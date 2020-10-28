Кальянщики-обманщики в сговоре с красотками разводят москвичей на деньги

Кальянки - рядовое место молодежного досуга Фото: Олег ЗОЛОТО

С Дмитрием встречаемся в кальянной у метро «Красносельская». Он представляется:

- Димон или Димас, но не Дмитрий.

- Димас, тебя жизнь ничему не учит? - начинаю знакомство с грустной шутки.

- Здесь нормально, мы сюда с корешами постоянно заезжаем. А в ту кальянку я поехал в первый раз.

В конце июня Димон через «Тиндер» - мобильное приложение для знакомств - подружился с Наташей. Тянуть с первым свиданием не стали. Парень сразу же пригласил ее в свою любимую «хуку» - калька с английского, которой называют кальянные.

- Она сказала, что неудобно ехать. Писала, что живет у «Тульской» и хочет в кальянную поблизости, - рассказывает москвич.

Свидание шло заурядно.

- Я свистнул официанта, чтобы меню притащил. Тот: нет меню, недавно открылись. Хотя мебель потрепанная, кальяны убитые. Попросили счет - там 15 тысяч рублей. Написано от руки, ни чека, никаких данных. Я аж закашлялся. Ладно кредитка была с собой - расплатился.

Так выглядит счет: просто бумажка, а на официальный чек

С того дня Димас Наташу больше не видел. Девушка заблокировала его номер и не отвечает. Тут до парня дошло, что его развели.

НИЧЕГО ЛИЧНОГО

Таких обманутых Димонов в Москве несколько тысяч. Чтобы убедиться в этом, достаточно открыть любой сайт с отзывами на кальянные с низким рейтингом.

«Нет меню, принесли счет 7 тысяч за кальян».

«Фруктовая тарелка пожухлых яблок за 2 тысячи и кальян на воде из-под крана за 5 тысяч».

«Не ведитесь, тут консуматорши разводят на деньги».

Консумация - стимулирование мужчин на щедрость. Никакого интима, все можно провернуть, пару раз сверкнув глазками. Консуматорши были популярны во времена расцвета ночных клубов. Дамы знакомились с парнями, просили угостить коктейлем. Потом еще одним. В итоге за два стакана виски-колы выставляли счет в пару тысяч. Незнакомка получала свой процент.

Таких отзывов на кальянные в Москве тысячи Фото: Скриншот сайта

Сегодня клубы не так популярны. А вот кальянки - рядовое место молодежного досуга. К тому же заведения всегда работали без подробного меню, называя цену, исходя из марки табака и крутости кальяна. Расчет на то, что перед новой знакомой ухажер не будет интересоваться стоимостью.

Сайты объявлений о работе зазывают девушек на должность хостес. На Западе так именуют распорядителя, который встречает гостей в ресторане и проводит за стол. У нас так называют и менеджеров, и официанток, и консуматорш. Последнюю вакансию легко можно определить по обещанию баснословной зарплаты и предложению поработать в кальянной.

ДОН ПО ИМЕНИ АЗИЗ

Корреспонденту «КП» удалось найти девушку, которая работала хостес в кальянной HookahXO на перекрестке Нового Арбата и Новинского бульвара. Ныне заведение закрыто.

- Нужны были деньги, чтобы снять квартиру, - рассказывает Оля. - Увидела, что набирают промо-хостес в кальянную. На собеседовании спрашивали, люблю ли общаться с людьми, заводить знакомства. Потом описали суть схемы. Я согласилась.

За подобными приглашениями на работу скрываются вакансии кальянных разводил Фото: Скриншот сайта

Девушек не ограничивали в методах знакомства с донами. Дон - так в ЦУ для хостес именовали мужчин. Рекомендовалось раз в месяц заводить новую страничку на сайте знакомств, потом удалять ее и делать анкету с новым фото. Естественно, пойти на свидание нужно было в кальянную, где ты работаешь. Второго свидания никогда не было.

- За неделю надо делать выручку заведению от 50 тысяч рублей. Тебе отдавали 20%. Делаешь меньше - ниже процент. Больше - накинут бонус. Разрешено в один день назначить пару свиданий с разницей в два-три часа. Строишь глазки, берешь фруктовую тарелку, чай или лимонад и обязательно кальян. Дальше приносят счет. Самое крутое - познакомиться с турками, арабами. Мы их называли Азизами. Они никогда не скандалили.

Героиня материала поделилась с «КП» перепиской из внутреннего чата хостес

ТАЙНЫЕ ЗНАКИ

У кальянщиков-разводил свои знаки. По внешнему виду девушка должна определить платежеспособность кавалера.

- Подходит кальянщик и начинает перечислять кальяны: на молоке, на вине, на апельсине, на арбузе (из фруктов делают чашу для табака и угля. - Ред.). Тут важно подать голос и сказать, что ты хочешь. Если на воде или на молоке, значит, паренек бедный. Таким заряжали около 10 тысяч рублей счета. Если на фруктах или вине, то делали дороже. Самым крутым считалось заказать кальян на трех фруктах - его пробивали за 15 - 17 тысяч, - откровенничает Ольга.

Драма начиналась, когда приносили счет. По словам хостес, 80% либо вообще не возмущались, хоть по глазам и было видно, что денег жалко, либо тихонько ворчали. Остальные устраивали разборки.

- Если человек слишком шумный, нужно сказать: «Давай поделим счет». Он платил 50%, а я говорила, что оставлю свой паспорт в залог и приду выкупить его. Потом я просто забирала паспорт.

КАК НАКАЗАТЬ?

Историй про кальянщков-разводил уйма, но неужели никто не позвонил 02? Как минимум один москвич не испугался выглядеть в глазах новой пассии жадным.

- В начале октября познакомился в интернете с девушкой. Пошли в кальянную. Я думал, посидим на 3000 рублей - обычный средний чек. Принесли счет на 18 850 рублей, - рассказывает пострадавший на кадрах оперативной съемки.

- К беседе подключились неизвестные из числа сотрудников заведения, которые стали запугивать потерпевшего и требовать оплатить заказ. Мужчина достал кошелек, в котором были 6000 рублей. Один из охранников забрал деньги. После этого злоумышленники заставили гражданина проехать с ними до банкомата, снять недостающую сумму и отдать им, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Когда москвич обратился в полицию, в кальянную нагрянули силовики. Всех сотрудников-мужиков уложили лицом в пол. На оперативных кадрах много девушек. Очевидно, что это те самые хостес в ожидании очередного свидания. На охранников-вымогателей завели уголовное дело. Им грозит до семи лет колонии. Задерживать девушку не стали. Доказать ее причастность к разводке невозможно, разве что кто-то даст показания.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Что делать, если принесли неоправданно высокий счет

- Уйти, не заплатив, нельзя. Нужно разбираться на месте. Обязательно требуйте официальный чек или счет. Попросите утвержденное меню с печатью предприятия. Если принуждают платить по другой стоимости (выше, чем в меню. - Ред.), это мошеннические действия. Нужно вызывать полицию, - говорит председатель коллегии адвокатов «Антонова и партнеры», адвокат Екатерина Антонова. - В заведении должны быть документы на табак для кальяна - информация для потребителя, специальные марки, декларация соответствия на табачную продукцию.

Если в меню действительно утверждены высокие цены, а вы этого не знали, придется заплатить. В противном случае полицию могут вызвать уже по вашу душу, а затем подать в суд, чтобы взыскать долг.

Совет: во время визита в незнакомое заведение обязательно сразу просите меню, а если его нет, идите в другое кафе.