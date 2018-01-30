«Мосфильм» - это Голливуд по-русски

30 Янв. 2018 2018-01-30T00:44:33+03:00

Изменить размер текста: A A

✔ 30 января 1924 года состоялась премьера первого полнометражного фильма, снятого на «Мосфильме», - «На крыльях ввысь» (режиссер - Борис Михин), и именно эту дату принято считать официальным днем рождения киностудии.

✔ - Киностудия «Мосфильм» создавалась с нуля. Изначально на месте, где сейчас она расположена, была деревня Потылиха - тогда далекий пригород Москвы, - вспоминал известный мосфильмовский режиссер Александр Стефанович. - Жители Потылихи нередко становились сотрудниками студии. Например, на моих картинах и у Карена Шахназарова работал директором Владимир Клименко, который попал в кино довольно экзотическим образом. Во время съемок фильма «Александр Невский» его, полуторагодовалого ребенка, режиссер Эйзенштейн лично «бросал в костер» (собственно, с этого эпизода начинается фильм). После этого человеку ничего не оставалось, как закрепиться на «Мосфильме»! Когда взрослый Клименко вступал с кем-то в спор, главным его аргументом было «Помолчите, меня сам Эйзенштейн в огонь бросал».

Александр Стефанович на «Мосфильме» с 1970 года

✔ Сталин лично посещал «Мосфильм». На складах «Мосфильма», кстати, до сих пор хранится красная ковровая дорожка, сшитая специально для Иосифа Виссарионовича (она такой длины, что ведет ровно от входа с главной площади, потом изгибается, идет по лестнице и входит в директорский зал). По ней ходил только вождь народов.

Актеров «Мосфильма», игравших Ленина и Сталина, в советское время оберегали особенноФото: фотохроника ТАСС.

✔ Актеров «Мосфильма», игравших Ленина и Сталина, в советское время оберегали особенно. Им выделялись охрана, специальный автомобиль. Обычно Сталина играл актер Михаил Геловани, лично знакомый с вождем. Но однажды на роль утвердили артиста Алексея Дикого из Малого театра. Его под охраной возят, к нему внимание, почет и уважение. Что еще нужно, чтобы почувствовать себя реальным генсеком? Ну разве что понаблюдать за Сталиным в жизни, например съездить к нему на дачу. Это желание артиста передали вождю. На что тот сказал: «Ну что ж, товарищ Дикий хочет изучать мою жизнь? Похвально! Пусть начнет прямо с Туруханского края!» (где он был в ссылке). Больше Дикий ненужной инициативы не проявлял.

Обычно Сталина играл актер Михаил Геловани, лично знакомый с вождемФото: фотохроника ТАСС.

✔ - На «Мосфильме» работали совершенно удивительные люди, в том числе и в массовке, - рассказывает режиссер Константин Бромберг. - Однажды режиссер Михаил Ромм снимал фильм про Ленина, и там был эпизод ареста Временного правительства, когда выкрикивают фамилии министров. А фамилию одного из министров вспомнить никак не могли. Режиссер нервничает, требует срочно фамилию. И вдруг из массовки выходит человек и говорит: «Этим министром во Временном правительстве был я».

✔ - Коллекция «Мосфильма» состоит не только из снятых фильмов. На складах студии хранится, например, большая коллекция живописи, в том числе немецких художников, - рассказывает Александр Стефанович. - Ее передали «Мосфильму» после войны.

Коллекция «Мосфильма» состоит не только из снятых фильмовФото: фотохроника ТАСС.

Сюда же попала часть экспонатов расформированного Музея подарков Сталина. Есть коллекция ружей, с которыми охотился Брежнев.

✔ В 2003 году на Натурной площадке киностудии для фильма Карена Шахназарова «Всадник по имени Смерть» была построена уникальная декорация улиц Москвы конца XIX - начала XX века. Всего за три месяца силами «Мосфильм-Декорстроя» под руководством художника Людмилы Кусаковой был создан собирательный образ Москвы: площадь с дворцом, улицы с жилыми домами, церквями, магазинами и даже пожарной каланчой.

В 2003 году на Натурной площадке киностудии для фильма Карена Шахназарова «Всадник по имени Смерть» была построена уникальная декорация улиц МосквыФото: фотохроника ТАСС.

С 2004 года в этих декорациях сняли более 40 фильмов, а Москва превращалась то в Санкт-Петербург, то в Тифлис, то в Копенгаген времен сказочника Андерсена. Кстати, ни на одной из многочисленных дверей здесь нет ручек. Для каждого фильма их делают индивидуально, чтобы, как шутят киноманы, «вдруг какой-нибудь статский советник не взялся в кадре за ручку с надписью «ОТК».

На складах студии хранится огромное колличество костюмовФото: фотохроника ТАСС.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

На «Мосфильме» в разные годы картины снимали: Сергей Эйзенштейн, Григорий Александров, Иван Пырьев, Александр Довженко, Всеволод Пудовкин, Михаил Ромм, Павел Чухрай, Михаил Калатозов, Сергей Бондарчук, Андрей Тарковский, Андрей Кончаловский, Леонид Гайдай, Эльдар Рязанов, Марк Захаров, Станислав Говорухин, Светлана Дружинина и многие другие.

Среди наград киностудии есть «Золотой лев» святого Марка, «Золотая раковина» Сан-Себастьяна и «Золотая пальмовая ветвь» Каннского фестиваля, «Оскары» Американской киноакадемии, не говоря уже о других многочисленных призах.

На «Мосфильме» было создано более 2500 полнометражных фильмов.