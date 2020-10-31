1. Джеймс Бонд

Так же, как каждый актер мечтает сыграть Гамлета, так каждый британский актер мечтает сыграть Джеймса Бонда, знаменитого агента 007, любителя мартини и покорителя женских сердец, самое мощное оружие Британской империи. Шон Коннери стал самым первым Бондом, сыграв агента британской разведки в пяти первых фильмах «бондианы» - «Доктор Ноу», «Из России с любовью», «Голдфингер», «Шаровая молния» и «Живешь только дважды». Впрочем, и после того, как на почетном посту его сменил другой актер, Коннери пришлось еще несколько раз примерить на себя костюм Бонда: последний раз эту роль ему довелось сыграть в пятьдесят три года.

Шон Коннери стал самым первым Бондом, сыграв агента британской разведки в пяти первых фильмах «бондианы» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Впрочем, мог бы и не сыграть вовсе, ведь автор оригинальных романов о Бонде Ян Флеминг был против кандидатуры Коннери. Шотландец, на его взгляд, был для этого слишком неотесанным и неаристократичным. За актера вступился продюсер Альберт Брокколи, заявив, что Коннери идеально соответствует образу «среднеатлантического парня», который придется по вкусу американским зрителям. К слову, во всех фильмах «бондианы», кроме самой первой картины, Шон Коннери носит парик.

2. Генри Джонс

В третьей части увлекательных похождений смелого археолога Индианы Джонса мы наконец узнаем, в кого герой Харрисона Форда пошел своей харизмой и жаждой приключений. Шон Коннери сыграл его отца, профессора Генри Джонса, который вместе с сыном отправляется на поиски Святого Грааля. Причем найти реликвию им нужно раньше желающих заполучить ее нацистов. Примечательно, что Шон Коннери старше своего экранного сына всего на двенадцать лет.

В третьей части увлекательных похождений смелого археолога Индианы Джонса мы наконец узнаем, в кого герой Харрисона Форда пошел своей харизмой и жаждой приключений. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Участники съемочной группы долго вспоминали один забавный эпизод с участием Коннери. Актерам предстояло снять сцену на дирижабле, при этом на улице стояла такая жара, что работать было практически невозможно. Но Коннери не растерялся и, так как в кадре его можно было видеть только по пояс, нисколько не смущаясь расстался с обувью и брюками. Вскоре его примеру последовал и Харрисон Форд, и оба актера на «ура» отыграли сцену с первого дубля.

3. Джон Патрик Мейсон

В Голливуде вот уже много лет говорят о феномене Коннери, ведь актер с возрастом не только не теряет формы, но и, словно хорошее вино, с годами становится только лучше. Может быть, именно поэтому он так органично вписался в роль преступника Джона Мейсона, единственного человека, которому удалось бежать из супер-защищенной тюрьмы Алькатрас в фильме «Скала». И этот опыт пригодится ему еще раз для того, чтобы помочь специалисту по химическому оружию обезвредить начиненные смертоносным газом ракеты, попавшие в руки террористов.

Примечательно, что герой Коннери – бывший агент британской разведки MI6, в рядах которой, напомним, служил и знаменитый «Бонд, Джеймс Бонд». Фото: кадр из фильма

Примечательно, что герой Коннери – бывший агент британской разведки MI6, в рядах которой, напомним, служил и знаменитый «Бонд, Джеймс Бонд». К слову, во время съемок актер не раз показал себя настоящим рыцарем, храбро защищая режиссера Майкла Бэя от постоянных нападок продюсеров. Правда, преклонный возраст актера все же давал о себе знать. Так, Шон Коннери попросил построить для него небольшой домик на острове Алькатрас, чтобы избавить его от необходимости ежедневно добираться на съемочную площадку. Авторитет актера сыграл свою роль, и продюсеры выполнили его просьбу.

4. Джим Мэлоун

Криминальную драму Брайана де Пальмы «Неприкасаемые» многие критики называют одной из лучших картин, рассказывающих о временах «сухого закона» и тех, кто не упускал возможность его обойти и нажить при этом огромное состояние. Одним из них стал чикагский мафиози Аль Капоне, который подкупом и угрозами фактически прибрал к рукам весь город. Тогда агент ФБР Элиот Несс, понимая, что упрятать бандита за решетку по закону не получится, собирает команду честных и смелых мужчин, чтобы бороться с преступниками их же методами.

Шону Коннери в картине досталась роль пожилого полицейского Джима Мэлоуна, за которую он получил заслуженный «Оскар» в номинации «лучшая мужская роль второго плана». Для того, чтоб убедительно изобразить опытного стража правопорядка, Коннери вместе с другими актерами прошел курс специальной подготовки, научившись не только пользоваться различными видами оружия, но и досконально изучив полицейскую тактику.

Кадр из фильма «Неприкасаемые».

5. Уильям Форрестер

После всех героических ролей представить себе Коннери в роли добровольного писателя-затворника практически невозможно. Тем не менее, актер блестяще воплотил на экране образ талантливого литератора и обладателя Пулитцеровской премии в картине «Найти Форрестера». Фильм режиссера Гаса Ван Сэнта получил приз гильдии немецкого арт-хауса, а образ Форрестера был частично списан с известного американского писателя Дж. Д. Сэлинджера.

Одной из самых сложных сцен для Коннери стали эпизоды с печатной машинкой. Будучи писателей, его герой должен был бойко набирать на ней текст, но у актера эта с виду простая задача вызвала серьезные затруднения. В итоге во всех сценах, где зритель крупным планом видит руки, печатающие на машинке, он видит руки не Шона Коннери.