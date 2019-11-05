Верные способы подзаработать на стороне

Согласно данным опросов, две трети россиян подрабатывают где-то, помимо основной работы, или хотели бы найти дополнительный заработок. В самом деле, если на работе нравится все, кроме зарплаты, стоит ли ее бросать? Ведь более доходное место еще надо найти, а это не всегда возможно. Выручают подработки, которые не отнимают слишком много времени и позволяют финансово чувствовать себя свободнее.

Способ 1.

Та же работа, но в свободное время

Это самый простой путь - использовать специальность, которая уже есть. Многие бухгалтеры, например, в свободное от основной работы время составляют отчеты для небольших фирм и ИП. Штатный бухгалтер малому бизнесу не по карману да и не нужен, гораздо удобнее человек, который готов выполнять какие-то работы время от времени, по необходимости. То же и с юристами и программистами. Заработки могут быть очень разными в зависимости от региона и опыта работы.

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ

Письменные переводы. Небольшие разовые заказы новичку реальнее всего найти через биржи для фрилансеров (www.weblancer.net, freelance.ru). Это могут быть переводы документации или служебных писем, статей для интернет-сайтов, достаточно часто сегодня требуется перевести на русский видео. Совсем здорово, если вы вдобавок к языку обладаете профессиональными знаниями в какой-то специфической сфере: медицина, юриспруденция, нефть и газ. За качественные узкоспециальные переводы платят в полтора-два раза больше.

Репетиторство. Можно подтягивать отстающих школьников. А можно заниматься и со взрослыми - например, английским языком.

Копирайтинг, то есть написание текстов для сайтов. Умеете складывать слова в завлекательные тексты? Есть шанс попробовать себя - сейчас у каждой фирмы есть сайт. Кто-то же должен их наполнять? Единственное но - копирайтингом выгоднее заниматься в регионах. Заказчики готовы платить за эти услуги не так уж много. Для жителей небольших городов заработок окажется неплохим, а вот москвичам или, скажем, питерцам на такой не прожить.

ПЛЮСЫ. Опыт работы и навыки уже есть.

МИНУСЫ. Даже любимая работа может начать вызывать аллергию, если ею заниматься по 20 часов в сутки.

Способ 2. Оплачиваемое хобби

Когда-то мне из-за проблем с позвоночником порекомендовали заняться скандинавской ходьбой (оздоровительная ходьба с палками, напоминающими лыжные). На занятия приходилось ездить на другой конец Москвы. В конце концов мы с мужем закончили курсы инструкторов и теперь по выходным ведем собственную группу в парке недалеко от дома. Лишние 10 - 15 тысяч рублей в месяц за пару часов в неделю на свежем воздухе не лишние.

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ

Хенд-мейд. Крайне модное сейчас направление - все, что сделано своими руками. Вязание крючком, вышивание крестиком, поделки из древесины, натуральное мыло ручной работы... Продавать можно через специальные ресурсы типа «Ярмарки мастеров» (www.livemaster.ru), через свой сайт или страничку в социальной сети.

ПЛЮСЫ. Море собственного удовольствия.

МИНУСЫ. В своем хобби вы должны быть асом - иначе ваши услуги просто не будут пользоваться спросом.

Способ 3.

А что еще мы умеем делать?

Сергей - психолог, работает в кадровом агентстве, а в свободное время занимается созданием сайтов из готовых шаблонов. Серьезных знаний программирования для этого не требуется, достаточно уровня продвинутого пользователя плюс некоторая усидчивость, чтобы разобраться в конструкторах. В большинстве своем люди, которым нужен сайт, предпочитают на такое сидение время не тратить - проще это кому-то поручить. Сергей сначала сделал пару сайтов для себя, потом перешел на друзей и знакомых, а затем и вовсе поставил дело на поток. На каждом сайте зарабатывает от 3 до 8 тысяч рублей.

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ

«Муж на час». Мелкий домашний ремонт сейчас достойно оплачивается.

Массовик-затейник, тамада.

Доставка продуктов. Даже среди соседей наверняка найдутся такие, кто с удовольствием доверит вам закупки в оптовых магазинах. Загружаете нужное в багажник машины и развозите по адресам.

Няня для животных. Не все собаки и кошки хорошо себя чувствуют в звериных гостиницах, многие хозяева с удовольствием отдали бы питомца на передержку в благоустроенную квартиру или дом на время своего отъезда.

ПЛЮСЫ. Дополнительное обучение не нужно.

МИНУСЫ. Такого рода подработки зачастую могут отнимать немало времени, нужно уметь рассчитывать свои возможности, чтобы ради дополнительного заработка не начать халтурить на основной работе и не нажить там проблем.

ВАЖНО

Как не нарваться на проблемы с законом?

Не забывайте: со всех доходов, которые вы получаете регулярно (то есть получили их более одного раза), надо платить налоги. Самый простой случай - если вы подрабатываете на какую-то организацию и она все формальности берет на себя. Если же вы оказываете услуги самостоятельно, то ваша деятельность может трактоваться как предпринимательская и вы должны регистрироваться как индивидуальный предприниматель. Как показывает опыт, за гражданами, которые нелегально оказывают копеечные услуги, государство пока особо не гоняется. Но проблемы почти наверняка будут, если вы решите серым образом заниматься деятельностью, которая дополнительно подлежит лицензированию или сертификации. Скажем, печь дома пирожки на продажу.

СОВЕТЫ РЕКРУТЕРОВ

Вот что порекомендовали специалисты портала Superjob.ru

- Трезво оцените имеющееся у вас свободное время и собственные силы. Если вы и так заняты по 10 часов в день и даже на выходные берете работу с собой на дом - какие подработки? В этом случае лучше задуматься, почему ваши трудовые подвиги не приводят к должным финансовым результатам. Может, у вас действительно не ваша работа и пора что-то менять кардинально?

- В поисках дополнительного источника дохода важно не попасться на удочку мошенников. Сетевой маркетинг, финансовые пирамиды и прочие занятия, которые не совсем понятным образом должны позволить вам с ходу удвоить или утроить доход, - к такого рода предложениям относиться стоит крайне осторожно.