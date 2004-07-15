Дарья Асламова: Почему я не люблю мальчиков, или Секс и разница в возрасте

Дарья Асламова знает, чем задеть пытливых читателей за живое.

А поговорить? Мне всегда нравились мужчины постарше. И лишь перешагнув тридцатилетний рубеж, я с удивлением обнаружила, что некоторые мои ровесницы-подруги заговорили о мужчинах как матери и как соблазнительницы, меняя перепачканные пеленки двадцатилетним любовникам. «Когда-нибудь ты поймешь, какой это кайф - иметь в постели юное, крепкое тело», - мечтательно говорили они. Во мне проснулись любопытство и докучные желания, которые я не замедлила удовлетворить. Это был красивый мальчик, полный юношеского смятения, бледный, похожий на серьезную девочку. Младше меня на двенадцать лет. Полудетская линия рта и открытое лицо во всей беззащитности наивных надежд. Я привела его к себе домой, и мы долго не знали, с чего начать. Я так привыкла к той сложной словесной игре, которую умеют вести с женщиной опытные умные мужчины, что совершенно растерялась, когда пришлось взять на себя роль лидера. О чем можно говорить с двадцатилетним мальчиком? О музыке (я даже не слышала названия групп, которые он боготворил), о его друзьях (с которыми я не знакома), о дискотеках и тусовках (на которые я никогда не пойду). Половину слов из его речи я не понимала. Характерный молодежный сленг, не поддающийся изучению. Соскучившись, мы выпили вина, и он бросился на меня отчаянно, как бросается новобранец в атаку. Он оказался полным невеждой в любовной практике и сделал дело быстро, за пять минут. Лежа под ним, я тщетно пыталась уловить тот молочный девственный запах кожи, который когда-то так привлекал меня в бывшем муже в пору юности. Но глупый мальчик вылил на себя флакон взрослых, неинтересных духов (наверное, стащил у папы или старшего брата). Моим алым когтям не за что было зацепиться на его младенчески гладком теле, а мне так нравится, когда они путаются в жесткой мужской шерсти или впиваются в грубые складки взрослой кожи. Я выгнала мальчика на рассвете, и лицо его по-детски огорчалось и куксилось от того, что ему не дали поспать. Вторая ночь была еще менее удачной. Мы вместе приняли ванну, и я наконец почувствовала тот чистый и нетерпкий аромат невинности, который вдруг показался мне разочаровывающе-пресным. От его поцелуев было ощущение, как от поцелуев младшего брата. Я попыталась дать ему несколько уроков по высшей математике любви, но поняла, что он едва знаком с азами сексуальной арифметики. Бедному мальчику вовсе не нужно было таких милостей, чтобы сойти с ума. Под утро от него невнятно пахло памперсами, а когда он уходил, мне захотелось дать ему в дорогу пакетик с леденцами или яблочко. После нескольких встреч с разного рода юнцами я поняла, что не гожусь в любовницы-матери. Мне трудно примириться с их эмоциональной и сексуальной несостоятельностью и скучно быть учительницей (а может, у меня просто нет педагогической жилки). Никакой природный темперамент не может заменить недостатка опытности, и нельзя перевести на иной язык то, что написано в книге тела. Какой должна быть разница? Психологи считают идеальной возрастной разницей между партнерами, когда мужчина старше женщины на пять-шесть лет. (Под партнерскими отношениями имеется в виду долгосрочная, эмоционально богатая связь, а не случайный секс. Чудесный необъяснимый сексуальный взрыв может случиться в любом возрасте и в любом месте, но было бы наивно строить только на хорошей сшибке прочный брак и совместную жизнь.) Почему именно пять-шесть лет? Девочки раньше и понятливей мальчиков чуют все тайны жизни, поспешнее взрослеют, становятся женщинами и быстрее блекнут. Мужчина, который старше женщины на пять-шесть лет, в сущности является ее психологическим ровесником. Пяти-шестилетнюю разницу вполне можно растянуть и до десяти - двенадцати лет при условии, что это встреча тридцатилетней женщины и сорокалетнего мужчины, встреча двух уже сложившихся личностей с собственным жизненным опытом. Но роман шестнадцатилетней девочки и молодого человека лет на десять ее старше в 90 процентов случаев обречен. Такого рода браки, когда сложившийся, успешный молодой мужчина берет себе в жены соплячку с целью «воспитать себе жену», вызывают у меня гомерический хохот. Жену воспитать нельзя! Это вам не девятнадцатый век. В двадцать первом веке юную женщину воспитывают ее собственные ошибки, беспорядочная половая жизнь, слезы в подушку, интернет-знакомства, алкоголь, ссоры с родителями, ночные дискотеки, поездки на рок-фестивали, безденежье, проваленные экзамены, съемные квартиры, первые попытки карьеры, кухонный треп с подружками, аборты и прочие глупости, на которые способна девчонка до 25 лет. И если не случится в ее жизни всего этого безобразия, молодая женщина почувствует себя обделенной - так, как будто у нее украли юность. У меня есть несколько друзей-мужчин, сделавших попытку воспитания жен. Только один случай из пяти оказался удачным (девочке-жене исполнилось 22 года, и она таки успела урвать свое до свадьбы). В остальных случаях «брака на вырост» жена - удобная вещь, как пижама или шлепанцы, а в духовном смысле зеркало, безмятежно отражающее все взгляды и мысли воспитателя-мужа, а потому невероятно скучное (кому не надоест собственное отражение!), или молодая пума (бывшая домашняя кошечка), оттачивающая когти и готовящаяся к прыжку. Дело заключается в праве, которое присвоено всякой живой душе, - в праве изменяться. Семнадцатилетняя девушка - это Ева в саду, в полудреме, она не сознает желаний, в ней таящихся, ее не смущает поглощение ее личности, если она выскочила замуж за взрослого мужчину. Девушки в этом возрасте малоинтересны, все их переживания надуманны и взяты из книг и кинофильмов, но они меняются с той быстротой, на какую способна молодость. И в двадцать пять женщина становится вопросом для себя и начинает искать ответ, но этот ответ не всегда в пользу мужа. Она приходит к выводу, что отказ от собственной личности в обмен на некую житейскую надежность - всего лишь иллюзия, и начинает биться в руках супруга, точно пойманная птица. Инстинкт крыльев в этом возрасте сильнее, чем желание уютного гнезда. На житейском языке это называется «не перебесилась».

А вот для Надежды Бабкиной молодость ее друга Жени Гора - не преграда...

Брак по любви к деньгам

Мягкие пассивные женщины, рано выскочившие замуж за человека много старше себя, быстро теряют краски. Если бутончик расковырять в розочку, то она сразу увянет. И муж смотрит на жену с сожалением, как на сорванный им, завядший цветок, в котором он с трудом узнает красоту, за которую сорвал и погубил его. Тем более таким мужьям-воспитателям все мало. Когда процесс воспитания завершен, им становится скучно и не терпится найти новый объект для работы. Это тешит их мужское эго. Но самые бесчеловечные, противоречащие природе браки - между знаменитыми, богатыми мужчинами под шестьдесят и красотками благовонного возраста. Или когда свежий, чистый мальчишка кладет свою первую страсть сгоряча к ногам старой, властолюбивой развратницы. И не говорите мне о любви! Не может зеленое дерево признать праведным гнет упавшего на него сухого ствола. Это вариант стариковского безумия, когда страстно, мучительно хочется погреться возле живительного огонька. И нет соблазна губительней и заманчивей, чем зажечь этот огонь в глазах девушки. Я не говорю о браках-сделках, когда умирающий богач женится на молоденькой авантюристке. Здесь все ясно - она ухаживает за ним до его смерти, а после его смерти за ней ухаживают его деньги. Я говорю о тех случаях, когда наивная, непосредственная девушка искренне отдает руку и сердце мужчине с зимними глазами и пепельным налетом на волосах, а тот эгоистично принимает эту жертву. Недавно я смотрела по телевизору ток-шоу о проблеме возрастных браков. Это было ужасное зрелище! В студии сидели сытые, самодовольные, непристойно моложавые шестидесятилетние вампиры, питающиеся кровью молоденьких жен. Ни слова не было сказано о любви. Эти умные, знаменитые мужчины рассказывали о том, как чудесно жениться на молоденькой, как расцвел их творческий потенциал, как обогатилась их жизнь, как они поздоровели и окрепли, как они чувствуют себя помолодевшими. Классический пример переливания крови. Один знаменитый телеведущий так объяснял мне природу своего влечения к восемнадцатилетним девочкам: «Понимаешь, она может курить и пить всю ночь и есть всякую дрянь. А потом ты просыпаешься вместе с ней, а от нее ромашками пахнет, а не перегаром. Никакой порок еще ее не коснулся». Он брал девочек на три-четыре месяца, портил их, а когда от них переставало пахнуть ромашками, выбрасывал их из своей жизни. Любовь объединяет равных Бессмысленно отыскивать свою юность в запахе чужого тела, в биении молодого сердца. Природа жестока, и она мстит всем, кто нарушает ее законы. Благополучный союз строится на общности интересов, жизненного опыта, а это возможно лишь тогда, когда встречаются люди, близкие по возрасту и из одной среды. Только равные партнеры способны признать, что каждый участник любовного союза сохраняет за собой право жить так, как требует его душа, искать своей правды и закрепить за собой область личной деятельности. Каждый, вместо того чтобы ревновать к свободному развитию другого, должен стараться оказать ему содействие. Любовь не может притязать на то, чтобы удерживать личность на месте, используя супружеский (возрастной и денежный) авторитет как плетку. Я никогда не следовала правилам и никогда не отказывалась от удовольствий, исходя из принципа, что пробовать нужно все. Любая сексуальная связь дает бесценный опыт. Я тоже была маленькой девочкой, от которой теряли голову пожилые мужчины. Меня водили в дорогие рестораны, называли малышкой, совали в мою сумочку деньги «на шоколадку» и целовали в щечку. Мне сулили покровительство и беспечную жизнь и говорили: «Не бойся, ты в хороших руках», но я никогда не строила иллюзий. Забавно открывать жизнь под руководством почтенного человека, но такие отношения рано или поздно обречены. Влюбляйтесь безрассудно, любите безнадежно, и весной, и осенью, и знайте, что за это все равно придется платить. Ведь любить - значит соглашаться с кем-то состариться.