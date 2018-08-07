СЕГОДНЯ 09:11 2018-08-07T09:11:41+03:00

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- И для здоровых людей, особенно худеющих барышень, и для страдающих сахарным диабетом подойдут самые простые заготовки, - говорит наш постоянный эксперт, врач-диетолог Людмила Денисенко. - Они не содержат ни капли сахара, зато много пользы. Конечно, полезнее всего ягоды и фрукты замораживать или сушить. Но есть и другие способы приготовления:

Ягоды в собственном соку

Банку, под завязку наполненную ягодами ставим на водяную баню - по мере нагревания ягоды потихоньку оседают, а мы дополняем их сверху. И так потихоньку наполняем банку, пока все ягоды не покроются соком. Банку нужно закрыть прокипяченной крышкой. Хранить лучше в прохладном месте. Подойдут абсолютно любые ягоды, но лучше всего подбирать максимально сладкие сорта.

Джем без сахара

Для такого джема берем часть фруктов не очень зрелых (в них больше пектиновых веществ, чем в зрелых) и часть фруктов хорошей зрелости (они придадут джему цвет и вкус). Идеальны черная и красная смородина, яблоки, крыжовник, рябина (особенно черноплодная) и айва.

Выкладываем хорошо промытые фрукты или ягоды в глубокую огнеупорную посуду и ставим в микроволновку на максимальную мощность, не закрывая крышкой. Когда фрукты размягчатся, перемешать их и продолжать варить в микроволновке, пока джем не загустеет. Есть его можно сразу.

Если же вы хотите закатать такой джем на зиму, можно воспользоваться таким способом: фрукты и ягоды перебрать, тщательно промыть, измельчить. Отделить одну треть от общего объема, оставшиеся две трети залить стаканом воды, и, постоянно помешивая, выпаривать до двух третей объема. Добавить оставшиеся фрукты и ягоды и варить, помешивая, еще 10 минут, после чего закатать в стерилизованные банки.