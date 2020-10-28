Лица темные над зрителем кружатся: Если графом Орловым на экране стал индиец, то где Де Ниро в образе Манделы?

Кадр из сериала «Великая»: героя с простой русской фамилией Ростов играет «идеально» подходящий на эту роль афробританский актер Байо Гвадамози. Фото: Кадр из фильма

Времена нынче непростые - за одно неосторожное слово и уж тем более действие в адрес темнокожих можно заработать репутацию расиста или даже получить по морде. Движение Black Lives Matter («Черные жизни важны») продолжает шествие по планете, и это, наверное, не так плохо - черные (как и любые другие) жизни и впрямь важны. И кино, конечно, не может оставаться в стороне: опубликованные недавно правила допуска фильмов к борьбе за «Оскар» тому подтверждение. Все чаще главные роли в фильмах и сериалах получают те, кого никак не назовешь бледнолицыми, и при этом все чаще случаются, скажем так, перегибы на местах - особенно странно это выглядит там, где речь идет об изображении исторических персонажей.

Граф Орлов в исполнении английского индийца Саши Дхавана. Фото: Кадр из фильма

К ВАМ ГРАФ ОРЛОВ. С ЗАГАРОМ!

Для нашего зрителя главным сюрпризом стал американский сериал «Великая» (2020), рассказывающий о временах правления Екатерины Второй, причем в весьма вольном стиле. В частности, графа Григория Орлова здесь играет... индиец. Конечно, политкорректные кинознатоки нас поправят: актер Саша Дхаван - англичанин. Однако родители подданного ее величества прибыли в Англию из Индии, поэтому будущий граф и получился столь смуглым. Почему именно Дхавана взяли на роль русского дворянина? Возможно, его имя - Саша - посчитали веским аргументом. Кстати, Саша в сериале не чувствует себя белой... простите, черной вороной: тут также имеется герой по фамилии Ростов и персонаж по имени Аркадий - обоих играют англичане с африканскими корнями, Эбрахам Попула и Байо Гвадамози соответственно.

Лучший кандидат на роль апостола Петра - артист с нигерийскими корнями Чиветель Эджиофор. Фото: Кадр из фильма

Если авторов «Великой» отчасти оправдывает то, что свой сериал они называют антиисторическим и, по сути, предлагают зрителям костюмированный капустник, то создатели английской картины «Мария Магдалина» (2018) и не думали веселиться. Эта христианская драма снималась с предельной серьезностью и привлечением лучших актеров - в частности, Магдалину сыграла Руни Мара («Девушка с татуировкой дракона»), а Иисуса - Хоакин Феникс («Джокер»). Нашлось место и для номинанта на «Оскар» за картину «12 лет рабства» Чиветеля Эджиофора - британец с нигерийскими корнями сыграл... апостола Петра. Мог ли святой Петр быть черным? Кто-то опрометчиво скажет , что не мог. Но мультикультурное западное общество рекомендует нам с выводами не торопиться - в конце концов пути Господни неисповедимы...

Актер Эдриан Лестер: предки этого «лорда» родились на Ямайке. Фото: Кадр из фильма

ЛОРД С ЯМАЙКИ И ФРЕЙЛИНА ИЗ ГОНКОГА

Возможно, историю западных государств мы знаем не лучшим образом, но даже не самые образованные из нас догадываются, что в XVI веке в Англии не было чернокожих вельмож. А вот создатели британской драмы «Две королевы» (2018), в центре сюжета которой находится конфликт Елизаветы I и Марии Стюарт, считают иначе. Образ лорда Томаса Рэндолфа, посла Англии при шотландском дворе и реального исторического персонажа, воплотил актер Эдриан Лестер, предки которого перебрались в Соединенное Королевство с Ямайки.

А вот фрейлина Елизаветы I графиня Шрюсбери, образ которой доверили англо- китаянке Джемме Чен. Фото: Кадр из фильма

И это не единственный смелый шаг «киноисториков»: Элизабет Толбот, также известная как графиня Шрюсбери (эта дама, как гласят учебники, была фрейлиной королевы Елизаветы) предстала перед зрителями в исполнении актрисы Джеммы Чен, отец которой родился в Гонконге.

Папа этого инспектора Лестрейда приехал из Пакистана, а мама - из Кении. Фото: Кадр из фильма

КСТАТИ

Пакистанский привет Холмсу

Инспектор Лестрейд - фигура вымышленная, однако мы так привыкли к нему благодаря многочисленным фильмах и сериалам о Шерлоке Холмсе, что, кажется, знаем бравого полисмена как облупленного.

Но и здесь нас сумели удивить: недавно в мировой прокат вышел детектив «Энола Холмс» - о приключениях младшей сестры Шерлока, и Лестрейда в нем сыграл Адил Ахтар. Сам Ахтар родился в Лондоне, а вот родители были эмигрантами: мама приехала из Кении, папа - из Пакистана. Пожалуй, если бы в XIX веке классический Лестрейд встретил такого, как Адил, где-нибудь в районе Бейкер-стрит, бедолага мгновенно угодил бы за решетку.

ОТ РЕДАКЦИИ

«Комсомолка» ни в коем случае не пытается поставить под сомнение право кинематографистов по-своему трактовать исторические события.

Однако, что ни делай, граф Орлов был русским. То есть белокожим. А Отелло - мавром. Так что если режиссер говорит: «Я так вижу! Я толерантен, вы просто не доросли до этого», имея в виду другой оттенок его кожи, то у нас вопрос. Где Де Ниро в образе Манделы? Без грима! Или Аль Пачино в роли Отелло (тоже без грима)? А если западные артисты не обладают достаточной квалификацией, Россия всегда готова прийти на выручку - наши Саша Петров и Дима Нагиев сыграют кого угодно, от боксера Мухаммеда Али до лидера борьбы против сегрегации Мартина Лютера Кинга. И тоже, разумеется, без грима.