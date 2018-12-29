20 мокрых котиков: они высохнут и отомстят!

Каждый, кто хоть раз в жизни пытался искупать кота, знает: то еще удовольствие. Хвостатые настолько не любят эту процедуру, что вместо приятной возни в водичке хозяину достаются пять минут гневного отфыркивания, судорожного барахтания, растопыренные лапы и когти, вонзенные в нежную человеческую плоть. А еще – взгляд, исполненный такой ненависти, что можно не сомневаться: они высохнут и отомстят! Разодранный диван, помеченный ковер и испорченные ботинки - самые мягкие варианты, которые проносятся в этот момент в их мохнатой голове. Эту двадцатку сердитых мокрых котиков мы посвящаем всем котовладельцам!

Открывает наш рейтинг знаменитая кошка из Владивостока. Помните? Та самая, что съела морские деликатесы на 60 тысяч рублей. Когда на нее обрушилась слава, ее впервые в жизни повели в салон красоты. Матроскиной (так прозвали хвостатую обжору) сделали маникюр и укладку феном. Но сначала как следует искупали. Все эмоции – у нее на морде!

Знаменитая кошка из Владивостока, съевшая морских деликатесов на 6- тысяч рублей, впервые в жизни побывала в салоне красоты. Фото: СОЦСЕТИ

- Не-е-ет!!! Живым не дамся!!! Фото: СОЦСЕТИ

- А ведь я тебе так верил... Фото: СОЦСЕТИ

- Зря ты так со мной... Шерсть, конечно, высохнет, но осадочек-то останется... Фото: СОЦСЕТИ

Как там, говоришь, называется твоя новая сумка? От Гуччи? Будет тебе и Гуччи, и Дольче с Габбаной... Фото: СОЦСЕТИ

Спасите! Я молодой! Мне еще жить да жить! Фото: СОЦСЕТИ

А теперь попробуй, подойди к унитазу! Туалет у нас теперь на улице! Фото: СОЦСЕТИ

Врагу не сдается наш гордый "Варяг"! Фото: СОЦСЕТИ

- А ведь как хорошо день начинался... Фото: СОЦСЕТИ

- Никогда не прощу. Ни за что. И даже не задабривайте. Кремень. А, кстати, чем это так вкусно пахнет?! Фото: СОЦСЕТИ

- Я смогу! Смогу! Сейчас подтянусь и вырвусь! Фото: СОЦСЕТИ

- Вы еще не знаете, что такое рыжая месть! Фото: СОЦСЕТИ

- На всякий случай прикинусь, что я в обмороке... Фото: СОЦСЕТИ

- Хозяин, когда ты говорил, что я твой цветочек я думал, что ты не всерьез. Поливать-то зачем?! Фото: СОЦСЕТИ

- О, тёпленькая пошла! Фото: СОЦСЕТИ

- Не-ет! Хватит с меня вашего Египта! Вашего олл инклюзива! И вашего бассейна! Фото: СОЦСЕТИ

- Люблю я жаркую погоду - ведь летом отключают воду! Фото: СОЦСЕТИ

- Кто не лайкнет - у того нет сердца!!! Фото: СОЦСЕТИ

- Не подходи ко мне, я обиделась!