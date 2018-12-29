2018-12-29T16:11:57+03:00
Дом. Семья

20 мокрых котиков: они высохнут и отомстят!

Хвостатые не любят купаться? Мягко сказано: они это просто ненавидят! [фото]
Ирина СУХАНОВА
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Коты не любят купаться. И это мягко сказано! Фото: СОЦСЕТИКоты не любят купаться. И это мягко сказано! Фото: СОЦСЕТИ
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Каждый, кто хоть раз в жизни пытался искупать кота, знает: то еще удовольствие. Хвостатые настолько не любят эту процедуру, что вместо приятной возни в водичке хозяину достаются пять минут гневного отфыркивания, судорожного барахтания, растопыренные лапы и когти, вонзенные в нежную человеческую плоть. А еще – взгляд, исполненный такой ненависти, что можно не сомневаться: они высохнут и отомстят! Разодранный диван, помеченный ковер и испорченные ботинки - самые мягкие варианты, которые проносятся в этот момент в их мохнатой голове. Эту двадцатку сердитых мокрых котиков мы посвящаем всем котовладельцам!

Открывает наш рейтинг знаменитая кошка из Владивостока. Помните? Та самая, что съела морские деликатесы на 60 тысяч рублей. Когда на нее обрушилась слава, ее впервые в жизни повели в салон красоты. Матроскиной (так прозвали хвостатую обжору) сделали маникюр и укладку феном. Но сначала как следует искупали. Все эмоции – у нее на морде!

Знаменитая кошка из Владивостока, съевшая морских деликатесов на 6- тысяч рублей, впервые в жизни побывала в салоне красоты. Фото: СОЦСЕТИ

Знаменитая кошка из Владивостока, съевшая морских деликатесов на 6- тысяч рублей, впервые в жизни побывала в салоне красоты. Фото: СОЦСЕТИ

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- Что, правда? Людям это даже нравится? И собакам?!! Фото: СОЦСЕТИ

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