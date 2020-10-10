Пять безобидных мыслей, которые вызывают депрессию

10 октября - День психического здоровья. Психологи назвали бытовые «пунктики», что вызывают хронический стресс и способны вогнать во вселенскую тоску. Как укрепить нервы, советы психологов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

1. Жалость к себе делает нас черствыми к другим

Чего греха таить, каждый из нас любит немножко поныть, мол, я такой хороший, и за что мне все эти проблемы. Иногда всплакнуть с такой мыслью даже полезно. А потом собраться, встряхнуться – и за дело! Но жалость к себе по всякому поводу и без отнимает силы и натурально разрушает «защитную оболочку» нашей психики. Жалость к себе – чувство привязчивое. Человек быстро становится зависимым от таких мыслей – как от сигарет или алкоголя. К тому же зацикленность на себе всегда делает нас черствыми по отношению к другим, отмечает семейный психотерапевт Анатолий Герман.

С точки зрения психологии, жалость сглаживает остроту стресса, но не борется с ним, а загоняет глубоко внутрь. Напряжение накапливается, и в результате возникает «плохой стресс» (дистресс), снимать который придется уже с помощью специалиста.

Это тупиковый путь, который реально может привести лишь к астенической депрессии и напрочь выбить из жизненной колеи. Встречать проблемы с жалостью к себе, любимому, это значит заранее позволить им одержать над собой верх.

Напротив, в момент стресса нужно сгруппироваться, призвать на помощь все силы духа, вспомнить, какие победы – пусть маленькие - в этой жизни вам приходилось одерживать.

2. Привычка откладывать ненавистные дела

Все мы в обыденной жизни сталкиваемся с делами, которые терпеть не можем. Чтобы не травмировать свою психику, можно выработать позитивный алгоритм отношений с такими проблемами. Например:

- Не любишь мыть посуду – купи посудомоечную машину. Поставь себе цель – заработать на нее назло всем немытым тарелкам. Деятельное стремление к поставленной цели – один из лучших способов одолеть стресс.

- Не откладывай нелюбимое дело на конец дня. И привычную работу выполнишь хуже, и нервы измотаешь. Сгруппировался, настроился – и за работу. Пообещай себе награду после ее выполнения (все мы, увы, «собачки Павлова»). Учись радоваться преодолению.

- Если понимаешь, что обязанность превратилась в кандалы, которые висят на душе и скоро вас полностью обескровят, бегите! Довод, мол, «потеряв эту работу, я не смогу платить кредит», не работает. Ты не сможешь платить кредит, если загремишь в клинику неврозов. Уверенный в себе человек, хороший специалист (а ведь это именно вы, когда не ноете!) без труда найдет достойную работу. Самое страшное, это на самом деле осознать необходимость перемен. А потом все получится.

3. Сундук с воспоминаниями

Даже самые близкие и дорогие люди не всегда поступают с нами хорошо (а то и чаще, чем посторонние). Но беда не в этом, а в том, что нередко мы тащим этот тяжелый и грязный сундук с обидами через годы, отведя ему немалое место в своей голове. Коллекционирование прошлых обид неизменно формирует комплекс неудачника, уверен профессор психиатрии Михаил Виноградов. И вот ты уже подсознательно ждешь разочарований от новых встреч и отношений. Не надо, не тащи прошлое в будущее! Прости и отпусти.

4. Комплекс «Эллочки и Вандербильдихи»

Зависть к другим формируется от неуверенности в себе. Комплекс «Эллочки-людоедки и Вандербильдихи». Постоянное, вошедшее в привычку желание угнаться за чужим благосостоянием, личным счастьем, карьерой, обедняет жизнь и зашоривает глаза. К тому же такие мысли держат психику в напряжении, причем негативном.

И вот уже собственные достижения не доставляют радости (а зачастую и вовсе проходят незамеченными).

К тому же эта гонка подсознательно заставляет тебя плохо думать о других, более успешных людях. Каждая их победа – повод для твоей депрессии, провал – твоя злая радость (что тоже подтачивает нервную систему). Ведь подсознательное желание неудачи кому-то – бумеранг, бьющий по твоей же психике.

5. Привычка «ставить себя в угол»

Самобичевание - другая крайность, заставляющая периодически впадать в тоску зеленую. Как правило, привычка постоянного мысленного «разбора полетов» с самим собой формируется с несчастливого детства. Когда «добрым» взрослым удается-таки внушить ребенку то, что он плохой, хуже всех и из него ничего не получится.

С возрастом сильные личности перерастают этот комплекс и учатся адекватно оценивать свои поступки. А личности слабые, зависимые, несамостоятельные так остаются готовыми «встать в угол».

Да, нужно уметь сказать себе честно «я был не прав, но постараюсь все исправить». Но бесплодно подвывать «я плохой, я ни на что не гожусь, только со мной это могло случиться, простите меня» - верный путь к настоящим тяжелым депрессиям, вплоть до попыток суицида.

Самобичевание – не только дурная, но и опасная для личности привычка. Она принижает человека, не дает ему развиваться, мыслить позитивно. Она оставляет лишь «право на ошибку», но отнимает право ее исправить.