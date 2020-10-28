«Им закон не писан?»: Собчак и Богомолов не соблюдали карантин после того, как у телеведущей нашли COVID-19

Ксения Собчак и Константин Богомолов скрыли, что телеведущая больна COVID-19. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

О том, что у Ксении Собчак обнаружили коронавирус, еще 13 октября написали Telegram-каналы. Телеведущая тогда эту новость не подтвердила, отреагировав в свойственной ей ироничной манере:

- О, чую дефицит новостей на канале. Может, все-таки вернемся к «сенсациям», что я беременна? - написала она в соцсети.

И вот теперь Собчак рассказала, что все-таки заразилась коронавирусом. В эфире Первого канала вышла ее программа «Док-Ток», которую Ксения впервые вела в удаленном режиме. 38-летняя журналистка не появилась в студии, объяснив, что болеет коронавирусом и остается дома на самоизоляции, чтобы не подвергать риску других людей. Собчак вышла в эфир по видеосвязи и обсудила с собравшимися в студии экспертами-медиками свое состояние и методы лечения коронавирусной инфекции.

- Дело в том, что я перенесла коронавирус. Сейчас мне уже лучше, я дома, практически выздоровела, но не могу еще находиться в студии, - посетовала она.

Ксения в студии программы "Док-Ток" не появилась, сообщив, что не хочет рисковать здоровьем других людей. Фото: кадр Первого канала.

Ксения рассказала, что как только у нее поднялась температура до 38 градусов, и начался кашель, она сразу же сдала тест на COVID-19. Результат оказался положительным. В эфире показали и справку с результатами теста: анализ на коронавирус у Собчак взяли 10 октября, и в этот же день медики подтвердили, что она больна.

Пока телеведущая продолжала делиться с экспертами подробностями своего самочувствия, зрители сложили два и два. И смекнули, почему Собчак так долго отрицала, что больна ковидом. Уже 20 октября она появилась в концертном зале «Барвиха Luxury Village» на громкой премьере спектакля «Бесы», который поставил ее муж, режиссер Константин Богомолов. Видимо, Ксении так хотелось поддержать супруга в этот важный для него день, что она пренебрегла карантином и вышла из дома всего через 10 дней после того, как у нее подтвердился коронавирус. Тогда все светские издания сообщили, что Собчак пришла на премьеру, но отказалась фотографироваться на красной дорожке, сославшись на то, что сильно болеет и плохо выглядит. СМИ сделали вывод: раз Ксения пришла на публичное мероприятие, значит, у нее нет коронавируса. А ведь признайся Собчак сразу, что у нее ковид, долгожданная премьера Богомолова оказалась бы под угрозой срыва. Как муж пациентки с диагностированным COVID-19 он тоже обязан соблюдать двухнедельный карантин. А это значит – отменить все репетиции в театре и пропустить премьерный показ собственного спектакля.

Коронавирус у Собчак нашли 10 октября. А уже 20 октября она пришла на премьеру спектакля "Бесы". Фото: кадр Первого канала.

После того, как программа «Док-Ток» с откровениями Собчак вышла в эфир, пользователи Сети возмущенно обсуждают: неужели для звезд закон не писан? И то, что телеведущая и ее муж нагло пренебрегли мерами безопасности, безнаказанно сойдет им с рук?

«Она же была на премьере у мужа в театре, там ей напоминали о ее болезни, и она говорила, что тест отрицательный», «Получается, что она публично дала ложную информацию об отсутствии вируса, а сама с ним по мероприятиям ходила, где могла заразить других людей?», «С подтвержденным диагнозом ходила на спектакль мужа. Ну и сволочь», «Если я не ошибаюсь, у нас за это уголовная ответственность предусмотрена? Простым людям сроки дают», «Им с мужем что - закон не писан?», «Так как спектакль был в Московской области, где нет соцмониторинга, то формально она ничего не нарушила. Кроме норм человеческой порядочности и социальной ответственности, коих у нее отродясь и не было», - пишут пользователи в Интернете.

Ксения пришла на премьеру мужа и даже рассказала о ней в Инстаграме.

Ксения и ее семья живут в закрытом коттеджном поселке «Горки-8» на Рублевке, в Одинцовском районе Московской области. За нарушение режима самоизоляции в случае подтвержденного COVID-19 в Подмосковье предусмотрено уголовное наказание: «невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий влечет ответственность (ст. 236 Уголовного кодекса Российской Федерации) до 7 лет лишения свободы за нарушение режима карантина». В самых легких случаях нарушители отделываются штрафом в 4 тысячи рублей. К слову, под наказание попадает и Константин Богомолов, поскольку режим карантина распространяется на всех людей, проживающих в одной квартире.

То, что Собчак заразила как минимум двух человек – уже установленный факт. Перед тем, как сдать тест на коронавирус, Ксения съездила в Костромскую область и встретилась с выигравшей выборы главы Повалихинского сельского поселения уборщицей Мариной Удгодской. После съемок в программе «Осторожно, Собчак!» Марина публично заявила, что заразилась от Собчак коронавирусом.

- Сейчас вообще работать никак, у нас такая ситуация, приехала Собчак и, по ходу дела, сейчас у нас коронавирус. Измеряю температуру, у меня 37, - рассказала Удгодская в соцсетях. По ее словам, заболела не только она, но и ее дочь. Ксения приезжала в деревню на съемки 8 октября, а уже 10 октября у нее обнаружили COVID-19.