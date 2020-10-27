Заместитель Кадырова Джамбулат Умаров: Макрон бросает свою страну в пучину гражданской войны

Джамбулат Умаров. Фото: Елена Афонина/ТАСС

Первый замглавы администрации правительства Чечни Джамбулат Умаров высказал на Радио «Комсомольская правда» свое мнение о позиции президента Франции Эммануэля Макрона, пообещавшего защитить светские ценности от радикального ислама и необходимости построения «просвещенного ислама».

- Джамбулат Вахидович, скажите, чем можно объяснить такую позицию французского президента, учитывая, что во Франции живет несколько миллионов мусульман?

- Мне очень сложно сейчас анализировать такой опрометчивый, мягко говоря, поступок президента Франции, потому что он напрямую угрожает безопасности самой страны, самого государства. Я даже не хочу говорить о том, насколько дико и насколько далеко господин Макрон отошел от французских традиций, которые в свое время были провозглашены Дидро, Монтескье и другими великими мыслителями Франции, после которых начался отсчет французских республик. Мне вообще странно, что происходит сегодня с обществом Франции. Неужели Франции мало крови? Неужели вот все перипетии исторические, через которые прошла эта великая страна, великий народ, неужели этого мало? Почему сегодня нужно будоражить собственных граждан? Как минимум 15% граждан Франции - это мусульмане. Зачем нужно делать безответственные заявления о том, что они готовы развешивать карикатуры на посланника Аллаха, на Мухаммада, на всех правительственных зданиях. Это что? Вы знаете, я даже не могу вам ответить на этот вопрос. Мне кажется, господин Макрон открыл кровавый шлюз. Мне кажется, что этот человек бросает собственную страну и собственный народ, многонациональный, многоконфессиональный народ, в пучину кровавой гражданской войны.

- Джамбулат Вахидович, если вспомнить злополучные карикатуры Шарли Эбдо, после чего вся эта каша закрутилась, там ведь были карикатуры и на Христа. То есть, Франция в принципе антирелигиозность поднимает на свое знамя?

- Мне кажется, это все делается под какую-то дьявольскую диктовку. Вы, наверное, помните такого великого француза, как Бонапарт Наполеон, который тоже не считался религиозным человеком? Который, поправ все католические традиции, можно сказать, сам на себя надел тиару императора. И вот этот человек в 1798 году шел на войну, думая, что поработит варваров. И, наконец, он понял, что воюет не с варварами. Когда он изучил Коран, в конце концов, он приобрел друга в лице мамлюка Рустама. И вот тогда он сказал великую вещь. Мухаммед, говорил Наполеон, - это величайший из людей, который изменил лик земли. И я думаю, что Макрону надо поизучать немного историю своей страны. Надо немножко Макрону напомнить, как укреплялась французская государственность. Тем не менее, во французских кунсткамерах демонстрировались отрубленные головы мусульман. И тогда никто ничего не говорил - это было нормально. Но сегодня я не нахожу никакого объяснения тому, что происходит. И что творит господин Макрон? Я его господином называю только потому, что дипломатическая этика моего великого, огромного государства российского мне не оставляет другого выхода, я обязан называть его господином, хотя, если бы я не был российским чиновником, я бы его так не назвал…

- Вы сказали, что Макрон открыл кровавый шлюз. Уточните, для кого?

- Макрон сыграл на руку запрещенной в России и в нормальных здравых государствах организации ИГИЛ - он сыграл им на руку. Я считаю, что для всех мусульман, ислам - он один, ислам - он или есть, или его нет. Поэтому попытки создать некий «просвещенный ислам», как выражается господин Макрон, они обречены на провал. И Макрон сегодня выступил против собственной страны, собственных граждан, традиций. Поэтому, я думаю, что, если не произойдет какого-то чуда, не будет принято какое-то трезвое решение властями Франции, то это начало

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