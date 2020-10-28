Вопрос дня: За что вы благодарны своим бабулям и дедулям? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Максим КАЛАШНИКОВ, футуролог:

- Бабушка научила меня читать в пять лет. Деды ушли рано, а вот прадед, что повоевал с обеих сторон, рассказывал мне сказки о злых казаках-запорожцах. И я узнал от него про английский пулемет Льюиса. И увидел отраженный свет разных эпох.

Владимир ДЖАНИБЕКОВ, летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза:

- Они дали мне возможность ощутить этот мир - они пережили очень тяжелые времена... Бабушка лечила травами, она знала в этом толк, вязала пуховые платки. Все жили в бараке глиняном. Я вспоминаю их с благодарностью - за правильное отношение к людям.

Сергей ГОНЧАРОВ, почетный президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа»:

- Помню, как меня отправляли к бабушкам и дедушкам в деревню. Там я увидел счастье. Я ходил с лошадьми в ночное. Видел, как вечером садились, чуть выпивали самогона и общались. Запах кизяка в печке, сырники из печи - мне до сих пор снятся эти запахи.

Татьяна ВИЗБОР, бард и ведущая:

- Бабушка Мария Григорьевна была начальником отдела гигиены питания в Минздраве СССР. И знания «мой руки перед едой» она мне внедрила. И всегда могла рассказать о пользе и вреде любого продукта.

Роман ВИЛЬФАНД, научный руководитель Гидрометцентра:

- Я был поздним ребенком, но мама рассказывала про бабушек. Портреты дома висели. Бабушки и дедушки вызывали у меня особые чувства. Они так доброжелательны по отношению к внукам. Это трудно передать. Их жизненный опыт направлен не столько на воспитание, сколько на доброту, любовь.

Вилле ХААПАСАЛО, актер, звезда «Особенностей национальной охоты»:

- Они создали нашу страну. Они боролись за то, чтобы Суоми - Финляндия, по-вашему, из сельскохозяйственной стала такой продвинутой. Я довольно далеко жил от своих бабушек и дедушек. Хотя… одна моя бабушка научила меня выпекать сладости!