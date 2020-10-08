Двенадцать самых популярных мифов: от трусости страусов до двоек Эйнштейна

Альберт Эйнштейн - главный миф ХХ века Фото: RUSSIAN LOOK

На нашем сайте был опубликован тест «Эрудированный ли вы человек?». В нем мы попросили читателей отличить известные мифы от реальности. И выяснили, что многие старые заблуждения все еще живы. Хотя наука уже давно доказала их безосновательность. Попробуем разобраться с двенадцатью из таких популярных мифов.

1) Быки реагируют на красное.

Это заблуждение. Быки практически не различают цветов. За исключением белого, который они видят лучше других. Но к красному быки совершенно равнодушны. «А как же коррида?» - спросите вы. Считается, что красный цвет мулеты был выбран из эстетических соображений. Чтобы зрителям не было видно крови. А так - быки просто реагируют на раздражающее их движение плаща. И какого цвета он - им все равно (можно было бы сказать «фиолетово», но мы-то уже знаем, что быки - дальтоники).

Фото: RUSSIAN LOOK

2) Страусы от опасности прячут голову в песок.

И это тоже «сказка». Страусы, когда чувствуют опасность, делают то же, что и все разумные существа – убегают. А с головой , закопанной в песок, страуса в реальности пока еще никто не видел. Но легенда об этом берет свое начало еще со времен Римской империи. Вероятно, она связана с тем, что самка страуса, сидящая на гнезде (а они с самцом делят эту почетную обязанность), в случае опасности распластывает по земле голову и шею. Так она пытается стать менее заметной на фоне окружающей саванны. Однако если опасность к ней приблизится, мама-страус не станет посыпать голову песком, а просто «сделает ноги». Кстати, страус может развивать скорость до 80 км/час!

Фото: RUSSIAN LOOK

3) Бананы растут на пальмах.

Отнюдь не так. Банановое растение – это, по сути, гигантская трава (до 10 м в высоту!). Подобие ствола у него образуют листья. Кстати, сами бананы - это не фрукты, а ягоды.

Фото: RUSSIAN LOOK

4) Эйнштейн был двоечником.

У всех нерадивых учеников одним аргументом должно быть меньше. Эйнштейна несправедливо оклеветали. Он учился не отлично, но весьма хорошо. Единственная низкая оценка в аттестате будущего ученого – тройка по французскому языку. Кстати, многие уверены, что Альберт Эйнштейн получил Нобелевскую премию за теорию относительности. Ан-нет. Премию ученому присудили за «открытие Второго Закона Фотоэффекта, который являлся частным случаем Первого Закона Фотоэффекта».

5) Летучие мыши слепые.

Тоже неправда. Ученые уверяют: у летучих мышей вполне нормальное зрение. Просто лучше они видят в темноте, чем при дневном свете. А еще совмещают возможности обычного зрения с эхолокацией (это способность находить предметы по отраженным звуковым волнам).

Фото: RUSSIAN LOOK

6) Молния не может ударить дважды в одно и то же место.

Очередное заблуждение. Причем опасное! В некоторые здания молния попадает десятки раз в год. К примеру, телевизионная башня Сирс-Тауэр в Чикаго принимает на себя от 40 до 90 ударов молнии ежегодно (и многие из них во время одной грозы).

Фото: RUSSIAN LOOK

7) Верблюды накапливают в горбах воду.

Неверно. Доказано, что в горбах верблюды накапливают не воду, а жир. Он им нужен, чтобы долгое время обходиться без пищи. А то, что и без воды верблюды способны прожить значительное время - заслуга особенностей их выделительной системы и внешнего строения.

Фото: RUSSIAN LOOK

8) Фраза «И все-таки она вертится!» принадлежит Галилею.

Это красивая сказка. На самом деле историки выяснили, что Галилей не кричал «И все-таки она вертится!». Впервые информация об этой фразе появилась лишь спустя пять лет после смерти ученого. А в первых биографиях о ней нет ни слова.

Фото: RUSSIAN LOOK

9) Если взять в руку лягушку – появится бородавка.

Вероятно, эту нелепицу придумали бдительные родители. На самом же деле никаких бородавок от лягушек и жаб не появляется. За их появление несет ответственность вирус папилломы человека. Человека, а не лягушки.

Фото: RUSSIAN LOOK

10) Если много смеяться – на лице появятся мимические морщины.

Все больше медиков пытаются реабилитировать смех. Они утверждают, что смех кожу лица не старит, а напротив, тонизирует. Но это если речь идет о естественном, а не искусственном и напряженном смехе. А искренний смех, пусть и не заменяет стакана сметаны, но здоровью несет только пользу.

Фото: RUSSIAN LOOK

11) Нервные клетки не восстанавливаются.

К счастью для нас, живущих в постоянном стрессе, это миф. Наука заявляет: в мозге постоянно происходит процесс нейрогенеза – образования новых нервных клеток из клеток-предшественниц. Так что - нервная ткань восстанавливается, причем в любом возрасте. Просто в старости процесс идет медленнее.

Фото: RUSSIAN LOOK

12) Великая Китайская стена – единственный рукотворный объект на Земле, видимый из космоса.

Это миф. И он явно придуман китайцами. Ведь с низкой орбиты можно увидеть не только Китайскую стену, но и многое другое. Например, Египетские пирамиды. Или взлетно-посадочные полосы аэропортов.

Фото: RUSSIAN LOOK

А ЧТО ПРАВДА?

Были в нашем тесте и факты. В них, конечно, сложно поверить. Но с наукой не поспоришь.

1) Курица может жить без головы.

Это правда. Теряя голову, курицы способны прожить еще несколько минут, т.к. могут сохранить стволовую часть мозга, которая отвечает за большинство рефлексов. Кстати, достоверно известно и об одном уникальном случае, когда петух Майк из штата Колорадо прожил без головы 18 меcяцев (все это время его кормили через пищевод). Жил петушок с сентября 1945 по март 1947 года.

С1999 года каждые третьи выходные мая в Колорадо отмечается «День Майка — Безголового Цыпленка».

2) Площадь суши России больше, чем у Плутона.

Это так. Площадь суши России составляет 17 миллионов квадратных километров. И это превышает площадь карликовой планеты Плутон - 16,6 миллионов квадратных километров.

Фото: RUSSIAN LOOK

3) Во Вселенной больше звезд, чем песчинок на пляжах Земли.

Факт для романтиков. Действительно, ученые заявляют, что во Вселенной звезд около 10 секстиллионов (секстиллион - число, состоящее из единицы с 21 нулем). В то же время песчинок на пляжах нашей планеты – примерно в два раза меньше.

Фото: RUSSIAN LOOK

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