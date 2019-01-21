Ленина планировали воскресить

Вождь мирового пролетариата скончался 21 января 1924 года. Но политбюро обсудило прощание с угасающим Ильичем еще осенью 1923-го.

Похоронить по-русски!

Ленин живее всех живых - это подтвердят и его многочисленные двойники, зарабатывающие на сходстве с вождем мирового пролетариата...Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Это страшное событие не должно нас застигнуть врасплох, - заявил тогда Калинин. - Если будем хоронить Владимира Ильича, похороны должны быть такими величественными, каких мир еще никогда не видывал». С ним согласился Сталин. Мол, важно, чтобы все было приготовлено заранее и руководство страны не оказалось в растерянности. «Вопрос о похоронах беспокоит и некоторых наших товарищей из провинции. Они говорят, что Ленин русский человек и соответственно тому и должен быть похоронен. Они, например, категорически против кремации, сжигания тела Ленина. В сожжении, рассеянии праха русская мысль всегда видела как бы последний высший суд над теми, кто подлежал казни. Некоторые товарищи полагают, что современная наука имеет возможность с помощью бальзамирования сохранить тело усопшего, чтобы позволить нашему сознанию привыкнуть к мысли, что Ленина среди нас нет».

Троцкий тут же встал на дыбы: «По канонам Русской православной церкви угодники делались мощами. По-видимому, нам, партии революционного марксизма, советуют идти в ту же сторону - сохранить тело Ленина. Прежде были мощи Сергия Радонежского и Серафима Саровского, теперь хотят их заменить мощами Владимира Ильича».

Троцкого поддержали Бухарин и Каменев.

Сталин стоял на своем. На его стороне были Калинин и Рыков. Голоса в политбюро разделились поровну.

Достояние партии

Неизвестно, как повернулись бы события, будь Троцкий 21 января в Москве. Но он уехал на кавказский курорт. Каменев и Бухарин без него поднимать бузу не стали. По воспоминаниям Бонч-Бруевича «Надежда Константиновна (Крупская. - Ред.) была против мумификации Владимира Ильича». Не одобряли этого и сестры Ленина Анна, Мария, брат Дмитрий. Но родственники не вольны были распоряжаться его телом. Оно стало достоянием партии! Победила идея Сталина о бальзамировании, замаскированная под инициативу «провинциальных товарищей». Откуда возникла эта экзотическая мысль?

Сталин, учившийся на православного священника, и несостоявшийся ксендз Дзержинский, глава комиссии по организации похорон Ленина, прекрасно знали, что нетленность останков в христианстве - свидетельство святости. Их поддержал Луначарский, некогда глава фракции богостроителей в партии большевиков. «Научный социализм, - писал он еще в 1907 году, - самая религиозная из всех религий!»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/500999" frameborder="0"></iframe> У Мавзолея коммунисты почтили память В.И. Ленина.Ровно 90 лет назад умер Владимир ЛенинАнатолий ЖДАНОВ

Настал удобный момент превратить большевизм в новую мировую религию, а тело покойного вождя - в ее главную святыню.

Красный фараон

Возможно, на решение сохранить тело Ильича и поместить в роскошный Мавзолей повлияла также главная археологическая сенсация той поры, пишет в своей книге «Ленин жив» исследователь Нина Тумаркин, дочь русских эмигрантов. А именно открытие за год до смерти вождя гробницы фараона Тутанхамона. В 1923 году мировая пресса взахлеб описывала найденные там баснословные сокровища. Туристы толпами устремлялись в Луксор. Мировая общественность вовсю обсуждала загадочные свойства тела фараона, не истлевшего за три тысячелетия. Кстати, профессор Збарский, бальзамировавший Ильича, прямо сравнивал свою работу с трудом древнеегипетских коллег-жрецов.

Леонид Красин сочетал в себе веру в коммунизм и Страшный суд.

Интересно позднее признание архитектора Константина Мельникова, проектировавшего саркофаг Ленина. Оказывается, общая идея вечного хранения и публичной демонстрации тела вождя принадлежала Леониду Красину. Тому самому инженеру-электрику Красину, которого Ленин называл «магом и волшебником большевистской партии». Красин, как и ряд других большевиков-интеллигентов, был очарован идеей философа Николая Федорова о воскрешении всех предков до второго пришествия Христа, чтобы они избежали Страшного суда. В 1921 году на похоронах друга-большевика технарь Красин прямо заявлял: «Я уверен, что наступит этот момент, когда освобожденное человечество, пользуясь всем могуществом науки и техники, сможет воскрешать великих деятелей, борцов за освобождение человечества...» В исполнительной тройке комиссии по похоронам Ленина Красин отвечал за сохранение тела вождя. Похоже, руководство партии мечтало в дальнейшем воскресить священную коммунистическую мумию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нужен ли России новый Ленин?

21 января - ровно 92 года со дня смерти Владимира Ленина. В редакции «Комсомолки» философ, коммунист и журналист поспорили о значении и роли Владимира Ильича для России.

92 года с дня смерти Владимира Ильича Ульянова-Ленина опять всколыхнули споры вокруг его персоны. Кем он был, конъюнктурщиком-политиком или великим философом современности, государственным мужем или мстителем, гением или злодеем? Об этом в редакции «Комсомольской правды» поговорили доктор философских наук, главный научный сотрудник Института экономики РАН Александр ЦИПКО, кандидат экономических наук, депутат Госдумы от фракции КПРФ Николай ХАРИТОНОВ и обозреватель «КП». (читайте далее)