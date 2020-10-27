«Многие остались без работы»: Блогер-миллионник Настя Туман рассказала, как выживает в пандемию

Настя Туман -девушка-автослесарь, один из секс-символов российского Ютуба и один из самых популярных отечественных видеоблогеров Фото: Личный Архив

Не только звезды шоу -бизнеса увядают без концертов, пострадали от коварной пандемии. По словам автоблогера Насти Туман, и звёзды Интернета были в депрессии.

- По началу, как и всем, мне было страшно — что же будет дальше и как теперь будем вести рабочие дела, - рассказала kp.ru самый знаменитый в соцсетях автослесарь Настя Туман. - Пандемия задела почти все сферы, многие люди остались без работы. Я считаю, что нам с мужем повезло. Мы просто спрятались в нашей автомастерской: я, мой муж и оператор — и продолжали восстанавливать тачки и снимать про это видео для наших зрителей.

Подтверждают слова Насти и эксперты. Так, к примеру, рекламный агент Вадим Кормилицын отмечает, что просмотры у блогеров по-прежнему высоки, а вот рекламодатели сейчас на вес золота.

Спрос на рекламу в соцсетях упал, - говорит kp.ru Кормилицын. - Сейчас компании в первую очередь думают, как заплатить сотрудникам зарплату, а не о продвижении.

Если кто-то и выходит на рынок, то сразу же получает от блогеров и их агентов, как минимум 30-50 процентов скидки,-отмечает звёздным рекламный агент.

Напомним: Настя Туман -девушка-автослесарь, один из секс-символов российского Ютуба м один из самых популярных отечественных видеоблогеров.

- Я пришла в автомир, чтобы разрушить устоявшиеся стереотипы: «Девушка и Авто — несовместимые понятия», - вспоминает Настя. - И верю, что мне удалось сдвинуть представления ребят в сторону уважения к девушкам, которые каждый день трудятся и работают над собой, чтобы соответствовать мужчинам-автомеханикам. Мои проекты АВТОДЕВОЧКИ и ПРОКАЧКА В АВТОДЕВОЧКИ дали отличный толчок в развенчивании этих устоев и рассказали про девушек в автопрофессиях: камазистки, дальнобойщицы, автомеханики, гонщицы, ралистки, дрифтеры - все они вызывают лишь уважение и восхищение. Так что с уверенностью могу сказать, что сегодня отношение к девушкам в мире авто дружелюбное и даже почтительное.

Блогер-миллионник Настя Туман рассказала, как выживает в пандемию Фото: Личный Архив

За годы на Youtube я собрала вокруг себя свою банду, людей, которым так же как и мне нравятся тачки, их восстановление, жогово, дрифт, гонки. Мои подписчики с такой же страстью горят миром авто и всем, что с ним связано. Мне кажется, все дело в одних интересах и уровню вовлеченности в свою работу и увлечения. Ну и не будем опускать тот факт, что я девушка-автомеханик — это необычно и любопытно. 90% моей аудитории — взрослые мужчины. Мне кажется, многие сначала со скептицизмом воспринимали меня, но потом поверили и остались со мной надолго. Кто-то смотрит меня ради развлечения, а кто-то находит в моих видео интересные моменты и ответы на вопросы по ремонту и автотюнингу.