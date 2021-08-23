Привычки, которые мешают разбогатеть

Американские бизнес-тренеры и финансовые консультанты все чаще приходят к выводу: богатых и бедных отличает прежде всего образ мыслей. Научить грамотно распоряжаться деньгами можно каждого, кто этого действительно хочет. Но если привычный образ мыслей программирует человека на неудачу, то, даже выиграв миллион, человек все равно через какое-то время станет нищим. Какие же стереотипы и привычки нам мешают стать миллионерами?

1. Ждать, когда повезет

- Бедные ожидают, когда им выпадет «счастливый билетик», а богатые просто решают свои проблемы, - уверяет Стив Сиболд, автор американского бестселлера «Как мыслят богачи». Стив проинтервьюировал десятки миллионеров из разных стран мира - выяснял, чем они отличаются от «обычных» людей. Одно из главных отличий - богачи склонны действовать сами, рассчитывая только на свои силы. В то время как остальные надеются на государство, начальника, мужа, богатого дядю...

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

- За ожиданием «счастливого билетика», как правило, скрывается неверие в себя, - объясняет психолог-консультант Максим Свиридов. - Понятно, что такой человек вряд ли станет богатым. Но приобрести уверенность в себе можно только на практике, пройдя через страх и преодолев его.

2. Жалеть себя

Вечно чем-то недовольны, считаете, что «все против вас»? По мнению американских бизнес-консультантов, это верный путь к низкооплачиваемой работе. Ведь от нытиков обычно не ждут выдающихся успехов. Да и слушать чьи-то вечные жалобы на жизнь - занятие неблагодарное, от таких людей предпочитают держаться подальше.

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

- В одних и тех же поворотах судьбы неудачники обычно видят препятствия, а успешные люди - новые возможности. Те, кто боится сделать шаг за пределы привычного и комфортного для себя, вряд ли имеют шансы разбогатеть - для этого надо идти на риск.

3. Зацикливаться на деньгах

Были бы деньги, а счастье приложится! Люди, которые так думают, обычно остаются бедными. Как показывают опросы, именно бедные чаще называют зарплату с огромным количеством нулей или крутой счет в банке пределом мечтаний, а все остальное оказывается где-то на втором-третьем плане. Ну типа какая девушка меня полюбит, если я еще не миллионер?

У успешных людей все наоборот: они сосредоточены не на доходах, а на том, как реализовать свои мечты и идеи. Панический страх остаться без денег - верный путь остаться без них. Многие удачливые люди неоднократно оказывались у разбитого корыта, но относились к этому философски. И ничего, снова богатели. «Не потерять» - установка человека, который обречен быть бедным. «Создать» - с такой установкой разбогатеть реальнее.

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

- Что касается зацикленности: если человек голоден, то он в первую очередь думает о еде, остального просто не замечает. В России не одно поколение воспитывалось с настроем именно на выживание, а не на преуспевание. Как и на чем сэкономить, чтобы дотянуть до зарплаты. А «большие» деньги - это было незнакомо, и отношение к ним зачастую неадекватное. Даже если эти деньги откуда-то появляются, люди отдают их мошенникам, прогуливают или как-то еще теряют, поскольку не могут принять адекватных решений. Должно, наверное, пройти какое-то время, чтобы мы научились создавать, не боясь потерять результатов.

4. Предпочитать телевизор книжкам

Удачливые люди постоянно чему-то учатся, приобретают новые навыки и умения.

«Обычные люди предпочитают, чтобы их развлекали», - пишет Стив Сиболд. Поэтому теряют кучу времени на просмотр всякого рода шоу и сериалов по ТВ, а если и читают, то развлекательные журналы - от чего, понятное дело, обеспеченнее не становятся.

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

- Потребительское отношение к жизни, в том числе и к информации, сужает круг возможностей. Человек разучивается думать сам и начинает потихоньку деградировать. Где уж тут разбогатеть...

5. Зарабатывать нелюбимым делом

Многие держатся за свою работу только потому, что «иначе не прокормлюсь». По мнению американских бизнес-консультантов, такие люди потенциально уже признали себя неудачниками, а с таким настроем разбогатеть проблематично.

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

- «Вот выплачу долги, тогда смогу позволить себе любимую работу, заживу как человек» - это опять-таки нелюбовь к себе. А жизнь проходит... Поэтому, если вы считаете, что деньги и удача почему-то обходят вас стороной, задумайтесь: почему вы не любите себя?

КСТАТИ

Любовь к халяве и желание крутизны

Что еще стоит поменять в себе

- Привычка избегать родственников и старых знакомых, поскольку они «не того круга». В итоге, когда вам нужна будет поддержка, вы рискуете оказаться в одиночестве.

- Любовь к халяве. Например, привычка просаживать массу денег на распродажах на ненужные товары.

- Желание тратить больше, чем зарабатываешь, чтобы показать свою крутость.

- Привычка считать деньги злом, которым не должны заморачиваться высокодуховные люди. На самом деле только сами люди и превращают деньги в добро или зло, в том числе и для себя лично.