. По такой игре и одна злая-яростная атака могла б обернуться вторым голом Нойеру... Все казалось возможно.

Но "Локомотив" проиграл лучшей команде Европы 1:2, однако никто не бросит камень в сторону этих футболистов. Немцы спаслись бегством.