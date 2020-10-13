Савелия Крамарова вогнал в могилу здоровый образ жизни

Савелий Крамарова. Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Одно лишь появление в кадре этой физиономии вызывало добрую улыбку. И весь СССР знал его фразочки про мертвых с косами вдоль дороги, несажаемый памятник, икру заморскую баклажанную…

За кадром же оставался фанат здорового образа жизни, поставивший на себе благородный эксперимент – прожить здоровым 120 лет!

КТО НЕ КУРИТ И НЕ ПЬЕТ…

«На протяжении многих лет Савелий строго, даже фанатично, заботился о своем здоровье, - вспоминала его американская жена Марина Крамарова («Одесский вестник», 23.12. 1995г). - Он тщательно, можно сказать, скрупулезно изучал все предписания и рекомендации диетологов и основы восточной медицины. В кухонных ящиках и на стенах были развешаны многочисленные рецепты здоровья. Он делал абсолютно все возможное, чтобы дожить до глубокой старости, не болея. И шутил: Это первый эксперимент как дожить до 120 лет здоровым.

Фото: RUSSIAN LOOK

Проснувшись утром, он пил чай из целебных трав. После этого помолится Богу и бежит к океану (он жил в Сан-Франциско в нескольких кварталах от океана). Большую часть года плавал. Пробежка, зарядка на свежем воздухе, после чего первый завтрак - свежие разнообразные фрукты. Затем гигиенические процедуры и второй завтрак - большой салат из свежих овощей. Обед был простой и однообразный. В термос Савелий засыпал крупу (каждый день разную), заливал ее крутым кипятком, и через несколько часов обед был готов. В кашу добавлял очищенное оливковое масло, мед, иногда зерна семечек и изюм.

Ужин - опять сырые овощи, каша, соевое тофу. Все это покупалось в магазинах «Здоровье», то есть было натуральным на 100%.

По пятницам Савелий ел рыбу, которую недолго варил на пару. В течение дня пил овощные соки. Ни соли, ни сахара, ни хлеба и других мучных изделий, ни молочных продуктов, ни яиц, не говоря уже о мясе, Савелий категорически не употреблял. Он также отказывался от вареной пищи. Я часто варила овощные супы и готовила винегрет, но он и этого не ел. Правда, иногда он просил пожарить ему картошку, но без жира и без соли. Лишь изредка, на торжествах, позволял себе съесть что-нибудь вкусненькое. Время от времени он очищал организм методом голодания.»

Фото: RUSSIAN LOOK

Голодал Крамаров по 10 дней. Каждое утро делал специальную йоговскую зарядку для мозга - полчаса стоял на голове. Для улучшения кровообращения. Постоянно медитировал. Играл в теннис. Не пил, не курил. Голову намазывал смесью чеснока и лука, чтоб лучше росли волосы, а тело – благовонными целебными маслами по особым рецептам. Даже в гости к американским друзьям ходил со своими баночками с едой, чайными заварками, водой. На это накладывался иудаизм с кошерным питанием. Его раввин в Сан-Франциско Йозеф Лангер утверждал, что не встречал среди звезд Голливуда столь сильно верующих людей, как Крамаров. Он отказывался от очень выгодных предложений, если те попадали на еврейские праздники, не работал в субботу, даже если ему предлагали огромные деньги. Интересовался у раввина, можно ли в субботу брать телефонную трубку, включать свет, зажигать зажигалку…

СОВЕТСКИЙ БРЭГГ

Впрочем, начались все эти «причуды» еще задолго до эмиграции в США.

Двоюродный брат актера Виктор Волчек рассказывал «Экспресс-газете»: «Савва очень серьезно занимался проблемами своего питания. Много чего не ел, не пил. Ради свежих кураги, чернослива, орехов всегда ездил на Центральный рынок. А за медом - в Подмосковье. Ел фрукты и овощи в неограниченном количестве. Мяса не употреблял.»

Что привело Крамарова к ЗОЖ (здоровому образу жизни)? Ведь еще в начале 70-х, рассказывал мне кинодраматург Аркадий Инин, «Савва был как все» - покуривал, позволял рюмку-другую водки.

Судя по характеру его питания, трезвости, тренировкам, голоданию, толчком к резкой перемене жизни стала книга американского натуропата Поля Брэгга «Чудо голодания». В середине 70-х она активно распространялась в СССР в самиздате: листочки с бледным шрифтом, перепечатанные под копирку энтузиастами на пишущих машинках. В нынешний век Интернета в такое трудно поверить, но так было! Самиздатовская книжка Брэгга многих в Советском Союзе тогда впечатлила. Сам Брэгг, кстати, ставил цель прожить 120 лет. Крамаров стал его фанатичным поклонником, строго исполнял все рекомендации.

Фото: RUSSIAN LOOK

Йога - явно от старшего товарища по съемкам в «Джентльменах удачи». Георгий Вицин – главный «киноалкаш СССР» - в жизни никогда не пил, не курил. Ради йоговских асан мог спокойно прервать любую съемку. Когда в 1981 году Крамаров покидал СССР, все свои самиздатовские наставления по йоге передал именно Вицину, рассказывал мне директор Музея Трех актеров Володя Цукерман.

Кстати, одной из веских причин переезда в США для Крамарова могло быть именно желание стопроцентно «жить по Брэггу» - у океана. Выполнять все Правила здоровья Учителя: бегать ежедневно по берегу, купаться в целебных волнах, принимать солнечные ванны, пить чистую воду, употреблять натуральные продукты, вдыхать чистый воздух…

Все это Крамаров получил сполна. Человек с железным здоровьем, он никогда не простужался, гордился своим накачанным гибким телом без единой капли лишнего жира. В Америке женился на эмигрантке-одесситке Марине, чьи воспоминания я приводил выше. В 53 года стал отцом дочки Баси.

Уже под 60 записался в студию бразильских танцев. Опять же следуя завету Брэгга, который любил танцевать с молодыми. Тогда же очередной раз женился. Новая супруга Наталия – на 20 лет моложе. Это тоже один из принципов натуропатов – молодые жены способствуют омоложению. Этому следовал академик А. Микулин, автор популярной в СССР книги «Активное долголетие или моя система борьбы со старостью». Он менял жен на все более молодых и умер в 90! Через несколько дней после развода с пятой, супермолодой супругой. Академик-трезвенник Ф.Углов, автор «Памятки русского долгожителя», прожил 103 года. Вторая жена была на 32 года моложе. Примеры можно продолжать.

Фото: из личного архива

В 60 у Крамарова заболел левый бок. Снизу. Он отправился к врачу. Актер свято верил в американскую медицину, ежегодно проходил тщательное обследование, хотя лекарств не любил, как любой уважающий себя натуропат. Доктор после анализов произнес приговор – рак прямой кишки! «Он не поверил, - вспоминала последняя жена Наталия. - Сказал мне: «Все смеяться будут: чтобы после соблюдения диеты и регулярных очищений организма такой вот диагноз!»

Увы, диагноз подтвердился. Ему немедленно сделали операцию. Химиотерапию. Вскоре последовали два инсульта. Актер ослеп. Спустя пять месяцев после операции скончался. Но даже на смертном одре постоянно спрашивал, кошерную ли пищу ему подают.

Как же могло случиться, что человек с идеальным здоровьем, образом жизни, намеревавшийся дотянуть до 120 без старости, ушел в мир иной так рано, в 60? И хотя прошло два десятка лет, до сих пор на сайтах сыроедов, вегетарианцев, бегунов, голодарей регулярно обсуждается вопрос о причинах смерти Крамарова. Мол, стоит ли изнурять себя тренировками, голодовками, постной едой, если самому Крамарову это не помогло, а возможно, даже подтолкнуло в могилу.

Последняя супруга актера во всем винит американских докторов. Мол, после операции они просмотрели деформацию сердечного клапана, тромбоз, другие осложнения… Да и химиотерапия была усиленной.

Владимир Шаинский несколько лет назад рассказывал мне, что после операции в США по поводу рака мочевого пузыря категорически отказался от любой химиотерапии. В декабре Владимиру Яковлевичу стукнет 89. Он тоже давний поклонник ЗОЖ, но не столь фанатичный. Я сам свидетель его зарядок на снегу в одних трусах. Но и горячительное он не отвергал, чему тоже не раз был свидетелем. И соучастником.

Другое мнение – организм актера не знал лекарств. Потому усиленное медикаментозное лечение ускорило трагический конец. Тот же трезвый йог Вицин, соратник Крамарова по ЗОЖУ и «Джентльменам удачи», прожил 84 года. Поболее, чем его коллеги по «Великолепной троице» Моргунов и Никулин, горячительное не отвергавшие. А мог и еще дольше прожить, считает директор Музея трех актеров Володя Цукерман. Попав в больницу, Вицин получил много лекарств. И умер. Врачи же не знают, как лечить йогов.

Но, как бы там ни было, это все – следствие операции. А причина – Рак.

Фото: RUSSIAN LOOK

Подробно рассмотрел историю смерти Крамарова одесский врач Николай Друзьяк в популярной несколько лет назад книге «Как продлить быстротечную жизнь».

«Его рацион питания был тем плох, что значительную часть его составляли крупы. В этом он, возможно, следовал рекомендациям сыроедов, которые считали, что идеальное сыроедение (считайте, что идеальное питание) должно включать в себя только фрукты, орехи и зерна злаков. Но практически все зерновые культуры содержат несбалансированные белки, которые только «способствуют» ощелачиванию крови (посредством аммиака). Кроме того, все каши готовились примитивно просто - крупы всего лишь заливались кипятком, а поэтому они с трудом переваривались в кишечнике. По всей вероятности, переваривание продолжалось еще и в прямой кишке, тогда как оно должно было заканчиваться в двенадцатиперстной кишке, и в итоге прямая кишка подвергалась интенсивному ощелачиванию.

Хочу обратить внимание и на чай из целебных трав, который по утрам пил Крамаров. Неизвестно, какая трава использовалась и на какой воде заваривался этот чай, но ясно одно, что он имел щелочную реакцию, так как настои из сухих трав всегда имеют такую реакцию. Кроме того, что нам следует считать целебным в травах? Мне кажется, что постоянно пить чай, настоянный на целебных травах, так же небезопасно, как и постоянно пить лекарства здоровому человеку с целью укрепления здоровья. Эффект при этом может быть прямо противоположным ожидаемому.

Дополнительному ощелачиванию крови у Крамарова мог послужить и океан - большую часть года он плавал. И жиры Крамаров не употреблял, а они могли подкислить кровь.

В итоге мы видим, что к фатальному исходу Крамарова могло привести только значительное ощелачивание его крови. О значительном сдвиге реакции крови в щелочную сторону у Крамарова говорит и начавшийся у него тромбоз. Повышенному тромбозу способствует щелочная реакция крови и высокая концентрация кальция в ней.»

Говорят, целебному окислению крови способствует моча. Но уринотерапия – не Брэгг, как ошибочно пишут иные официальные медики, а Армстронг. Так что «спасительную мочу» Крамаров не пил.

Впрочем, «кислотно-щелочную» теорию, расписанную Друзьяком, принимают не все авторитеты и апологеты ЗОЖ, не говоря уж про официальную медицину. Там много сложностей, заморочек. Хотя к его тезису об опасности неумеренного употребления травяных «целебных» чаев стоит прислушаться. Да и с крупами не все так просто, как пишут пропагандисты макробиотики, в основе которой питание крупами.

Коротко другие версии.

СТРАХ. Актер очень боялся рака, от которого умерли его бабушка, мать¸ сестры. Возможно, это наследственная болезнь Крамаровых. Либо его догнал Страх. Тот, кто панически боится рака, говорят, им в конце концов и заболеет.

СШИБКА. Термин, введенный академиком Павловым. Столкновение в коре головного мозга процессов возбуждения и торможения, приводящее к срыву высшей нервной деятельности, расстройствам внутренних органов, серьезным болезням. Так назывался первоначально роман Александра Бека «Новое назначение», запрещенный одним из членов кремлевского Политбюро и потому изданный впервые на Западе. Был популярен у нас в перестройку. Герой – видный сталинский нарком, отправленный послом в небольшую страну. Испытав немало душевных «сшибок», стрессов, он заболевает раком. От рака умер и сам Бек. Подобные «сшибки» были у Крамарова.

+ Блистательный комик, он всегда мечтал о Гамлете и других серьезных ролях.

+ Косоглазие придавало его лицу «необщее выраженье» в актерской среде. Он же мечтал от него избавиться и быть, как все. В конце концов, сделал операцию в США.

+ В Америке обрел благополучную жизнь, но потерял фантастическую славу, которая окружала в СССР. Эту потерю остро ощутил в 90-х, когда дважды приезжал на родину: на «Кинотавр» и съемки фильма «Русский бизнес». Прием был оглушительный…

Впрочем, все это версии, версии… Точные причины возникновения рака науке неизвестны. Он поражает как абсолютно здоровых, так и немощных. Одни сгорают сразу, как Савелий Крамаров, другие угасают долгими годами. А кто-то выкарабкивается.

Как-то я поинтересовался «не для печати» у одного из авторитетнейших онкологов России, почему одни заболевают раком, другие – нет. Он ответил коротко – «Судьба».

Кто знает, когда бы настигла судьба – злодейка Крамарова, не занимайся он здоровым образом жизни? Раньше 60, позже? Что теперь гадать.

А как же его идейный вдохновитель, Учитель Брэгг? По одной версии, трагически погиб в 95 лет, занимаясь серфингом. Накрыла гигантская волна. Вскрытие показало: сердце и сосуды Брэгга - как у молодого мужчины. Эта легенда была особенно популярна в СССР. Ее активно распространял переводчик Брэгга Стив Шенкман, активный пропагандист здорового образа жизни, создатель и первый главред журнала «Будь здоров». Сам Шенкман умер от рака кишечника в 68 лет.

По другой версии, Брэгг в 95 отравился свежей рыбой, купленной у рыбаков. И через несколько дней умер. В последние годы обнаружили, что Брэгг вроде бы скончался в 1976-м в американском госпитале от сердечного приступа. И был ему 81 год.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Рак мог «сидеть» в генах актера

Сергей Арутюнов, врач-онколог:

- Чрезмерное и даже патологическое стремление к «здоровому образу жизни» называется орторексией и относится к разряду психоэмоциональных нарушений. Но я не думаю, что у Крамарова были проблемы с психикой. Скорее, его увлечение самыми разными оздоровительными методиками было следствием канцерофобии, то есть страха заболеть раком. Ведь его самые близкие родные - мама, бабушка, сестры ушли из жизни от этой болезни. Помните, все обсуждали, что Анжелина Джоли удалила обе груди, чтобы избежать риска заболеть раком молочных желез, от которого погибли ее мама и тетя. Возможно, Савелия Крамарова мучили подобные страхи.

Конечно же, радикальные меры по «оздоровлению» - голодание по 10 дней, постоянное употребление сырых круп - могли подорвать здоровье актера. Но вполне вероятна и генетическая предрасположенность. Возможно, сейчас, при современных ранних, скрининговых методах диагностики удалось бы распознать его болезнь на самой ранней стадии и вылечить. Но еще несколько лет назад таких точных методов не было. К тому же он недолюбливал врачей, больше полагался на нетрадиционные методы.

Елена Ионова

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