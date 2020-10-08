Как воровали при Хрущеве и Брежневе

В действительности в России воровство было всегда. И уровень его не очень-то зависел от политической системы, жестокости наказаний и личности правителя. При социализме появилась новая разновидность массовой растащиловки - «хищение социалистической собственности», которое продолжалось все 74 года перехода страны от капитализма к капитализму…

«КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИВЯЗАЛА К ТУЛОВИЩУ И НОГАМ...»

Недавно в Российском государственном архиве социально-политической истории (РГАСПИ) появились только что рассекреченные документы - письма МВД и прокуратуры в адрес отдела административных и торгово-финансовых органов ЦК КПСС по РСФСР за 1958 - 1964 годы. Каждые два-три дня правоохранительные структуры сообщали в ЦК о случаях хищения соцсобственности. Естественно, рапортовали не о всех, а только о резонансных, крупных и раскрытых преступлениях…

В июле 1964 года министр охраны общественного порядка РСФСР В. Тигунов отправил в ЦК сообщение о том, как в городе Ростове-на-Дону 34-летний слесарь Михайлов и его 30-летняя супруга в течение двух лет занимались подделкой троллейбусных билетов. Металлические штампы слесарь изготовил у себя дома, а бумагу купил в типографии местной газеты. И наштамповал аж 100 тысяч билетиков, которые с помощью кондукторов были реализованы...

Впрочем, воровали не только слесари и кондукторы. Как-то раз майским вечером 1964 года отдел милиции Ждановского райисполкома Москвы провел «спецоперацию»: вместе с комсомольским оперотрядом проверил рабочих колбасного завода № 3 Московского мясокомбината. В справке, направленной в ЦК КПСС, рассказывалось о том, как уборщица Сезина похитила из варильного цеха 16 килограммов любительской колбасы, привязав их к себе под одеждой. А другая уборщица, Васильева, украла 11 батонов вареной колбасы и 1 кг любительских сосисок на общую сумму 42 руб. Похищенные колбасные изделия Васильева привязала к туловищу и ногам. В общем, дамы (а задержаны были исключительно лица женского пола) сумели вынести на себе 120 килограммов колбасы, корейки, сосисок, фарша и других продуктов (см. справку ниже).

В милицейских справках по разным областям России перечисляется количество привлеченных к ответственности за хищения в течение нескольких месяцев. В одном месте - 15 тысяч человек, в другом - 30, в третьем - 60 тысяч… Тащили практически все - от скрепок до предметов культа. В Татарской АССР секретаря Казанской и Марийской епархий Козлова арестовали за то, что он организовал подпольное производство свечей и за полгода скрыл от учета и похитил продукции на 40 тысяч рублей.

В «ЗАСТОЙНЫЕ» ГОДЫ УТЕКАЛИ МИЛЛИАРДЫ

Анатолий Черняев, с 1976 года бывший членом Центральной ревизионной комиссии КПСС, вел довольно подробный дневник, в который записывал свои впечатления. В нем довольно много говорится о содержании «закрытых» писем ЦК и секретных докладов, которые получал ограниченный круг лиц. В них приводились реальные цифры, иллюстрировавшие масштабы воровства в брежневские времена.

В 1977 году он записал: «В прошлый вторник на Секретариате ЦК обсуждался вопрос «О хищениях на транспорте». Я буквально содрогался от стыда и ужаса. Три месяца работала комиссия ЦК под председательством Капитонова. И вот что она доложила на Секретариате: за два года число краж возросло в два раза; стоимость украденного - в 4 раза; 40% воров - сами железнодорожники; 60% воров - сами работники водного транспорта; 9000 - 11000 автомашин скапливается в Бресте, потому что их невозможно передать в таком «разобранном» виде иностранцам; 25% тракторов и сельскохозяйственных машин приходят разукомплектованными; 30% автомобилей «Жигули» вернули на ВАЗ, так как к потребителю они пришли наполовину разобранными; воруют на много млрд. рублей в год; мяса крадут в 7 раз больше, чем два года назад, рыбы - в 5 раз больше».

Еще одна цитата: «Заместитель министра внутренних дел доложил, что в 1970 году поймали 4000 воров на железной дороге, в 1979-м - 11 000. Это только тех, кого поймали. А кого не поймали - сколько их?»

«Нужно только инсценировать кражу... Все уже украдено до нас!» (кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»).

Самое позорное, отмечал Черняев, было то, что партийные руководители разного ранга были непосредственными участниками многих корыстных преступлений. В бюллетене оргпартотдела ЦК и КПК (он издавался «для служебного пользования») отмечалось, что многие работники райкомов, исполкомов, горкомов, начальники всяких трестов и объединений в Мурманской и Архангельской областях, имевшие возможность вне очереди купить дефицитные «Жигули» или «Волги», заработали на их перепродаже огромные деньги. И лишь только одного заместителя заведующего отделом пропаганды Мурманского горкома партии исключили из КПСС, остальные отделались выговорами…

Упоминает Черняев и про Ядгар Насриддинову, которая была председателем Совета Национальностей Верховного Совета СССР. Он писал в том же 1977 году: «Известно, что несколько лет назад ее сняли, потому что на делах по амнистии она набрала взяток на 23 миллиона рублей. Ей дали строгий выговор в КПК, однако сделали замминистра промышленности строительных материалов... Вернула она из 23 миллионов только 3. Причем в дальнейшем выяснилось, что вокруг действовала целая мафия: смертные приговоры преднамеренно выносились в делах, которые совсем необязательно требовали высшей меры, - чтоб легко было их отменить с помощью Насриддиновой».

Кстати, говоря о похищенных тысячах, миллионах и даже миллиардах советских руб-лей, нужно вспомнить, что при Хрущеве средняя зарплата в СССР была 74 рубля в 1953 году, до 87,6 рубля - в 1964-м, а в брежневские достигла 163,08 рубля в 1982 году. Какие уж тут миллионы…

А еще был случай

Обокрали даже Кутузова

Не жалели воры и исторических реликвий. В ночь на 5 октября 1963 года преступники проникли через незакрытое окно второго этажа в помещение Государственного Исторического музея, взломали 4 стенда и похитили представляющие большую историческую ценность реликвии - личные вещи фельдмаршала Кутузова, его семьи и генерала Платова. Это были настоящие реликвии: эфес шпаги, над которым тульские мастера трудились 20 лет, пистолеты Платова.

Охота Московского уголовного розыска на преступников шла более года. Закончилась только 27 октября 1964 года. Оказалось, двое студентов Московского инженерно-физического института (правда, один был отчислен с 3-го курса, другой учился на 5-м курсе) украли бесценные экспонаты и вывезли их на хранение в Нальчик и Гудермес. Эфес шпаги и пистолеты удалось обнаружить, равно как и другие похищенные предметы (см. справа справку Министерства охраны общественного порядка РСФСР).

Автор и редакция благодарят сотрудников РГАСПИ за помощь в подготовке материала.

Когда воровали больше - при социализме или сейчас?