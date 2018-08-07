2018-08-07T09:11:41+03:00
Дом. Семья

Делаем варенье и джем без сахара #сочныеновости

Эти заготовки отлично подойдут и худеющим, и людям, страдающим диабетом
Анна КУКАРЦЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Наши заготовки не содержат ни капли сахара, зато много пользыНаши заготовки не содержат ни капли сахара, зато много пользыФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

- И для здоровых людей, особенно худеющих барышень, и для страдающих сахарным диабетом подойдут самые простые заготовки, - говорит наш постоянный эксперт, врач-диетолог Людмила Денисенко. - Они не содержат ни капли сахара, зато много пользы. Конечно, полезнее всего ягоды и фрукты замораживать или сушить. Но есть и другие способы приготовления:

Ягоды в собственном соку

Банку, под завязку наполненную ягодами ставим на водяную баню - по мере нагревания ягоды потихоньку оседают, а мы дополняем их сверху. И так потихоньку наполняем банку, пока все ягоды не покроются соком. Банку нужно закрыть прокипяченной крышкой. Хранить лучше в прохладном месте. Подойдут абсолютно любые ягоды, но лучше всего подбирать максимально сладкие сорта.

Джем без сахара

Для такого джема берем часть фруктов не очень зрелых (в них больше пектиновых веществ, чем в зрелых) и часть фруктов хорошей зрелости (они придадут джему цвет и вкус). Идеальны черная и красная смородина, яблоки, крыжовник, рябина (особенно черноплодная) и айва.

Выкладываем хорошо промытые фрукты или ягоды в глубокую огнеупорную посуду и ставим в микроволновку на максимальную мощность, не закрывая крышкой. Когда фрукты размягчатся, перемешать их и продолжать варить в микроволновке, пока джем не загустеет. Есть его можно сразу.

Если же вы хотите закатать такой джем на зиму, можно воспользоваться таким способом: фрукты и ягоды перебрать, тщательно промыть, измельчить. Отделить одну треть от общего объема, оставшиеся две трети залить стаканом воды, и, постоянно помешивая, выпаривать до двух третей объема. Добавить оставшиеся фрукты и ягоды и варить, помешивая, еще 10 минут, после чего закатать в стерилизованные банки.

Сочные новости.

Еще больше материалов по теме: «Сочные новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Анна КУКАРЦЕВА

 
Читайте также
Цветок декабрист
импатичный и довольно неприхотливый декабрист цвел на советских подоконниках всю зиму, за что был очень любим в СССР. Но и сейчас цветоводы-любители с радостью заводят у себя это растение, ведь серьезного ухода оно не требует, а цветет обильно и жизнерадо
Яблоки ранетки: 5 причин, чтобы их посадить на даче
Если в описании яблони говорится, что плоды у нее очень мелкие, вряд ли такой сорт кому-нибудь приглянется. Но стоит добавить, что это яблоки ранетки, и дело сразу приобретает иной оборот. В России этих крошек очень любят
Новости 24
За недолив бензина заправки будут штрафовать на 500 тысяч рублей
Власти Ленинградской области отказываются от пластика
Правительство РФ обновило список запрещённых в спорте препаратов
Самолет Alitalia экстренно сел в аэропорту на севере Японии
СК РФ возбудил три новых уголовных дела по факту обстрелов в Донбассе
Медведев распорядился выделить 5 млрд на покупку топлива аграриям
В Сибири истребители во время учений уничтожили цель ракетами класса «воздух-воздух»
Канада продолжит отстаивать права человека, несмотря на санкции Саудовской Аравии
Лесной пожар в Калифорнии стал самым масштабным в истории штата
Бывший партнер Манафорта признался в сознательном нарушении закона
На Украине заговорили о последствиях возможного закрытия границ с Россией
Тимошенко рассказала, кто держит экономику Украины "на плаву"
Певицу Деми Ловато выписали из больницы после передозировки героином
При выбросе газа на шахте в Китае погибли четыре человека
Минздрав рассказал, где живут самые здоровые дети
Американский журнал сравнил возможности Су-35 с истребителями-невидимками США
В России ожидается рост цен на колбасы и мясные полуфабрикаты
В России усложнят процедуру получения водительских прав
Медведев заявил, что Россия не планировала "казнить" Саакашвили во время войны в Южной Осетии
Американец получил 15 лет тюрьмы за подготовку теракта на Рождество
Погода в Москве на 7 августа 2018 года: воздух прогреется до +25
Четыре человека погибли в крушении самолета на Аляске
Дмитрий Мазуров возглавил совет директоров New Stream Group
«Почта России» будет выдавать посылки под электронную подпись
В Госдуме предложили смягчить наказание на выезд на встречную полосу
США и Турция достигли предварительных договоренностей по санкциям