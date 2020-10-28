Ким Кардашьян в честь 40-летия сфотографировалась в крошечном бикини

Ким Кардашьян отметила 40-летие на тропическом острове. Фото: Инстаграм.

Ким Кардашьян – 40 лет: в честь юбилея звезда реалити-шоу поделилась в Инстаграме снимками в соблазнительном бикини. На фото модель позирует в крошечном купальнике на океанском пляже.

- Это 40! – гордо сообщила Ким, продемонстрировав бюст четвертого размера и попу, благодаря которой она заработала миллионы долларов.

«Выглядишь лучше, чем в 39!», - пошутили ее фолловеры.

День рождения Кардашьян отметила на частном тропическом острове, который она арендовала целиком. Подготовка к торжеству проходила в обстановке строгой секретности.

- Пункт назначения держится строго в секрете из соображений конфиденциальности. Возможно, это Бора-Бора или Карибские острова, которые так любит семья Кардашьян, - рассказал источник из окружения звездного семейства изданию Page Six. - Известно только, что все отправятся на остров на частном самолете.

Модель снялась в крошечном бикини. Фото: Инстаграм.

Сама Ким тоже не раскрыла место проведения праздника. Зато охотно рассказала, как она весело проводит время со своей семьей. Вместе с ней на остров улетели ее сестры с мужьями и детьми и ее мама Крис Дженнер.

- Я не думаю, что до COVID кто-либо из нас действительно ценил такую простую роскошь, как возможность путешествовать и быть вместе с семьей и друзьями в безопасной обстановке. После двух недель многократных проверок состояния здоровья я удивила свое ближайшее окружение поездкой на частный остров, где мы могли притвориться, что все в порядке хотя бы на короткое время, - написала Ким в Инстаграме. - Мы танцевали, катались на велосипедах, плавали возле китов, катались на байдарках, смотрели фильм на пляже и многое другое. Я понимаю, что для большинства людей это пока что недостижимо, поэтому в такие моменты я смиренно думаю о том, насколько привилегирована моя жизнь.

Поездка на остров стала сюрпризом для близких Ким. Фото: Инстаграм.

К слову, сред членов семьи, приехавших на остров, не видно мужа Ким Канье Уэста. Похоже, рэпер и модель действительно переживают тяжелые времена. То, что у супругов серьезные проблемы в браке, уже давно не секрет. Сначала рэпер откровенно заявил, что еще два года назад пытался развестись с моделью. Затем публично сообщил, что они с женой не хотели рожать старшую дочку Норт и подумывали об аборте. А потом Канье и вовсе забаррикадировался на своем ранчо в Вайоминге и отказался впускать внутрь жену и докторов, отправляя в большой мир сообщения о том, что супруга хочет изолировать его. После пришла еще одна грустная новость: оказывается, Ким и Канье уже год не живут под одной крышей.

Супруги разъехались из-за психического заболевания Уэста – биполярного расстройства. Ким с четырьмя детьми живет в Лос-Анджелесе, Канье – на ранчо в Вайоминге. Как рассказал источник из окружения звездной пары изданию US Weekly, Кардашьян навещает мужа примерно раз в пять недель. Привозит с собой детей, коротко общается с супругом и улетает обратно в Лос-Анджелес. При этом Ким изо всех сил сохраняет видимость счастливой семьи и публикует в Инстаграме снимки с мужем, потому что не хочет разводиться с ним.

Кардашьян отметила день рождения с сестрами и братом. Фото: Инстаграм.

- Канье находился в Вайоминге в течение всего последнего года, а Ким навещала его примерно раз в пять недель и привозила детей. Они не проводили время вместе, потому что он полностью переместил свою жизнь на ранчо. Это мало напоминает большую и счастливую семью, - говорит инсайдер.

Кардяшьян и Уэст считаются одной из самых состоятельных пар в США. По версии Forbes, Канье - самый богатый музыкант планеты: на его счетах лежат 1,3 миллиарда долларов. Только за минувший год рэпер заработал 170 млн долларов. Причем львиную долю доходов Канье приносит вовсе не музыка, а модный бизнес. Большая часть из заработанных им за 2019 год миллионов приходится на сделку с компанией Adidas, выпустившей именную коллекцию кроссовок Yeezy совместно с основанным Канье Уэстом брендом. Ким также финансово успешна – ее состояние также приближается к миллиарду долларов (Forbes оценивает его в 900 миллионов). Она успешно зарабатывает на продаже косметики, нижнего белья и рекламе в соцсетях.