Не растолстеть зимой: простые правила, которые подходят всем

СЕГОДНЯ 03:50 2018-03-15T02:27:12+03:00

Как сохранить талию, когда мы двигаемся мало, а едим много

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Морозец сам по себе отличный «жиросжигатель». Например, если пару минут побегать босиком по снегу, «сгорит» примерно столько же калорий, как если бы вы полчаса крутили педали велотренажера. Но мы же зимой в обычной жизни по снегу не бегаем (может, и к лучшему, а то с воспалением легких недолго свалиться), а в пуховиках и дубленках неохотно топаем от транспорта к офису. В общем, двигаемся мало, а едим много. Потому как холод возбуждает аппетит и требует калорийной пищи. А еще изрядно расхолаживает тот факт, что лишнюю складочку на талии под теплым свитером не очень-то и заметно. А к весне, мол, возьму себя в руки, и будут у меня пресс и кубики. В итоге к февралю мгогие из нас имеют по паре-тройке, а то и по пять лишних кило. Избежать этого помогут простые правила, которыми с нами поделилась диетолог-гастроэнтеролог Светлана Бережная.

Сытость без лишних калорий

Есть продукты, которые помогут помогут утолить голод, не набрав лишних калорий. На первом месте - натуральные фрукты и овощи. В них много воды, кислорода и клетчатки.

К примеру, яблоки содержат примерно 25% кислорода. Но фишка в том, чтобы не закусить яблочком после сытного обеда, а съесть его натощак - перед основным приемом пищи. Тогда обмен веществ пойдет быстрее, скорее наступит и чувство сытости. Также избежать переедания за обедом помогут персики, хурма и огурцы.

Кстати, яблоки защищают наши легкие от вредных воздействий в том числе и табачного дыма. Поэтому медики советуют курильщикам есть яблоки - хотя бы по парочке в день.

Следом в рейтинге «сытного - некалорийного» идут продукты, содержащие растительные белки. Эти вещества насыщают и пополняют энергией организм быстрее, чем жиры или углеводы. Выбирайте вязкую пищу. К примеру, порция овсяной каши, сваренной на воде или обезжиренном молоке, наполняет желудок в два раза больше, чем хлопья, съеденные всухомятку. Хотя основной ингредиент в них один. К тому же отвары круп обладают заживляющим действием на слизистые желудка и понижают кислотность. А это очень важно для тех, у кого гастрит и язва.

Один из самых лучших продуктов для зимы - спаржа. Она отлично контролирует чувство сытости. К тому же богата селеном, поддерживающим иммунитет и пищевыми волокнами, которые помогают расшевелить обмен веществ, когда мы мало двигаемся.

Ешьте сыр и творог

Зимой нам отчаянно не хватает солнечного витамина D. Это всем известно. Но недавно ученые доказали, что его производные сдерживают чрезмерный выброс гормонов голода. Дефицит витамина D ведет к тому, что мы хотим есть даже тогда, когда организму это совсем не нужно. Причем усиливается потребность именно в жирах. В итоге мы «убиваем двух зайцев» - толстеем и сажаем желудок с печенью. Так что лучше вовремя пополнять запасы этого непростого витамина. С пищей он лучше всего усваивается с молочными продуктами. Так что особенно зимой обязательно ешьте на завтрак либо пару кусочков не очень жирного сыра, либо граммов 100-150 творога. Это поможет контролировать чувство голода в течение дня.

Пить же с утра лучше всего не кофе и не черный чай, а травяной, например, с мятой.

Кстати, диетологи из американского университета Западной Вирджинии доказали, что эта травка поможет сбросить лишние килограммы. В эксперименте, который длился месяц, приняли участие более 3 тысяч женщин, безуспешно ведущих борьбу с весом. Им предлагалось перед едой вдыхать ароматы различных растений. И выяснилось, что острый и обдающий приятным холодком запах мяты лучше всех снижает аппетит и активизирует обмен веществ.

При этом тем, кто хочет попробовать новую аромадиету не надо совершать насилия над собой и отказываться от всех любимых продуктов. Достаточно просто накапать на запястье немного мятного масла и вдыхать его на протяжении дня.

Авторы исследования уверяют, что на «мятной» диете большинство участниц эксперимента стили ежедневно употреблять на 400-500 ккал меньше обычного без всяческих моральных мук.

В лишнем весе виноваты пилюли от простуды?

Оказывается, антибиотики могут не только поубивать полезную микрофлору и вызвать аллергию, но и довести до самого настоящего ожирения. Казалось бы, какая связь между пилюлями от простуды и лишними кило? Как выяснилось, самая прямая. Специалисты из Университета Нью-Йорка доказали, что микрофлора в нашем пищеварительном тракте, отвечающая за усвоение полезных веществ заодно контролирует всасывание жиров. Эта микрофлора, кроме всего прочего, предупреждает развитие ожирения. А антибиотики ее изрядно «прореживают».

Исследования уже подкреплены опытами на лабораторных мышках. Те грызуны, которым кололи антибиотики даже короткими курсами, но после не давали средств для восстановления микрофлоры, набирали вес, пишет авторитетный журнал New Scientist

А датские ученые установили, что дети, получавшие большие дозы антибиотиков в течение первых шести месяцев жизни, были более склонны к полноте в течение последующих 7 лет.

Но, разумеется, есть состояния, когда без курса антибиотиков не обойтись: та же пневмония, воспаления почек и масса других болезней. Главное, не злоупотреблять этими лекарствами, не «назначать» их себе самостоятельно при любой простуде. Также важно после курса антибактериальных лекарств принимать средства, помогающие восстановлению микрофлоры кишечника (врач, выписавший вам антибиотик, должен обязательно дать рекомендации по питанию и восстановлению).