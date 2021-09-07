Четыре простых совета, как противостоять хулиганам, грабителям и насильникам

Если вы не опытный боец, то главное – избежать столкновения любой ценой Фото: Леонид ВАЛЕЕВ

День все короче, многим из нас приходится возвращаться домой в темноте. Как безопасно миновать сумрачные переулки? Что делать, если на пути встретились хулиганы или грабители? Как не стать жертвой маньяка? Мы попросили эксперта по рукопашному бою, автора книги «Психология и практика уличной схватки» Михаила Диденко дать нашим читателям несколько универсальных советов.

ПЕРВАЯ СИТУАЦИЯ. ВОЗВРАЩАЕМСЯ С РАБОТЫ ПО ТЕМНОМУ ПЕРЕУЛКУ

- Если вы не опытный боец, то главное – избежать столкновения любой ценой, - говорит Михаил Диденко. – Лучше сразу проложить свой маршрут в обход темных и безлюдных мест - пусть будет длиннее, но безопаснее.

Но если опасных мест не миновать, Михаил советует следить за тем, что происходит вокруг. Не стоит прятаться в глубокий капюшон да еще включать музыку в наушниках. Для грабителя такой человек – легкая добыча, вы же даже шагов сзади не услышите. Сняли наушники? Услышали? И что делать?

- Оглянитесь мельком, - объясняет Диденко. - Если сзади женщина или обычный клерк с портфелем, хорошо, спокойно идем дальше. Но вот там подозрительный тип. Чего точно не нужно делать, так это ускорять шаг. Этим вы сразу ставите себя в положение жертвы. Наоборот, нужно развернуться и двинуться навстречу с вопросом, к примеру, «где здесь роддом». Это мгновенно собьет его с толку, неожиданного нападения не получится. Он-то ждет, что вы будете к нему спиной, а тут такое. Ему придется перестраивать план на ходу. Скорее всего, он просто пробурчит что-то в ответ и пройдет мимо.

Любое нападение, по словам Михаила Диденко, готовится - хотя бы несколько секунд. Злоумышленники должны оценить ваш возраст, габариты, настрой, уровень достатка… Так что если кто-то украдкой наблюдает за вами, это повод для тревоги.

Лучше сразу проложить свой маршрут в обход темных и безлюдных мест - пусть будет длиннее, но безопаснее Фото: Иван ВИСЛОВ

- Идет навстречу пара парней, внешне расслаблены и спокойны, болтают о своем. Но в то же время внимательно следят за вами. Возможно, они готовят нападение, и нужно быть начеку, - предупреждает Диденко. - Но при этом нельзя выдать тревогу и страх. Постарайтесь быть спокойным и уверенным, чтобы грабители не подумали, что вы станете легкой добычей.

На самом деле преодолевать серьезное сопротивление в планы грабителей не входит, они ищут безропотную жертву. Если они почувствуют, что вы готовы дать отпор, то, возможно, пойдут искать другой объект.

ВТОРАЯ СИТУАЦИЯ. КАК ОТБИТЬСЯ ОТ НАСИЛЬНИКА

Перехват инициативы Михаил Диденко называет ломкой стереотипов. Нужно сделать что-то, чего злоумышленник никак не ожидает. Такой способ может помочь женщине, на которую напал насильник. Можно, например... начать хохотать! Это реальный случай из практики. У женщины был истерический смех, реакция психики. Но насильник растерялся, застегнул штаны и ретировался.

- Еще одна девушка в такой ситуации прикинулась психически нездоровой, - рассказывает Михаил. – Начала подволакивать ногу, пустила, простите, слюну. От нее мгновенно отстали. Но вообще до такого не стоит доводить. Если есть опасность нападения, то и женщинам, и мужчинам стоит бежать. Не стоит бояться показаться трусом, жизнь дороже. И бежать нужно так, словно вы ставите мировой рекорд на стометровке.

Нужно сделать что-то, чего злоумышленник никак не ожидает Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Женщине стоит громко кричать – есть шанс, что кто-то выйдет или хотя бы выглянет в окно и вызовет полицию. А вот мужчине лучше поберечь дыхание: как показывает практика, на мужские крики окружающие откликаются крайне редко.

ТРЕТЬЯ СИТУАЦИЯ. ПРОЙТИ МИМО ПЬЯНОЙ КОМПАНИИ

Если к вам пристают с разговорами вроде «ты откуда и в каком полку служил», то это, скорее всего, не грабители. Может, пьяная шпана хочет поглумиться или просто пообщаться. Можно отшутиться или кратко ответить и пройти мимо – главное, не показывать нерешительности и страха.

- Иногда достаточно достать телефон и сделать вид, что занят очень важной беседой. Например, проходите мимо компании шпаны, пристающей к прохожим. Они пытаются остановить вас, но вы показываете на телефон, как бы говоря: «Извини, не могу прерваться». В девяти случаях из десяти вам дадут пройти без препятствий. Еще один хороший способ - прикинуться глухонемым. Мычать, жестами показывать, что не понимаешь. Если поверят, сразу отстанут. В любом случае, не нужно паниковать. Постарайтесь спокойно понять, что им от вас нужно. Но при этом соблюдайте дистанцию, не позволяйте приближаться на расстояние вытянутой руки. Незнакомец делает шаг в вашу сторону – отступите, тоже на шаг. Пытается похлопать вас по плечу, сбрасывайте руку, не бойтесь показаться невежливым. Не давайте хватать вас, брать под руку – это может быть ловушкой. Если же намерения сомнений не вызывают и столкновения не избежать, то лучшее всего опять же бежать. Есть шанс, что вас и догонять-то не будут. А если бросятся в погоню, то нужно бежать туда, где могут быть люди, где хоть иногда проезжают патрульные машины. А на бегу можно задевать припаркованные машины, чтобы сработала сигнализация. Если во дворе начнется какофония и весь дом будет смотреть в окна, погоня может прекратиться.

ЧЕТВЕРТАЯ СИТУАЦИЯ. ВЫРВАТЬСЯ ИЗ ОКРУЖЕНИЯ ХУЛИГАНОВ

Если драки не избежать даже с помощью бегства, то следует занять максимально выгодную позицию. Нельзя допускать, чтобы вас обступили со всех сторон – из круга нужно выбраться как можно быстрее. А потом встать спиной к стене или зайти в проем между гаражами - чтобы одновременно атаковать вас могло как можно меньше противников. Они будут мешать друг другу, есть шанс, что значительного ущерба вам они не нанесут.

- Ни в коем случае нельзя даже пытаться бить ногами, - говорит Михаил Диденко. – Это хорошо смотрится в кино, но в реальности вы теряете одну из двух точек опоры. Вас скорее всего повалят и изобьют. По этой же причине не стоит использовать борцовские приемы, если против вас больше одного человека. Во всех случаях я бы посоветовал беречь голову и пах. А удары наносить размашистые, по дуге. Они одновременно не дают приблизиться к вам и наносят ощутимый ущерб. И забудьте про всякие джентльменские правила боя. Есть возможность ударить в пах или по глазам – бейте. Кусайте, ломайте пальцы, пытающиеся схватить вас. Это не просто школьная драка до первой царапины… Вы на войне, защищаете здоровье и жизнь и готовы для этого на все. Кстати, такой настрой хулиганы обязательно почувствуют. И, не исключено, побоятся с вами связываться. Они ведь не готовы умереть за ваш телефон или кошелек, а мотивация того, кто защищает свою жизнь, всегда будет выше, чем у мелкого уличного хулиганья.

Вступая в бой, нужно понимать его цель. Только защищаться? Это заведомо проигрышный вариант. Победить всех соперников и гордо удалиться? Если их пятеро, а вы не Брюс Ли, надеяться на это не стоит. Ваша цель – пробить брешь в рядах нападающих, вырваться через нее из окружения и бежать. Или хотя бы воспользоваться моментом и занять более выгодную позицию. Глядишь, агрессоры поймут, что вы слишком дорого им обходитесь, и отстанут.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Вооружаться или нет?

Средства самообороны типа травматического оружия и газовых баллончиков, безусловно, могут быть очень полезны в сложной ситуации. Но они не делают вас сильнее автоматически. Нужно уметь быстро их достать и быть готовым применить. Если угрожать хулиганам травматическим пистолетом и в то же время проявлять нерешительность, велики шансы, что оружие у вас отнимут и применят против вас. Тогда последствия могут быть еще хуже. В то же время, обзаведясь оружием, нужно досконально изучить судебную практику и посоветоваться с адвокатом. Нужно четко понимать, в каком случае можно применять оружие и что вам за это грозит. Кроме того, нужно знать, что говорить в полиции после стрельбы: первые показания — самые важные. Ведь россиян, угодивших в тюрьму за попытку защитить себя, в последние годы довольно много.