2019-05-28T12:03:57+03:00
Здоровье

5 важных правил выживания в жаркий май

Можно ли есть соленое, что пить и как спасаться от черных мушек в глазах
Анна КУКАРЦЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments17
Публикуем 5 важных правил выживания в жаркий майПубликуем 5 важных правил выживания в жаркий майФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Несколько важных правил для всех, кто хочет сохранить здоровье в жару

Правило № 1. Банальное, но самое важное - пейте воду.

Достаточное количество в жару - не меньше двух литров в день. Приучите себя выпивать по стакану воды каждые два часа, только не залпом, а не торопясь. Или просто поставьте стакан перед собой и делайте по глотку каждые 15 минут, как тренирующиеся спортсмены. Ну и не забывайте положить водичку с собой в сумку.

Правило №2. Меньше соли.

- У нас в стране зашкаливающее количество гипертоников, - говорит к.м.н., врач-невролог Виктор Косс. - Даже если вы еще не знаете о повышенном давлении, это не значит, что его у вас нет. Поэтому в жару очень важно ограничить количество соли. По международным нормам, разрешено 4 грамма соли в день. Я бы рекомендовал сократить это количество вполовину. Лучше восполнять ее за счет лечебно-столовой минеральной воды, которую можно выпивать по стакану утром или вечером.

Правило №3. На закаливание становись!

- Хорошо, если у вас есть абонемент в фитнес или просто бассейн, - говорит Виктор Косс. - Сейчас любое движение (но не чрезмерное), а тем более плавание в прохладной воде, очень хорошо помогает не только общему самочувствию, но и нашим сосудам. Кроме того рекомендую всем, а тем более гипертоникам, начать именно сейчас закаливание. По утрам и вечерам проводите себе контрастный душ или ванночки для стоп. Потом можно начать обливать голени и так далее - пока не «созреете» для того, чтобы контрастно купать все тело.

Май также лучшее время для закаливания малыша. Можно начинать закаливать кроху с шести месяцев. Сначала ванночки (хотя бы ножные) температура 36 градусов. Через полторы-две недели постоянного закаливания уменьшить температуру на градус. И так далее, пока не дойдете до комнатной температуры.

Правило №4. Обтягивающее не надевать, синтетику не носить.

Светлые, легкие, струящиеся ткани... Ну вы поняли - это не подиум, это правила выживания горожан в раскаленном городе. Меньше синтетики, больше разрезов и дырочек для вентиляции.

Солнцезащитные очки - это не аксессуар модника, а необходимое для глаз средство защиты. Японские ученые доказали - постоянное воздействие солнца на сетчатку может вызвать катаракту.

Веер - необходимая вещь в душном метро. Ну или свежий номер «Комсомолки» может прекрасно его заменить:)

Правило №5. Стало плохо - срочно в тень.

Передвигайтесь по улице перебежками, стараясь держаться теневой стороны. Если в глазах полетели черные мушки, голова закружилась, немедленно присядьте. Да хоть на газон! Тут вам пригодится бутылочка воды, которую вы носите с собой. Смочите виски, лоб и внутреннюю сторону рук от ладоней до локтевого сгиба. Обмахивайтесь чем-нибудь. Посидите некоторое время. Как только чуть отпустило, найдите ближайший магазин с кондиционером и немного в нем охладитесь.

КСТАТИ

Чай поможет, а холодная газировка - нет

Бытует мнение, что в жару особенно хорошо спасает горячий чай.

- И это правда, - уверяет невролог. - Все дело в том, что мы как бы приводим в равновесие внутреннюю и внешнюю температуру, сосуды чуть расширяются, а теплоотдача увеличивается. Но с кофе, даже горячим, этот фокус не пройдет, ведь он относится к стимулирующим веществам, которые не очень хорошо при высокой температуре действует на нашу центральную нервную систему.

- Можно холодный чай наливать в бутылочку и брать с собой, - говорит к.м.н., главный врач клиники «Фактор веса» Марина Копытько. - Ведется много споров, какой чай лучше - черный, белый, зеленый. На самом деле особой разницы нет, в холодном виде их свойства примерно одинаковы. Главное, без сахара. Если любите сладкое, лучше будет одна ложечка меда. Что касается магазинных холодных чаев, нужно понимать: там слишком много добавок, консервантов, да и сахара тоже. То же самое относится и к сладким газировкам. Так что особой пользы для организма не будет. А вот несладкий морс или компот, который вы сварили дома, очень полезен. Компот, особенно из кураги, поможет в жару поддержать сердце, а кисленький морс освежит и наполнит витамином С.

Что касается газированной воды, то ее не советуют врачи-гастроэнтерологи, поскольку пузырьки углекислого газа могут вызвать раздражение желудка.

Что же касается холодного мороженого, то ограничений тут всего два - ваши собственные лишние кило и слабое горло. Если всм не волнует ни то, ни другое, то почему бы не расслабиться со стаканчиком в руке? Главное - не переборщите с количеством порций! Ведь в мороженом слишком много сахара, который вызывает жажду, а также повышает риск диабета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Москва: Жара в городе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Анна КУКАРЦЕВА

 
Читайте также
"Для долголетия человеку нужен жир": ученый колледжа Эйнштейна Нир Барзилай рассказал, как победить старение
Журналист «Комсомолки» встретился с исследователем, который первым в мире получил разрешение на клинические испытания лекарства против старения [эксклюзив kp.ru]
За одной родинкой наблюдаю, другую удаляю: как не пропустить опасные новообразования на своей коже
Последние научно-медицинские данные о родинках, их связи с меланомой и лечении самого агрессивного вида рака «КП» узнала у врача-онкодерматолога клиники кожных болезней Сеченовского университета.
Хронический фарингит у взрослых: Симптомы и профилактика
Хронический фарингит или воспаление слизистой оболочки глотки в большинстве случаев связан с инфекцией, наиболее часто вирусной. Обычно хронический фарингит развивается после невылеченного острого фарингита
Новости 24
В Австрии правительство канцлера Курца отправлено в отставку
В 2018 году только 0,25% приговоров стали оправдательными
Посольство России прокомментировало сообщение о задержанном россиянине в Косово
Россияне назвали самые перспективные профессии для детей
Парламент Абхазии перенес дату президентских выборов
Фонд дикой природы запустил трансляцию длительностью 450 лет
Гражданин России задержан полицией Косово
В Союзе виноградарей и виноделов образовались запрету на закупку иностранных вин для чиновников
Основатель системы ОМС назвал изменение в работе поликлиник важными
Два серба получили ранения из-за перестрелок в Косово
Японские военные обнаружили фрагмент двигателя и крыло разбившегося F-35А
В Совфеде прокомментировали идею присвоения Керченскому проливу международного статуса
Марию Бутину могут перевести в новую тюрьму до начала июня
Турция на севере Ирака начала наземную и воздушную антитеррористическую операцию
В России искусственный интеллект научат искать "дороги смерти"
Вучич приказал привести армию в боеготовность из-за задержания сербов в Косово
В Калмыкии легкомоторный самолет совершил жесткую посадку: двое в больнице
Улучшенную версию вертолета Ка-52 "Аллигатор" создадут к 2022 году
Пляжи детских лагерей хотят оградить от посторонних людей
Президент Сербии заявил, что страна теряет контроль над Косовом
Роспотребнадзор поможет с выбором продуктов в магазине через приложение
Правительство РФ запретило госучреждениям закупать импортные вина