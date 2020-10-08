Главный вопрос осени: Убирать ли в палую листву?

Специалисты считают, пользы от опавших листьев куда больше, чем вреда. Фото: Евгения ГУСЕВА

- Если вы любитель порядка, тогда листву, конечно, стоит сгребать и убрать - либо закладывать в компостную яму, либо сжигать, - говорит Михаил Воробьев. - Если вы так делаете, не забывайте восполнять органические удобрения, ведь убирая листву, вы лишаете почву естественной «еды». Вернее, не саму землю, а земляных червей. Листва - их любимое питание. Понаблюдайте - осенью вся земля в лесу усыпана листьями, а по весне, к маю там не остается даже перепревших коричневых «трупиков». Все дело в том, что по ночам земляные черви выходят из земли и питаются листвой. А потом удобряют почву своими естественными продуктами жизнедеятельности - биогумусом. То есть убирая листву, мы лишаем червей еды, тем самым обедняя почву.

Поэтому, убрав листву из-под кустарников и деревьев, рассыпьте тонкий слой торфа или перегноя по диаметру кроны, чтобы дать необходимое питание для растений на следующую весну.

Но если вы не так уж следите за порядком, то ничего страшного не случится, если вы забудете несколько охапок листьев под деревьями. Даже наоборот.

- Один мой знакомый, последователь органического огородничества, ходит по соседям и собирает листву у них, - рассказывает Михаил. - А потом рассыпает тонким слоем по своему участку. Говорит - хочу, чтобы моя земля была естественно пышная и богатая. Ведь листья еще и немного разрыхляют тяжелую землю. В общем, если не уберете листья - ничего страшного и земле только на пользу. Единственный, опять же эстетический минус, - не факт, что на вашем участке найдется достаточное количество червей, чтобы съесть все, что нападало. Поэтому по весне участок будет иметь несколько неприбранный вид.

ВАЖНО!

Убирайте больные

Единственное исключение - листья из-под больных кустарников или деревьев. Если яблони болеют паршой, то палую листву из-под нее необходимо не просто убрать, а немедленно сжечь! Чтобы бактерии не проникли в почву и не заразили ее. То же самое касается мучнистой росы, которая поражает крыжовник или смородину - оставлять под больными кустарниками листья тоже не стоит, чтобы не заразить будущий урожай. Разумеется, такую листву нельзя закладывать и в компост.

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Это защита от ранних заморозков

- Я у себя на даче листву вообще никогда не убираю, кроме тех, что из-под случайных больных привитых веточек, - говорит председатель Общероссийской общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов. - Считаю, что это преступление - обеднять почву, отнимая у нее естественную органику. Проблема в том, что даже внося минеральные удобрения, мы все равно не восполняем отнятые у земли питательные вещества. Удобрения восстанавливают лишь пять-десять процентов от высосанных растениями за весну и лето соков. Помогает восстанавливать плодородный слой компостная яма, но сейчас ее мало кто держит, поскольку она тоже требует забот и знаний. А из органических удобрений, которые есть в продаже, доступен только торф. Поэтому палая листва очень нужна. Тем более, что она защищает почву от ранних заморозков, а зимой в ней спят много полезных насекомых. Вредные, правда, тоже. Но все же пользы от листвы куда больше, чем вреда. Тем более, что весной от нее остается лишь примерно 10 процентов не перепревших останков. Они все прекрасно закапываются и становятся не видны.