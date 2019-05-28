5 важных правил выживания в жаркий май

Несколько важных правил для всех, кто хочет сохранить здоровье в жару

Правило № 1. Банальное, но самое важное - пейте воду.

Достаточное количество в жару - не меньше двух литров в день. Приучите себя выпивать по стакану воды каждые два часа, только не залпом, а не торопясь. Или просто поставьте стакан перед собой и делайте по глотку каждые 15 минут, как тренирующиеся спортсмены. Ну и не забывайте положить водичку с собой в сумку.

Правило №2. Меньше соли.

- У нас в стране зашкаливающее количество гипертоников, - говорит к.м.н., врач-невролог Виктор Косс. - Даже если вы еще не знаете о повышенном давлении, это не значит, что его у вас нет. Поэтому в жару очень важно ограничить количество соли. По международным нормам, разрешено 4 грамма соли в день. Я бы рекомендовал сократить это количество вполовину. Лучше восполнять ее за счет лечебно-столовой минеральной воды, которую можно выпивать по стакану утром или вечером.

Правило №3. На закаливание становись!

- Хорошо, если у вас есть абонемент в фитнес или просто бассейн, - говорит Виктор Косс. - Сейчас любое движение (но не чрезмерное), а тем более плавание в прохладной воде, очень хорошо помогает не только общему самочувствию, но и нашим сосудам. Кроме того рекомендую всем, а тем более гипертоникам, начать именно сейчас закаливание. По утрам и вечерам проводите себе контрастный душ или ванночки для стоп. Потом можно начать обливать голени и так далее - пока не «созреете» для того, чтобы контрастно купать все тело.

Май также лучшее время для закаливания малыша. Можно начинать закаливать кроху с шести месяцев. Сначала ванночки (хотя бы ножные) температура 36 градусов. Через полторы-две недели постоянного закаливания уменьшить температуру на градус. И так далее, пока не дойдете до комнатной температуры.

Правило №4. Обтягивающее не надевать, синтетику не носить.

Светлые, легкие, струящиеся ткани... Ну вы поняли - это не подиум, это правила выживания горожан в раскаленном городе. Меньше синтетики, больше разрезов и дырочек для вентиляции.

Солнцезащитные очки - это не аксессуар модника, а необходимое для глаз средство защиты. Японские ученые доказали - постоянное воздействие солнца на сетчатку может вызвать катаракту.

Веер - необходимая вещь в душном метро. Ну или свежий номер «Комсомолки» может прекрасно его заменить:)

Правило №5. Стало плохо - срочно в тень.

Передвигайтесь по улице перебежками, стараясь держаться теневой стороны. Если в глазах полетели черные мушки, голова закружилась, немедленно присядьте. Да хоть на газон! Тут вам пригодится бутылочка воды, которую вы носите с собой. Смочите виски, лоб и внутреннюю сторону рук от ладоней до локтевого сгиба. Обмахивайтесь чем-нибудь. Посидите некоторое время. Как только чуть отпустило, найдите ближайший магазин с кондиционером и немного в нем охладитесь.

КСТАТИ

Чай поможет, а холодная газировка - нет

Бытует мнение, что в жару особенно хорошо спасает горячий чай.

- И это правда, - уверяет невролог. - Все дело в том, что мы как бы приводим в равновесие внутреннюю и внешнюю температуру, сосуды чуть расширяются, а теплоотдача увеличивается. Но с кофе, даже горячим, этот фокус не пройдет, ведь он относится к стимулирующим веществам, которые не очень хорошо при высокой температуре действует на нашу центральную нервную систему.

- Можно холодный чай наливать в бутылочку и брать с собой, - говорит к.м.н., главный врач клиники «Фактор веса» Марина Копытько. - Ведется много споров, какой чай лучше - черный, белый, зеленый. На самом деле особой разницы нет, в холодном виде их свойства примерно одинаковы. Главное, без сахара. Если любите сладкое, лучше будет одна ложечка меда. Что касается магазинных холодных чаев, нужно понимать: там слишком много добавок, консервантов, да и сахара тоже. То же самое относится и к сладким газировкам. Так что особой пользы для организма не будет. А вот несладкий морс или компот, который вы сварили дома, очень полезен. Компот, особенно из кураги, поможет в жару поддержать сердце, а кисленький морс освежит и наполнит витамином С.

Что касается газированной воды, то ее не советуют врачи-гастроэнтерологи, поскольку пузырьки углекислого газа могут вызвать раздражение желудка.

Что же касается холодного мороженого, то ограничений тут всего два - ваши собственные лишние кило и слабое горло. Если всм не волнует ни то, ни другое, то почему бы не расслабиться со стаканчиком в руке? Главное - не переборщите с количеством порций! Ведь в мороженом слишком много сахара, который вызывает жажду, а также повышает риск диабета.