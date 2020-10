Загробный мир вроде бы существует. Ученые получили серьезное подтверждение

Выход из тела - феномен, который пока не поддается разумным, а главное, убедительным объяснениям.

От первого путешествия в загробный мир до последнего

Существует ли помимо видимого всем нам материального мира какой-то иной? Тот, в котором обитают души? Здравый смысл подсказывает: нет никаких шансов ответить на этот вопрос. Однако ученые, на удивление, придерживаются другого мнения. Полагают, что возможность разобраться есть. И предоставляют ее люди, пережившие клиническую смерть. То есть, воскресшие. Особенно из числа тех, которые верят, что побывали на том свете, а вернувшись, вспоминают увиденное. Околосмертный опыт (NDЕ - в английском сокращении) - так называется этот феномен.

В 2000 году медики - голландский кардиолог Пим Ван Ломмель и его британский коллега Кристофер Френч из лондонского центра изучения аномальных психических явлений - предприняли первое масштабное и серьезное исследование этого самого NDЕ с участием 344 сердечников, отправившихся в потусторонние туры из 10 больниц. Результаты потрясли общественность. Особенно атеистов. Медики признались: им не удалось найти убедительных доказательств того, что загробного мира нет. И по их данным, временно мертвые пациенты действительно "подходили к его вратам".

В 2008 году по стопам голландца пошел неугомонный Сэм Парниа (Dr Sam Parnia), который сначала трудился в Саутгемптонском университете (University of Southampton), а теперь работает в Университете Нью Йорка (State University of New York). С собой он увлек еще около 40 коллег, которые взялись проверить один из самых известных феноменов, сопровождающих NDЕ. А именно выход из тела. Ведь примерно четверть оживших покойников уверяют: они видели себя со стороны, когда находились без сознания. Будто бы нечто покидало тело и смотрело на него с высоты потолка.

Многие из переживших клиническую смерть рассказывают о странных видениях.

Замешкались на том свете

Предполагалось, что в исследовании примут участие 25 больниц в Англии, США и Канаде. При содействии реаниматологов ученые обследуют 1500 пациентов, переживших клиническую смерть. И зафиксируют, в самом ли деле кто-то из них выходил из тела. Для этого в палатах установят полки - под самым потолком. А на них положат специальные тестовые картинки - так, чтобы они не были заметны с кроватей. Воскресших спросят, что они видели. Если люди воспарят, как и положено, под потолок, то ответят.

По плану, исследования должны были бы закончиться еще в 2011 году. Но они затянулись. Сэм Парниа с коллегами подвели некоторые итоги лишь в октябре 2014 года, опубликовав результаты в журнале Resuscitation .

В итоге, обследованных было больше - 2060 пациентов, а больниц - меньше: 15 в Великобритании, США и Австрии.

У всех обследованных случилась остановка сердца и наступила клиническая смерть. Выжили после нее 330 человек. О том или ином NDE сообщили 140 человек - чуть меньше половины. И 26 пациентов рассказали, что выходили из тела.

Парниа не сообщает, увидел ли кто те самые записки, размещенные под потолком. 13 процентов пациентов описали опыт отделения от тела. Лично мне для того, чтобы поверить в существование и души, и потустороннего мира, достаточно было бы одного правильного ответа. И он есть, но получен иначе.

Ученые задокументировали показания 57-летнего социального работника из Великобритании, который находился в состоянии клинической смерти три минуты. Он точно описал то, что происходило в это время вокруг, включая действия медиков, занятых реанимацией, и звуки оборудования. Оно периодически подавало сигналы.

- Мозг обычно отключается через 20-30 секунд после остановки сердца и, лишенный кислорода, не может ничего запомнить, - говорит Сэм Парниа. - А если такое действительно происходит, то сознание, или душа способны существовать и вне мозга.

Впрочем, ученые осторожны с научными выводами. В отчете они подчеркивают, что пока могут вести речь лишь о том, что сознание сохраняется, как минимум, три минуты после смерти. Уже кое-что. Довольно серьезный намек на существование потустороннего мира. Но убедительным назвать его, конечно, нельзя.

Возможна ли более продолжительная "жизнь после смерти"? Ответа нет.

Сэм Парниа - уже который год пытается вунуть душу из умирающих.

КСТАТИ

Всего одна извилина

Феномен выхода из тела - последний оплот мистики. Все другие явления, сопровождающие "путешествие" на тот свет и обратно, объяснены в той или иной степени. Вроде бы имеют физиологические причины, связанные с причудами работы мозга в моменты его включения-выключения: и тоннель, по которому несутся умирающие, и яркий свет, и жизнь, прокрученная за доли секунды, и встречи с предками, и умиротворение.

Насчет возможности взглянуть на себя со стороны существует всего одна гипотеза. Но она не выглядит очень уж убедительной.

Доктор Олаф Бланке из университетской больницы в Женеве в статье, опубликованной в самом авторитетном научном журнале Nature, описал эксперимент с 43-летней пациенткой, страдающей эпилепсией. Чтобы исследовать ее недуг, ученый вживил в мозг женщины электроды, стимулирующие правую височную долю. И случайно возбудил расположенную там ангулярную извилину - структуру, которая связана с органами зрения, осязания и равновесия. В результате вполне живая пациентка вышла из тела - увидела себя со стороны.

Бланке предположил, что, возможно, и умирающий, но все еще сохраняющий нервные связи с телом мозг тоже каким-то образом возбуждает эту извилину. И с ее участием посылает на зрительную кору информацию о положении тела в пространстве. Та ее по-своему воспринимает, перемешивает с картинками, полученными до того, как сознание уже отключилось, и проецирует на сетчатку глаза. А человеку, лишенному всех нормальных чувственных сигналов и привычных ощущений, при этом кажется, будто бы он видит себя со стороны.

Несколько лет назад эксперименты, аналогичные проведенным доктором Парниа, предпринимали медики из английского Уэлса. Наблюдали клиническую смерть 39 пациентов. При этом они тоже размещали недалеко от временно покойных листки с нарисованными на них крупными символами. И никто из тех, кто выходил из своего тела, символов не «видел».

ЦИТАТА В ТЕМУ

"…Мы прекрасно знаем, что нарушение органа зрения, органа слуха, их путей к мозгу, их основного мозгового звена обязательно приводит к нарушению соответственно зрения и слуха. Как же при выходе из тела душа видит и слышит?"

(Академик Наталья Бехтерева, из книги "Магия мозга и лабиринты жизни")