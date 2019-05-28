2019-05-28T12:07:48+03:00
Общество

Мороженое в жару: Некоторые предпочитают похолодней

Так ли хороши новомодные виды любимого лакомства, как уверяют производители?
Анна ДОБРЮХА
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Девчонок радостный народ вовсю жует фруктовый лед.Девчонок радостный народ вовсю жует фруктовый лед.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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- Возьмите мороженое с бифидобактериями - укрепите иммунитет так, что никакие кондиционеры вас не «простудят»! - заманчиво предлагает тетенька в аптеке. «Неужели правда?» - засомневались мы. И решили всю правду о модных видах ледяного лакомства узнать у авторитетного специалиста - диетолога Елены Соломатиной.

С бифидобактериями

- Сами по себе бифидобактерии - большая ценность для нашего организма, - подтверждает эксперт. - Благодаря «правильной» микрофлоре в кишечнике действительно укрепляется общий иммунитет, хорошо работает желудочно-кишечный тракт, улучшается обмен веществ.

В чем подвох: производители в целях экономии могут добавлять в продукт такое незначительное количество полезных бактерий, которое микрофлора человека попросту не заметит. А если в лакомстве, как это часто бывает, содержится консервант, то о бактериях вообще можно забыть: они погибают безвозвратно.

Совет: посмотрите на упаковку - указан ли среди ингредиентов консервант и какой срок хранения мороженого. Если больше 5 суток, то велика вероятность, что консервант все-таки есть, но о нем умолчали. Стоит ли тогда переплачивать за «умершие» бифидобактерии?!

Обогащенное кальцием и омега-кислотами

- Вообще-то кальций в молоке и без того есть. От того, что его добавили побольше, вреда не будет, но и особых надежд на это возлагать не стоит. Дело в том, что если в организме уже нарушено усвоение кальция (из-за определенных заболеваний, при сидячем образе жизни, у женщин в пожилом возрасте), то, сколько его ни ешь в виде продуктов и добавок, кости и зубы крепче не станут. В таких случаях нужно принимать лекарства, нормализующие усвоение этого важного элемента. А еще доказано, что улучшить снабжение наших костей кальцием здорово помогают физические нагрузки. Айда плавать и кататься на велосипеде!

Что касается кислоты омега-3, то она защищает наши сосуды от образования холестериновых бляшек. А также помогает нервной системе справляться со стрессами.

В чем подвох: лучше всего омега-3 усваивается из масел - горчичного, льняного и из рыбы. Мороженое, искусственно обогащенное этой аминокислотой, нельзя считать полноценной заменой.

Совет: если лакомство с витаминными добавками стоит в 2 - 3 раза дороже среднего, то такая цена вряд ли обоснована и оправдается заметным полезным эффектом.

Замороженный йогурт

- Обычно такое мороженое менее жирное (там нет сливок), и в нем меньше сахара - это существенные плюсы.

В чем подвох: производители могут свести на нет полезность лакомства, щедро «обогатив» его стабилизаторами, искусственными красителями, ароматизаторами, консервантами.

Совет: если уж вы решили охладиться по-настоящему полезным и легким десертом, ищите упаковку с минимальным количеством химии.

Лакомство на фруктозе и (или) обезжиренное

- Жир нужен для усвоения кальция из молока, поэтому совсем уже обезжиренное мороженое я бы не рекомендовала, - пожимает плечами Елена Соломатина. - Оптимально для лета - 1 - 1,5% жирности. А вот с фруктозой нужно быть особенно осторожным.

В чем подвох: фруктоза практически полностью усваивается в печени, где превращается в жирные кислоты (жир). При избытке фруктозы со временем может развиться ожирение печени. Кроме того, доказано, что употребление фруктозы в чистом виде (то есть не в составе фруктов, где она растворена в клетчатке) ведет к нарушению работы гормона лептина, регулирующего аппетит. В результате люди, сидящие на «фруктовом сахаре», зачастую едят больше и страдают от избыточного веса.

Совет: мороженым с фруктозой лучше не злоупотреблять. И не лакомитесь им на голодный желудок!

Фруктовый лед

- Этот десерт, который многие считают полезным заменителем молочного мороженого, я бы назвала настоящей ледяной бомбой, - сокрушается эксперт. - Если вы глянете на этикетку, то в подавляющем большинстве случаев увидите всю таблицу Менделеева.

В чем подвох: зачастую производители замораживают не натуральный фруктовый сок, а берут лед и «облагораживают» его с помощью ароматизаторов, красителей, вкусовых добавок и прочей химии. При этом не забывают сделать послаще. В нашем организме такой приторный лед вызывает резкий скачок уровня сахара в крови. Поджелудочной железе приходится напрячься, чтобы быстро выдать на-гора побольше инсулина для переработки нахлынувшей глюкозы. Повышенная нагрузка постепенно способствует развитию инсулинорезистентности - состояния, когда клетки организма перестают реагировать на нормальное количество инсулина, глюкоза плохо усваивается, растет уровень сахара в крови. Это предвестник диабета.

Совет: гораздо безопаснее и полезнее самостоятельно заморозить в морозилке ягодный морс или компот. Особенно здорово, если лед будет с кусочками фруктов - они содержат клетчатку, благодаря которой уровень сахара в крови повышается не так быстро.

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Что лучше выбрать в зной?

Эксперты ставят на первое место натуральные замороженные йогурты (с минимумом химии), а также молочное мороженое с пониженной жирностью (но не обезжиренное). А если вы готовы приготовить десерт своими руками, то самый полезный вариант - замороженный компот с кусочками фруктов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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