Проверка общественных туалетов: бумага содержит заразы больше, чем сиденье унитаза!

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специалисты из американского медицинского телешоу The Drs проверили общественные туалеты и взяли мазки с разных поверхностей. Которые послали в лабораторию на анализы. И были шокированы результатами.

Конечно, никто не рассчитывал, что туалет будет стерильным. Но чтобы самым главным рассадником бактерий в нем стала туалетная бумага – этого никто не ожидал. Между тем, именно она является базой заразы. Даже на сиденье унитаза бактерий находится в полтора раза меньше, чем на бумаге. Кто бы мог подумать…

Специалисты объяснили это тем, что унитазы все-таки чистят специальными средствами с антибактериальным эффектом. Плюс к тому, люди часто перед использованием унитаза используют специальные одноразовые покрытия.

Тогда как туалетную бумагу нередко кладут на грязные поверхности и трогают нечистыми руками, а на каждом квадратном сантиметре ладони, как известно, может быть более 1000 бактерий.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В результате анализов на туалетной бумаге были обнаружены бактерии acinetobacter и enterobacter, вызывающие опасные инфекции матки, мочевыводящей системы и пневмонию.

На втором месте по загрязненности оказались кнопки слива или крана с водой.

И только на третьем – унитаз.

В ходе эксперимента исследователи сделали еще одно интересное открытие. Оказывается, туалетные кабинки, располагающиеся ближе всего к входной двери, как правило, оказываются самыми чистыми. Видимо, ими пользуются реже всего.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Конечно, самый верный способ защититься от туалетной заразы – не посещать такие заведения. Но это не всегда возможно. Поэтому специалисты советуют:

Держите в сумке салфетки на случай похода в общественный туалет.

Не забывайте мыть руки водой с антибактериальным мылом.

Вытирайте их бумажным полотенцем, а не туалетной бумагой.

При использовании кнопки слива или крана с водой пригодятся те же салфетки.

А дверь по возможности открывайте локтем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бумажные деньги - рассадник бактерий и... радиации?

Деньги - штука грязная. В буквальном смысле. Порой получаешь сдачу в палатке у дома и прикидываешь: откуда купюра? Где хранилась, через какие руки прошла и с какими микробами она перекочует в твой кошелек? «Комсомолка» вместе с экспертами проверила банкноты, которые ходят по рукам в столице, на радиацию и микробиологию (ДАЛЬШЕ)

8 мест в отеле и самолете, которые лучше не трогать

Думаете, вы в отпуск летите с детьми и любимым мужчиной? Еще и с миллиардами микробов и бактерий! Вместо лишнего купальника и пары босоножек возьмите с собой на курорт двойной запас антибактериальных салфеток и геля. Потому как даже в самых хороших самолетах и самых роскошных отелях отлично себя чувствуют микробы и бактерии (ДАЛЬШЕ)