Почему колбаса называется «Докторской»?

Когда-то докторская колбаса была диетическим продуктом! Фото: RUSSIAN LOOK

В рекламе канала ТНТ настоящий американец Фил говорит, что больше всего в русском языке его пугает словосочетание "Докторская" колбаса. Откуда же взялось подобное название?

Страничка истории: не многие помнят, как тяжело было с продовольствием в послереволюционной России. А тем более - с мясом. Если к 30-м годам ХХ века продуктовые прилавки начали худо-бедно заполняться, то с мясом все равно была напряженка.

А здоровье населения между тем продолжало ухудшаться. И это было напрямую связано с плохим питанием. Правительство стало думать: чем же заменить мясо. И как сделать его более менее доступным. Так и появились вареные колбасы.

В их составе мясо занимало около 40-60%, а остальное – это мука, крахмал и специи. А если речь шла о дешевых вариантах колбасы, здесь в ход шли и соединительные ткани, и шкурки, пишет портал «Доктор на работе».

Сорт колбасы «Докторская» был разработан в 1936 году на мясокомбинате им. Микояна. В ее состав входило 60% фарша из постной свинины и говядины, молоко и яйца. А также крахмал (в минимальном количестве) и кардамон. Острые приправы в эту колбасу специально не добавляли, также в нем было минимум соли и жира. По сути технологи мясокомбината создали вполне диетический продукт. Он очень хорошо подходил для людей, страдающих заболеваниями печени и желудка. Кроме того, эту колбасу «прописывали» людям с анемией и с ослабленным здоровьем после перенесенных заболеваний, травм.

Но в 1974 году было разрешено добавлять в колбасы до 2 процентов крахмала или муки. И со временем состав продукта менялся все больше. Сейчас многие сорта «Докторской» производя даже не по ГОСТу, а по ТУ - то есть по собственной рецептуре предприятий. И хотя соя в «Докторской» редкость, но многочисленные добавки все же присутствуют. Вряд ли хоть один диетолог теперь назовет эту колбасу «лечебной».

Кстати, практикующие врачи в большинстве своем не знали истории возникновения колбасы-«тезки» - 30 процентов опрошенных даже не связывали название со своей профессией. Почти 47 процентов с историей знакомы не были, но понимали, что какая-то связь между врачами и колбасой есть. И лишь 22,4 процента все знали.

АНЕКДОТ В ТЕМУ

Шерлок и Холмс перед камином:

- Ватсон, я понял, это вы съели всю докторскую колбасу!- Но как вы догадались, Холмс? Неужели, потому что я доктор?- Элементарно, Ватсон. Потому что вас колбасит!