10 продуктов, которые портят настроение и сон

Зарубежные диетологи составили список продуктов, которые вызывают депрессию. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Еще до конца не ясно, почему одни продукты способны снизить, а другие повысить риск развития депрессии, - говорит наш постоянный эксперт, врач-диетолог Людмила Денисенко. - Но исследователи склоняются к тому, что, скорее всего, существует взаимосвязь между питанием и интенсивностью воспалительных процессов, которые снижают иммунитет, влияют на гормональный фон и часто сопровождаются депрессивными состояниями. Зарубежные диетологи составили список продуктов, которые вызывают депрессию. Эксперты рекомендуют исключить их из своего рациона, чтобы почувствовать себя бодрее и счастливее! А заодно и улучшить сон. Ведь одно часто зависит от другого.

1. Выпечка и кондитерские изделия.

Мучные сладости ненадолго повышают настроение, а затем становятся причиной подавленного состояния. А если съесть их на ночь, то и подавно. Дело в том, что выпечка и кондитерские изделия являются настоящей «бомбой» для ЖКТ, вызывают проблемы с кишечником и провоцируют запоры. В результате становятся причиной дискомфорта и плохого самочувствия человека.

Обратите внимание! Самые безопасные мучные изделия – хлеб и выпечка из муки грубого помола (с отрубями).

2. Кофе.

Кофе и кофейные напитки бодрят, но этот эффект быстро проходит. На смену ему приходит усталость, сонливость, разбитость и подавленное состояние. кроме того, человек становится раздражительным. Часто это приводит к бессоницам.

3. Красное мясо.

Диетологи советуют воздержаться от избыточного потребления красного мяса, потому что оно оказывает большую нагрузку на ЖКТ и долго переваривается. Кроме того, эксперты говорят, что красное мясо вызывает агрессию, а также может стать причиной рака желудка.

4. Шоколад.

Эксперты не рекомендуют злоупотреблять этим лакомством. Шоколад и другие сладости ненадолго поднимают настроение, зато очень быстро портят фигуру. Лишние килограммы прибавляются со скоростью света, и несчастная сластена заедает их еще большим количеством сладкого, впадая в депрессию от своей расплывающейся фигуры. Учитывая, что шоколад действует не хуже кофе, то он напрямую влияет на то, как быстро и легко вы уснете.

Учтите: самый безопасный вид сладкого – горький шоколад с высоким содержанием какао. Если очень хочется сладкого, можешь позволить не более 25 г горького шоколада в день, не более 1-2 раз в неделю.

5. Консервы.

Практически все консервированные продукты «награждают» организм ненужными токсинами, от которых страдают внутренние органы, ухудшается самочувствие и настроение.

Чтобы дурные, депрессивные мысли не лезли в голову, диетологи и психологи рекомендуют пересмотреть свой рацион – включить в него больше свежих овощей и фруктов, а также простые и полезные блюда, без консервантов и стабилизаторов.

6 . Фастфуд (хот-доги, гамбургеры, пиццы и т.д).

Все это «богатство» современной пищевой индустрии вызывает клиническую депрессию. Если есть такую пищу время от времени, например, когда вы сильно проголодались, ничего страшного не будет - наоборот, в таком случае лучше съесть это, чем испытывать муки голода. А вот если посещать заведения быстрого питания регулярно, может развиться клиническая депрессия. Такая пища перегружает наш организм лишними жирами и солью. Съедая гамбургер, казалось бы, можно быстро утолить голод, и это так. Но через короткий промежуток времени уровень сахара в крови снова резко понижается, вы ощущаете сонливость и снижение тонуса. Причем такое состояние порой длится до 2-3 часов.

7. Алкоголь.

Вроде бы известное седативное средство. Но даже некрепкие спиртные напитки при частом употреблении вызывают обезвоживание, сонливость, мышечную слабость и неспособность сосредоточиться.

8. Сладкие безалкогольные напитки.

Резкий всплеск сахара в крови после употребления таких продуктов впоследствии заканчивается его резким падением, что влечет за собой и падение настроения. Сладкие безалкогольные напитки традиционно считаются и одним из потенциально вероятных факторов развития депрессии.

9. Снеки и «перекусы» - чипсы, соленые орешки, бублики…

Давно все знают, что чипсы - очень вредный для здоровья продукт, содержащий канцерогены и способствующий заболеваниям желудочно-кишечного тракта. Но оказывается, что чипсы еще провоцируют зависимость, сродни наркотической, и блокируют выработку эндорфинов, или «гормонов радости», которые напрямую влияют на наше эмоциональное состояние. Диетологи не рекомендуют есть утром на завтрак бублики в большим количестве. По утрам наш организм просыпается намного позже по сравнению с мозгом, а для расщепления такого количества углеводов необходимо больше времени. Как результат - процесс выработки эндорфинов нарушается. Соленый арахис, обработанный глутаматом натрия и большим количеством добавок подозрительного происхождения, также обладает свойством ввергать человека в плохое настроение.

10. Копченые колбасы, ветчина.

Все они, как правило, содержат в своем составе повышенное количество красителей, консервантов и нитратов. Весь этот набор способен провоцировать плохое настроение, не говоря уже о вреде для здоровья.