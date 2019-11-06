Пять народных способов сэкономить семейный бюджет

За советами по управлению домашними финансами далеко ходить не надо. Заглянешь в популярные интернет-поисковики и тут же получишь множество рекомендаций. Мы проверили самые популярные и попросили оценить«народный опыт» экспертов.

1. Покупки - по списку

Перед походом в магазин составить список нужного - позволяет не накупить лишнего. Также составлять список всех крупных покупок на месяц. Тогда не получится, что большая часть денег потрачена на стихийные покупки «для настроения».

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ КОРРЕСПОНДЕНТА:

Со списком продуктов пришлось подружиться со времен появления больших супермаркетов. И для экономии времени (сразу идешь к нужным товарам и не задерживаешься у других прилавков), и деньги целее.

А иначе как получается. Решили мы с мужем сэкономить на лыжах. Нашли дешевые. Но пока шли с ними к кассе через торговый зал, на радостях купили два спортивных костюма... В общем, с экономией не сложилось.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Елена Красавина, независимый финансовый советник:

- Совет верный. Я бы еще порекомендовала по той же схеме планировать путешествия. Некоторые так и делают: заранее прикидывают отпускной бюджет и под него подбирают подходящий маршрут, наиболее дешевые варианты перелета и проживания. Если потратить на такую подготовку некоторое время, можно отдохнуть очень экономно.

2. Вести учет доходов и расходов

По старинке взять тетрадочку, куда все члены семьи будут записывать свои траты. Или воспользоваться специальными компьютерными программами по ведению семейного бюджета. Пара месяцев - и вы поймете, куда в принципе деваются деньги и на чем можно сэкономить.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ КОРРЕСПОНДЕНТА:

Ведение тетрадочки с расходами показало: больше всего денег уходит на выплаты по кредитам. Впредь буду иметь в виду пункт 4.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА:

- Дельный совет. Добавить нечего.

3. Правильно выбирать время и место для шопинга

Одежду покупать в конце сезона, когда она распродается с большими скидками. А бытовую технику - не самой последней модели. Фотоаппарат прошлого сезона от этого не станет хуже снимать, а стиральная машинка стирать!

С продуктами чуть по-другому. Надо установить, в каких из удобных вам магазинов или супермаркетов наименьшая торговая наценка. Для этого достаточно сравнить цены на ходовые товары типа хлеба и молока.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ КОРРЕСПОНДЕНТА:

К сожалению, не всегда удается дотерпеть с покупками до конца сезона. Ну, скажем, если сапоги в середине зимы развалились, не дотянув до распродаж.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА:

- Могу добавить еще один способ экономии из этой серии - делать покупки в мелкооптовых магазинах. Или в складчину. Сейчас в моде совместные покупки, когда несколько человек организуют закупку оптом.

Еще в последнее время популярны также различные сайты купонов. С их помощью можно получать товары и услуги с большими скидками.

Но всегда надо соблюдать осторожность, когда вам обещают халяву. Те же купоны впоследствии могут обернуться дополнительными тратами. Например, зовут на чистку зубов со скидкой. А потом раскручивают - у вас кариес, давайте мы вам пломбы поставим. И ставят - по бешеным ценам.

4. Не перебирать с кредитами

Иногда без кредита не обойдешься. Попробуй, например, скопи на жилье. Целесообразнее взять ипотеку. Но покупать в кредит телефон, чайник, шубку - расточительство. Вместе с процентами придется здорово переплатить! Главный противник экономии - кредитные карты. Они просто провоцируют делать покупки, без которых вы бы вполне обошлись.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ КОРРЕСПОНДЕНТА:

Лет пять-шесть назад, влезая в кредиты, я рассуждала так. Машина мне сейчас нужна, а не на пенсии, к которой я наконец сумею на нее накопить. И холодильник! И мебель! Пересчитав уплаченные за последние три года проценты, обнаружила: переплаты уже бы хватило на недорогое авто.

5. С каждой зарплаты откладывать заначку

Пусть даже и небольшую. Так создается «страховой фонд» и нарабатывается финансовая дисциплина.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ КОРРЕСПОНДЕНТА:

Почему-то так всегда получается, что отложенный «страховой фонд» тут же немедленно и требуется. То муж вдруг объявляет, что забыл за гараж заплатить, то еще что-нибудь. Ох сложно это - финансовая дисциплина...

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА:

- С пунктами 4 и 5 я тоже согласна. В целом все советы здравые, - подводит итоги Елена Красавина. - Главная сложность - заставить себя применять их на практике.

В ТЕМУ

И еще несколько советов от бывалых

Не звонить из дома по мобильному телефону, если есть городской. Для междугородних звонков установить скайп.

Не пользоваться машиной там, где можно пройти пешком. И бензин экономится, и полезно для здоровья.

Не ходить в магазины на пустой желудок! С голодухи все продукты кажутся ну очень нужными.

Не подошла какая-то вещь? Не оставляйте ее пылиться в шкафу. Сдайте в комиссионку или продайте через интернет.

Освоить интернет-шопинг. Это дешевле, поскольку нет торговой наценки обычного магазина.