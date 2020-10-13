Как расположение родинок влияет на судьбу человека

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На щечке родинка, как у Мэрилин Монро? Или над губой, как у Синди Кроуфорд? На шее, на руке... Китайские астрологи считают, что расположение родинок на теле и лице может рассказать о "владельце" многое - склад ума, характер, состояние здоровья, и даже предскажут будущее.

Саймон Вонг, автор исследования и астролог с 30-летним опытом говорит, что анализ родинок часто используют специалисты по китайской медицине.

- Это помогает нам не только поставить некоторые диагнозы, но и скорректировать лечение, - объясняет Саймон Вонг.

По мнению китайских астрологов, изменения в организме происходят под влиянием эмоций или физиологических реакций на события в жизни. Так что по родинкам можно многое "прочитать" и узнать, где располагаются энергетические каналы человека.

- "Чи" (энергия) является более активной в некоторых частях лица и тела в разное время жизни человека, - объясняет астролог. - Поток энергии может вызвать появление родинки.

У подростков родинки "вскакивают" часто, количество их быстро растет. Во время беременности родинки темнеют. А после 40 родинки могут исчезать.

Чтобы узнать, что говорят о вас и вашем здоровье родинки, Саймон Вонг составил такой тест. Посмотритесь в зеркало. Где ваша родинка?

Лоб

Родинка в центре лба говорит, что вам сложно взаимодействовать с властными людьми, а так же с начальством и вашими родителями. Родинка на голове сбоку характеризует вас как человека, у которого есть цель, драйв и энергия!

Брови

Родинки в районе бровей говорят о деньгах. Под бровью - сулит вам богатство. Родинка незаметна - еще лучше, она говорит о скрытом сокровище. Над бровью, как у Анджелины Джоли - в вашей жизни всегда будет стабильный хороший доход.

Веко

Родинки на верхних веках говорят о проблемах в семье и о склонности оставаться без денег.

Родинки - "слезы", то есть на нижних веках, под глазами - признак того, что вы слишком эмоциональны.

Щеки

Вопреки словам песни, родинка на щеке пророчит одиночество и невозможность создать семью.

Если родинка прячется в мимических складках на вашем лице, когда вы улыбаетесь (как у Мэрилин Монро и Михаэля Шумахера) астрологи не исключают возможность аварий в вашей жизни.

Уши

Родинки на ушах, согласно китайской астрологии, указывают на черты характера. Например, "мушка" на мочке уха выдает хорошего человека с незапятнанной репутацией.

Родинка в ушной раковине - долгая жизнь. На верхней части уха - свидетельство интеллекта.

Если родинки есть на левом и на правом ухе - вы впечатлительны, подвержены влиянию и любите комфорт в жизни.

Нос

Будьте осторожны, если у вас есть родинка на кончике носа. Она говорит о нестабильности и проблемах в отношениях.

Родинка на переносице как бы затрудняет поток энергии и пророчит вам проблемы. Такие родинки часто бывают у трудоголиков. Эти люди много работают, чтобы стабилизировать потоки энергии.

Родинки на крыльях носа, на ноздрях или спрятанные в ноздрях говорят о том, что у их обладателя все будет хорошо с деньгами. Эти родинки как бы защищают ваш банковский счет.

Подбородок

Родинка на подбородке - упорство, решительность и упрямство. Они приведут вас к успеху или к неудаче, в зависимости от того, как вы распорядитесь своей жизнью.

Это также говорит о том, что вам необходимы перемены и путешествия (ведь подбородок постоянно двигается).

Губы

Родинка в уголке верхней губы означает, что у вас отличные отношения с едой - вы любите вкусно поесть и вообще любитель удовольствий. Родинка на нижней губе предвещает успех вашим детям.

Родинка Синди Кроуфорд говорит о том, что супермодель любит вкусно поесть Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шея

Шея является связующим звеном между головой и телом (душой и телом). Родинка на шее затрудняет поток энергии и сулит вам разочарование. Родинка в центре шеи говорит о сложном характере и может привести к семейным неурядицам.

Рука

Родинки ниже локтя показывают, что вы сострадательны. Между плечом и локтем - признак того, что деньги вас любят.

Грудь

Родинка на груди говорит о вашей силе, о вашем высоком статусе в обществе, об авторитете в профессии.

Живот

Пупок, согласно китайской астрологии, - главная сокровищница тела. Так что, чем ближе к пупку родинка, тем благоприятнее сложится ваша жизнь.

Руки

Есть родинки на руках? Значит, вы человек ловкий и сможете заработать много денег.

Спина

Родинки на спине говорят о том, что вы несете бремя, то есть вам придется трудиться, много трудиться, чтобы достичь успеха.

Ноги

Родинка на бедре заявляет о вашей сексуальности, о том, что вы - человек смелый и экстраверт.

На голени - вас ждут проблемы с фитнесом, возможно, из-за того, что вы слишком много времени проводите на работе.

На колене - богатство, вам будет легко заработать состояние.

Грудь (у женщин)

Вы - мать. И эта роль обеспечит вам уважение в обществе. Скорее всего, ваши дети будут успешны, и это даст вам энергию и силу.

Ступни

Ноги символизируют путешествия, маршруты. Если у вас родинка на ступне, у вас есть шанс стать лидером. Люди охотно последуют за вами. Если вы совершаете добрые дела, они не останутся незамеченными.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Дерматолог Ахмед Альтинер:

- Опасна родинка или безопасна? Самый сложный вопрос. Безусловно, на нашем теле много самых обыкновенных родинок, они появляются - круглые, ровные и одноцветные. Чем старше мы становимся, тем светлее становятся наши родинки. А после 60 лет большинство родинок совсем теряют цвет. Но мы должны знать, что родинка способна переродиться в меланому, стать причиной рака кожи. Это бывает редко, но бывает. Так что необходимо проверять свои родинки. Если вы увидите родинку, которая не похожа на другие или которая начала меняться (цвет, размер, форма, выпуклость), - это повод обратиться за консультацией к дерматологу.